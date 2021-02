Le Comité paralympique canadien et Pfizer Canada célèbrent 25 ans de progression du Mouvement paralympique





L'année 2021 marque le 25e anniversaire du partenariat entre Pfizer Canada et l'Équipe paralympique canadienne

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) et Pfizer Canada ont atteint un nouveau jalon dans leur partenariat de longue date dont ils célèbrent les 25 ans en 2021.

Pfizer Canada est le plus ancien partenaire corporatif du CPC. Leur partenariat a pris naissance en 1996, année où l'entreprise a joué un rôle déterminant dans la participation du Canada aux Jeux paralympiques à Atlanta. Aujourd'hui, Pfizer Canada est un partenaire principal du CPC et apporte son soutien à de nombreuses initiatives visant à accroître les occasions de participation inclusives dans le sport pour tous les Canadiens et à faire du Canada une nation de parasport.

«?Pfizer Canada a été un de nos plus fervents supporteurs au cours des années et un véritable défenseur de nos Paralympiens et du parasport?», déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. «?Tout le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 1996, lorsque Pfizer Canada nous a aidés à envoyer une équipe aux Jeux paralympiques d'Atlanta 1996, est impressionnant. Pfizer Canada avait reconnu l'importance du sport pour les personnes ayant un handicap à l'époque, et aujourd'hui, le Mouvement paralympique est fort et il continue de croître partout au Canada. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien de partenaires dévoués comme Pfizer Canada. Nous sommes heureux à l'idée de célébrer les 25 ans de notre partenariat ensemble en 2021 et nous nous réjouissons déjà à l'idée de connaître encore plus de succès à l'avenir.?»

Le soutien apporté par Pfizer Canada au Mouvement paralympique au cours des 25 dernières années, a revêtu plusieurs formes, y compris l'octroi de fonds directement à l'équipe canadienne pour sa participation à différentes éditions des Jeux paralympiques, un soutien aux programmes destinés à la prochaine génération, notamment en tant que partenaire principal de la campagne ImagiNation de la Fondation paralympique canadienne, un appui aux programmes de science du sport dans le parasport et la promotion de la santé et du bien-être des athlètes.

«?Nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec le CPC, car il reflète l'engagement de Pfizer envers la diversité, l'équité et l'inclusion?», affirme Cole Pinnow, président de Pfizer Canada. «?Le CPC joue un rôle de premier plan en aidant les athlètes à atteindre leur plein potentiel et en démontrant aux Canadiens que les personnes ayant un handicap peuvent atteindre l'excellence sur la scène mondiale. Nos collègues chez Pfizer ont rencontré de nombreux modèles inspirants grâce au CPC et nous nous sommes heureux de poursuivre ensemble notre cheminement sur la voie de l'excellence et de l'inclusion.?»

Le 25e anniversaire sera célébré tout au long de l'année 2021. Le CPC reviendra sur des moments marquants, présentera l'évolution du Mouvement paralympique au cours des 25 dernières années et soulignera différents jalons. Le premier moment, un retour sur la participation du Canada aux Jeux paralympiques de 1996, est disponible ICI.

