Maltraitance physique et abus financiers : L'AQRP demande au gouvernement de modifier l'encadrement légal des résidences privées pour aînés (RPA)

QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) ajoute sa voix à celles de tous les intervenants qui, depuis le début de la semaine, demande une révision complète de l'encadrement légal des résidences privées pour aînés (RPA) au Québec. Elle demande également de procéder rapidement à l'embauche d'inspecteurs et de changer entièrement le fonctionnement des visites afin qu'elles ne soient plus annoncées à compter de maintenant.

«?Nous sommes profondément bouleversés et préoccupés par la maltraitance physique subie par les résidents du Manoir Liverpool?! Nous sommes également extrêmement dérangés par le laxisme des autorités et du CISSS de Chaudière-Appalaches. Bien que ces situations demeurent toujours aussi choquantes, l'AQRP n'est malheureusement pas surprise qu'elles puissent encore se produire?! Depuis plusieurs années, nous dénonçons la déficience des mécanismes de surveillance et l'absence de suivi et de reddition de comptes qui règnent dans ces établissements?! L'inaction des gouvernements qui se sont succédé est également à dénoncer. Nous prenons acte de l'engagement de la ministre Blais de revoir l'encadrement des résidences pour aînés et nous lui demandons d'agir rapidement?! Prenons enfin les moyens pour qu'une telle situation ne se reproduise jamais?!?» insiste Rose-Mary Thonney, présidente de l'AQRP.

Nous devons également mettre fin aux abus financiers?!

L'AQRP dénonce également l'abus financier subi par des résidents alors que certains propriétaires de RPA profitent du prétexte de la pandémie pour imposer des hausses de loyer complètement abusives. L'Association demande de mettre fin, une fois pour toutes, à ces augmentations excessives en intégrant des mesures concrètes dans l'encadrement légal des RPA. Elle propose notamment d'établir un prix plafond pour le coût des services et de permettre les représentations collectives en matière de contestation de bail. «?Alors que certaines provinces, comme l'Ontario, ont décrété un gel de la hausse des loyers, le Québec permet aux résidences d'utiliser la pandémie pour imposer des hausses complètement exagérées. Bien sûr, nous comprenons que la pandémie peut engendrer certains frais supplémentaires, mais il ne faut pas être dupe, car en aucun cas, celle-ci ne peut justifier une hausse de 25 ou de 40 % du prix du loyer?!?» dénonce Rose-Mary Thonney.

À propos de l'AQRP

Fondée en 1968, l'AQRP représente les retraité(e)s des secteurs public et parapublic du Québec. Elle a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts économiques, financiers, culturels, intellectuels et sociaux des retraités de l'État et des aînés du Québec. Elle compte plus de 33?000 membres.

