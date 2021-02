Près de 400 000 $ pour favoriser la réussite et l'inclusion des étudiantes et étudiants autochtones de l'Université de Sherbrooke





QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, accorde une aide financière de 373 364 $ sur deux ans à l'Université de Sherbrooke dans le cadre du programme Soutien aux membres des communautés autochtones. Ce programme vise à favoriser la réussite et le développement socioculturel des étudiantes et étudiants autochtones.

L'enveloppe budgétaire accordée à l'Université de Sherbrooke pourra notamment être utilisée pour retenir les services d'un coordonnateur aux études dans le but de sensibiliser, soutenir et accompagner les étudiants autochtones, revaloriser leur culture, tenir des conférences de leaders autochtones et encourager la participation des étudiants autochtones et allochtones à des colloques, séminaires et concours.

Citations :

« L'accessibilité à l'enseignement supérieur ainsi que la réussite de tous les étudiants et étudiantes sont au coeur de nos préoccupations. L'investissement d'aujourd'hui permettra aux étudiants autochtones de l'Université de Sherbrooke de poursuivre leurs études dans un environnement bienveillant où leur culture est célébrée. Ces actions pour favoriser l'inclusion me rendent extrêmement fière. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Une meilleure inclusion des communautés autochtones dans les différentes sphères de notre société ne peut être que bénéfique pour le Québec. Je suis ravi de constater les actions entreprises en ce sens par l'Université de Sherbrooke. La réussite éducative et le développement du plein potentiel des étudiantes et étudiants autochtones sont des thèmes qui me tiennent particulièrement à coeur. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je me réjouis pour tous les étudiants autochtones de l'Estrie qui fréquentent l'Université de Sherbrooke. Avec cette aide financière, l'établissement pourra poursuivre son excellent travail d'inclusion avec encore plus d'efficacité. Je souhaite aussi le meilleur des succès à tous ces étudiants, qui méritent grandement ce soutien. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Par cette aide supplémentaire, l'Université de Sherbrooke pourra déployer encore davantage les différentes initiatives mises en place au cours des dernières années pour favoriser l'accès aux études et soutenir la réussite éducative des Premières Nations en répondant à leurs attentes et à leurs besoins spécifiques, a mentionné le recteur Pierre Cossette. Les mesures permettent ainsi d'accompagner les étudiantes et étudiants autochtones. Cela contribue en outre à faire rayonner leurs cultures au sein de toute la communauté universitaire. »

Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

Faits saillants :

En 2020-2021, dans le but de soutenir les étudiantes et étudiants autochtones, le gouvernement, par l'intermédiaire du programme Soutien aux membres des communautés autochtones , a versé une aide financière totalisant plus de 2 millions de dollars à six universités et collèges.

, a versé une aide financière totalisant plus de 2 millions de dollars à six universités et collèges. Le projet soumis par l'Université de Sherbrooke est en accord avec les appels à la réconciliation 1 et 23 découlant de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.

