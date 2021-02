Suspension de la négociation par l'OCRCVM - BLO

Reprise des négociations pour : Société : Rokmaster Resources Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : RKR Les titres : Oui Reprise (HE) : 10 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...





Generation, l'organisation mondiale pour l'emploi à but non lucratif, a obtenu 77 millions de dollars de nouveaux financements et 50 millions de dollars en ressources en nature de BlackRock, McKinsey &...





Reprise des négociations pour: Société : Cannabix Technologies Inc. Symbole CSE :BLO Les titres : Non Reprise (HE) : 10 h 00:30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...





L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Cannabix Technologies Inc. Symbole CSE : BLO Les titres : Non Motif : Coupe-circuits pour titre individuel Heure de la suspension (HE) : 09 h 55:30 L'OCRCVM peut prendre la décision...





Alors qu'elle célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire, la Caisse d'économie solidaire Desjardins innove une fois de plus en présentant son tout premier bilan d'empreinte carbone portant sur ses financements, une première pour une institution...