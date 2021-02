50E anniversaire de la Caisse d'économie solidaire Desjardins : première institution bancaire en Amérique du Nord à mesurer son empreinte carbone





MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'elle célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire, la Caisse d'économie solidaire Desjardins innove une fois de plus en présentant son tout premier bilan d'empreinte carbone portant sur ses financements, une première pour une institution bancaire en Amérique du Nord. Ce bilan s'inscrit dans le cadre du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), signé par la Caisse, qui vise à engager le secteur financier dans la transition écologique et la lutte contre les changements climatiques.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être des précurseurs au Québec, au Canada et même en Amérique du Nord, indique Garry Lavoie, président de la Caisse. Nos financements, bien que socialement et écologiquement responsables, génèrent des gaz à effet de serre. C'est un fait qu'il est impossible de nier. Nous croyons que la transparence et la prise de conscience qui s'en suivent sont clés pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Nous souhaitons que l'ensemble du secteur financier emboîte le pas afin que cette transparence devienne la norme. »

En 2019, le secteur de l'immobilier a contribué pour près de 52% des émissions générées par les financements de la Caisse. Ce qui est dans l'ordre des choses, puisque « financer des projets sociaux et solidaires afin de loger des individus, des coops et des OBNL, entre autres, est au coeur de notre mission. C'est plus de 60 % de notre financement. Nous sommes conscients du travail qu'il reste à faire. Nous allons mettre les efforts nécessaires pour travailler avec nos membres et nos partenaires afin d'identifier des solutions réalisables » affirme Marc Picard, directeur général de la Caisse. Fait à noter, la Caisse d'économie solidaire rembourse depuis des années les frais de déplacement en transport en commun entre le domicile et le lieu de travail de ses employés et s'oriente vers le flexi-travail. Les déplacements totaux du personnel ne représentent que 0,5% des émissions.

Fonds de transition socio-écologique

Toujours dans le cadre de son 50e et de sa démarche de transparence sur l'impact de son financement, la Caisse d'économie solidaire Desjardins lance un nouveau Fonds de transition socio-écologique rassemblant 250 000 $, répartis sur 3 ans à l'intention de ses membres. Cet engagement comporte deux volets. Le premier vise à soutenir l'amélioration des pratiques des entreprises collectives et organisations membres, dans un objectif de transition socio-écologique durable. Le deuxième vise le soutien de la production d'un premier bilan carbone et l'engagement à la diminution de l'empreinte réelle.

« Par ce fonds, la Caisse vise à soutenir les initiatives des organisations collectives membres de la Solidaire pour réduire l'empreinte carbone de leurs projets, ajoute Marc Picard, directeur général de la Caisse. Entrepreneurs de l'économie sociale (OBNL et coops), leurs réseaux fédérateurs, les communautés des Premières Nations et Inuits : nous avons tous une responsabilité commune pour limiter les changements climatiques. Ce fonds, nous le souhaitons, sera à l'origine de modifications durables et positives chez nos membres et dans nos communautés. ».

Les membres sont invités à soumettre leurs projets du 1er mars au 26 août 2021. Pour tout connaître sur le Fonds, rendez-vous au https://caissesolidaire.coop/50ans.

À propos de la Caisse d'économie solidaire Desjardins

La Caisse d'économie solidaire Desjardins, spécialisée en investissement responsable, est le centre d'expertise en financement de coopératives et d'OBNL partout au Québec. Elle investit une grande partie de l'épargne qui lui est confiée - plus de 600 millions de dollars - dans les entreprises collectives, et ce, partout au Québec. Son engagement en fait la principale institution financière, spécialisée en économie sociale au Québec.

