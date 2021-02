Le Canada et l'Ontario investissent dans un centre communautaire accessible à Bancroft





BANCROFT, ON, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement. Les investissements dans les infrastructures de l'Ontario en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Daryl Kramp, député provincial de Hastings-Lennox and Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Paul Jenkins, maire de la municipalité de Bancroft, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction du centre communautaire de North Hastings.

Le gouvernement du Canada investit 749 960 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 624 904 $ au projet, tandis que la municipalité de Bancroft y consacre 500 036 $.

Le projet consiste à construire un centre communautaire accessible de 4 000 pieds carrés qui comprendra un nouvel espace pour la bibliothèque publique de North Hastings. Situé au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment à usage mixte de trois étages comprenant vingt unités de logement à prix abordable, le nouveau centre communautaire et la bibliothèque publique répondront mieux aux besoins des résidents de North Hastings, une collectivité qui connaît d'importants afflux de population chaque été.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« De meilleurs espaces publics sont au coeur des collectivités inclusives, durables et accueillantes où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. La contribution fédérale de plus de 749 000 $ pour le centre communautaire de North Hastings permettra de construire un nouveau bâtiment qui abritera la bibliothèque ainsi que de nouveaux logements pour des résidents dans le besoin, ce qui rendra la collectivité plus accessible et plus inclusive. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier d'investir près de 625 000 $ dans la construction du centre communautaire de North Hastings. Une fois le projet terminé, les citoyens de Bancroft feront grand usage de ce nouvel espace communautaire, et je suis ravi que ce projet recoive un financement dans le cadre de ce programme fédéral-provincial. J'envisage l'avenir avec enthousiasme et j'ai hâte de constater les nombreux rôles que le centre jouera pour notre collectivité. »

Daryl Kramp, député provincial de Hastings-Lennox and Addington, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Ce projet de centre communautaire profitera aux résidents de toute la région et permettra de revitaliser et de modifier l'évolution du centre-ville de Bancroft. Nous remercions tous ceux qui ont aidé à transformer cette vision en réalité, en particulier les gouvernements fédéral et provincial. »

Paul Jenkins, maire de la municipalité de Bancroft

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le Canada investira environ 407 millions de dollars et l' Ontario environ 320 millions de dollars dans toute la province, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 407 millions de dollars et l' environ 320 millions de dollars dans toute la province, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Site Web : Infrastructure Canada

