EnginZyme clôture son extension de financement de série A (11 millions EUR) pour faire progresser sa plateforme de production acellulaire d'agents chimiques sous la direction du suédois Industrifonden





EnginZyme, une société développant une plateforme technologique pour la production durable d'agents chimiques, annonce aujourd'hui avoir clôturé son extension de financement de série A, portant le total levé à 11 millions EUR. Le cycle d'extension a été dirigé par Industrifonden, le principal capital-risque de Suède dans le secteur de la deeptech, avec le soutien de SEB Greentech VC et des actionnaires existants.

"Les processus actuels de bioproduction sont trop chers et trop difficiles à mettre à échelle pour être commercialement viables pour la plupart des produits chimiques", déclare Karim Engelmark Cassimjee, PDG d'EnginZyme. "Ce cycle de financement nous permet de démontrer que le problème peut être résolu, et que notre approche est une solution polyvalente et évolutive."

Plus de la moitié des actifs physiques de l'économie mondiale pourrait être produite de manière écologique, selon un rapport McKinsey de 2020. Le potentiel économique des applications basées sur des processus biologiques innovants est considérable -- ceux qui sont scientifiquement réalisables aujourd'hui pourraient avoir un impact économique annuel de 4 trillions USD durant les deux prochaines décennies, d'après le rapport.

La plateforme technologique d'EnginZyme s'appuie sur des enzymes modifiées et immobilisées pour créer une approche sans précédent combinant toute la diversité et la puissance de la biologie à l'efficience de l'industrie chimique. Elle permet donc de surpasser les limites inhérentes à la fermentation et promet une productivité accrue avec des coûts réduits, améliorant ainsi la durabilité de la production chimique.

Alors que d'autres technologies de bioproduction peinent à atteindre des volumes pertinents, EnginZyme a mis au point des catalyseurs de plusieurs kilogrammes et des pilotes ciblés capables de produire 50 tonnes par ans de produit. Cette année verra le lancement de processus de production pilote et des partenariats avancés sur divers marchés (cosmétiques à haute performance, les applications alimentaires, les fragrances, édulcorants et arômes alternatifs) comme la validation de la polyvalence et de l'évolutivité de cette technologie.

"EnginZyme démontre sa capacité à remplacer une production chimique traditionnelle basée sur les carburants fossiles, énergivore et insoutenable par une alternative verte ne compromettant pas son efficience", explique Patrik Sobocki, responsable des investissements chez Industrifonden. "La société représente l'avenir de la biologie synthétique et de la production chimique. EnginZyme a l'opportunité rêvée de redéfinir l'industrie chimique. Nous avons le plaisir d'ajouter EnginZyme à notre portefeuille deeptech étant donné que sa mission s'intègre parfaitement à notre stratégie."

"La crise climatique est le défi de notre époque. La construction d'un futur durable nécessite l'adoption rapide de technologies telles que celle d'EnginZyme dans des secteurs enracinés comme celui de la fabrication chimique", déclare Markus Hökfelt, patron de SEB Greentech VC. "Nous sommes ravis qu'EnginZyme soit notre premier investissement SEB Greentech VC."

EnginZyme a précédemment annoncé son financement de série A sous la direction de Sofinnova Partners, un capital-risqueur européen dans le domaine des sciences du vivant basé à Paris, Londres et Milan. "Cette opération renforce notre confiance dans le potentiel que présente la technologie exclusive d'EnginZyme pour contribuer à un avenir plus durable. Industrifonden et SEB Greentech VC sont les bienvenus", conclut Michael Krel, associé chez Sofinnova Partners.

À propos d'Industrifonden

Industrifonden est un capital-risqueur nordique basé à Stockholm. La société investit dans des technologies disruptives et des innovations à fondement scientifique résolument tournées vers l'avenir. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.industrifonden.com.

À propos de SEB Greentech

SEB Greentech VC investit dans des startups présentant un potentiel élevé avec pour mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de conserver notre économie dans les limites des ressources planétaires. Nous voulons aider nos sociétés de portefeuille à se développer en ayant accès à un vaste réseau d'industriels et d'investisseurs internationaux. SEB Greentech VC fait partie de SEB, un chef de file des services financiers de la région nordique reposant sur de solides convictions entrepreneuriales et accompagnant les sociétés innovantes dans la création d'un monde meilleur. SEB adopte une perspective à long terme et soutient ses clients durant les phases ascendantes mais aussi dans les situations difficiles. En Suède et dans les pays baltes, SEB propose un large éventail de conseils et services financiers. Au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Allemagne et au Royaume-Uni, nos activités se concentrent avant tout sur des solutions bancaires d'entreprise et de placement pour nos clients professionnels et institutionnels. La nature internationale de SEB se traduit par une présence dans une vingtaine de pays. Au 31 décembre 2020, le total des actifs du Groupe s'élevait à 3,040 milliards SEK et ses actifs sous gestion à 2,106 milliards SEK. Le Groupe emploie 15 500 personnes. Pour en savoir plus sur SEB, veuillez visiter https://www.sebgroup.com

À propos d'EnginZyme

La plateforme de biologie synthétique sans cellules d'EnginZyme allie l'efficacité de l'industrie chimique à la puissance et à la diversité de la biologie pour ouvrir la voie à l'industrie chimique de demain. La société est basée à Stockholm, Suède. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.enginzyme.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 10:15 et diffusé par :