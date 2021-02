Le Musée de la civilisation se dote d'un poste de conseiller aux affaires autochtones au sein de son équipe





QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Musée de la civilisation renforce son action collaborative et de partenariat avec les Premières Nations et les Inuit en créant, au sein de son équipe, un poste de conseiller aux affaires autochtones. Ce geste s'inscrit dans une démarche de décolonisation des approches muséales, d'inclusivité et de reconnaissance dans une perspective de réconciliation et de « vivre ensemble ».

Relevant directement du président-directeur général du Musée, le titulaire du poste veillera à conseiller les équipes du Musée dans la conduite de projets associés aux Premiers Peuples et à l'apport de ceux-ci aux productions de l'institution. Il mettra de l'avant des approches inclusives et participatives, privilégiant la concertation au regard de la production et de la diffusion de contenus autochtones. Enfin, il agira comme facilitateur quant à l'accueil et à la construction de l'expérience du visiteur en matière autochtone et coordonnera la réalisation de projets spécifiques, de différentes natures, aux contenus autochtones. Le poste est affiché jusqu'au 1er mars prochain.

Une volonté qui animera d'autres étapes réalisées au cours de l'année 2021, en vue de l'élaboration et de l'adoption d'un Plan d'action en matière autochtone en 2022.

Citation :

« Dans une perspective favorisant la réconciliation et la reconnaissance de l'unicité des cultures des Premiers Peuples, le Musée de la civilisation reconsidère ses façons de faire. En créant ce poste spécifique aux questions autochtones, il vise à s'éloigner d'approches et de méthodes aujourd'hui perçues comme coloniales, où souvent le discours allochtone et les codes des courants occidentaux dominent malgré notre bonne volonté. Cela nous permettra de concevoir des réalisations avec l'apport des Premiers Peuples, dans le plus grand respect de leurs réalités et de leurs approches. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Faits saillants :

Dès l'amorce de son aventure muséale en 1988, le Musée de la civilisation a solidement établi les bases de son action muséale en mettant en valeur la culture autochtone. Au fil des ans, les partenariats et les collaborations avec ces partenaires naturels se sont multipliés par le biais d'expositions et autres productions de médiation éducative et culturelle ainsi qu'à travers le développement de ses collections;



Principales réalisations en collaboration avec les Premières Nations :

1998 Exposition permanente Nous, les Premières Nations fortement appuyée sur la collaboration des 11 Nations habitant le territoire québécois;

2011 Début de la concertation avec chacune des 11 Nations en vue du développement des contenus de l'actualisation de l'exposition permanente en association avec La Boîte Rouge VIF;

2012 Le Musée de la civilisation adopte une politique à l'égard des Peuples autochtones. D'une nature évolutive, elle fait actuellement l'objet d'une révision;

2013 Inauguration l'exposition C'est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XIX e siècle ;

2019 Lancement de l'exposition virtuelle Des images dans la pierre. L'art rupestre au Canada ;

2020 Installation de l'oeuvre Les Arches de l'entente , créée par l'artiste huron-wendat Ludovic Boney . Inauguration prévue en juin 2021.

Installation de l'oeuvre , créée par l'artiste huron-wendat . Inauguration prévue en juin 2021. Des postes similaires émergent dans différentes organisations dont l'Université Laval , la Société Radio-Canada et la Ville de Montréal.

