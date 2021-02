Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des...

Le gouvernement du Canada est déterminé à mieux appuyer les personnes LGBTQ2 au Canada et à bâtir une société où tout le monde bénéficie de droits égaux et a la possibilité d'être pleinement et authentiquement soi-même. De concert avec les...