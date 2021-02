Nuance nommée l'un des meilleurs employeurs à Montréal pour 2021





Elle obtient les meilleures notes parmi les entreprises technologiques de premier plan pour une 11e année consécutive

BURLINGTON, Massachusetts, 11 février 2021 /CNW/ - Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée l'un des meilleurs employeurs à Montréal pour 2021, et ce, pour une 11e année consécutive. Le palmarès des Meilleurs employeurs à Montréal s'inscrit dans le cadre du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, un concours où les entreprises sont évaluées et comparées à d'autres organisations du même domaine afin de déterminer celles qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

« Nos employés sont la raison pour laquelle Nuance est un milieu de travail aussi incroyable, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons une technologie de pointe qui jouit de la confiance des plus grandes entreprises du monde, a déclaré Beth Conway, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines et des lieux. Nous sommes résolument déterminés à promouvoir une culture où les employés peuvent s'épanouir et à offrir des avantages qui leur donnent les moyens d'agir, qui les inspirent et qui répondent à leurs besoins variés. »

Le concours des Meilleurs employeurs à Montréal décerne à des organisations une désignation spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués en fonction du lieu de travail physique, du climat professionnel et social, des services de santé, de la rémunération et des avantages sociaux, des vacances et autres congés, des communications avec les employés, de la gestion du rendement, de la formation et du perfectionnement, et de l'engagement dans la collectivité.

Grâce à un engagement profond à soutenir ses employés à l'échelle mondiale et les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent, Nuance offre des avantages sociaux et des politiques relatives aux congés concurrentiels, des possibilités de perfectionnement professionnel et d'éducation permanente, des horaires de travail flexibles, des congés rémunérés pour faire du bénévolat, ainsi que des programmes de santé et de mieux-être sur place. De plus, Nuance entretient de solides relations avec de nombreuses universités et institutions d'enseignement dans le monde, dont Mila, et le bureau de Montréal de l'entreprise offre un solide programme de stages pour les étudiants, alors qu'il a accueilli environ 95 stagiaires en 2020. Il accepte actuellement des candidats pour sa prochaine cohorte de stagiaires, qui commencera en mai 2021.

La nomination dans le cadre du concours des Meilleurs employeurs à Montréal pour 2021 fait partie d'une série d'éloges que Nuance a reçus en tant qu'employeur de choix, dont les plus récents ont été d'être nommée l'un des meilleurs endroits où travailler pour l'égalité des personnes LGBTQ en 2021 par la Human Rights Campaign Foundation, le meilleur endroit pour travailler selon Built In Boston, l'un des meilleurs employeurs selon le Boston Globe , l'une des 50 meilleures entreprises pour lesquelles vendre en 2020 selon Selling Power , en plus de se voir décerner la certification Great Place to Work par le Great Place to Work Institute.

Pour en savoir plus sur Nuance et les possibilités de carrière actuellement offertes, visitez le site https://www.nuance.com/fr-ca/about-us/careers.html.

À propos de Nuance Communications, Inc.

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) est à la fois un précurseur et un chef de file dans les innovations conversationnelles apportant l'intelligence artificielle (IA) dans le quotidien des particuliers et des entreprises. Partenaire offrant des services complets qui jouit de la confiance de 90 % des hôpitaux américains et de 85 % des entreprises figurant dans le classement Fortune 100 dans le monde, Nuance crée des solutions intuitives qui amplifient la capacité des gens à aider les autres.

Mentions légales : Nuance et le logo Nuance sont des marques déposées ou des marques de commerce de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Relations avec les médias

Nuance Communications

Nancy Scott

+1 781 565-4130

Nancy.Scott@nuance.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156940/Nuance_Communications_Logo.jpg

SOURCE Nuance Communications, Inc.

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 10:03 et diffusé par :