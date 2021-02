Le gouvernement du Canada investit dans des innovations canadiennes dans le domaine des technologies propres





Plus de 55 millions de dollars serviront à soutenir des projets de recherche-développement visant à trouver des solutions écologiques dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des ressources

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Les investissements que fait le gouvernement du Canada sont essentiels à l'établissement d'une économie robuste, verte, résiliente et riche en possibilités pour tous les Canadiens. La reprise économique doit s'appuyer sur le leadership du Canada dans les marchés en pleine expansion qui sont axés sur l'économie à faible intensité de carbone. Le gouvernement soutient les innovateurs canadiens oeuvrant dans le secteur des technologies propres, car les solutions qu'ils mettent de l'avant vont créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens et nous aider dans le cadre de la lutte mondiale contre les changements climatiques.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui un investissement de 55,1 millions de dollars dans 20 entreprises de technologies propres au Canada par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Cet investissement permettra d'appuyer de petites et moyennes entreprises qui mettent au point des solutions innovatrices dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de limiter les répercussions sur l'environnement des méthodes conventionnelles d'exploitation minière et de soutenir les pratiques agricoles durables.

Le soutien d'aujourd'hui fait fond sur le plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine, annoncé par le premier ministre Trudeau le 11 décembre 2020 et qui prévoit une somme de 750 millions de dollars sur cinq ans pour refinancer TDDC. Il s'agit de l'investissement ponctuel le plus important jamais versé par le gouvernement du Canada à TDDC. TDDC pourra ainsi appuyer un plus grand nombre d'entrepreneurs canadiens travaillant à la mise au point et à la commercialisation de technologies propres innovatrices qui profiteront au monde entier.

La réputation mondiale du Canada en tant que chef de file du domaine des technologies propres n'est plus à faire. En 2021, 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont bénéficié d'un financement de TDDC, ont été élevées au rang des 100 meilleures entreprises de technologies propres au monde, selon le groupe Cleantech.

Citations

« Alors que le Canada poursuit ses efforts pour surmonter les difficultés sans précédent causées par la pandémie, le gouvernement fait dès maintenant des investissements qui nous permettront d'unir nos forces pour changer la donne et édifier une économie robuste, écologique et résiliente. Le soutien annoncé aujourd'hui consolidera le leadership du Canada au sein du marché mondial de plus en plus vaste des technologies propres et assurera un futur durable à tous les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le secteur canadien des technologies propres est dynamique, et son influence ne cesse de s'accroître. Le gouvernement s'est engagé à soutenir les activités importantes que mène ce secteur. Les entreprises canadiennes de technologies propres, comme celles qui obtiennent un financement aujourd'hui, sont un élément essentiel de notre plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des possibilités économiques à l'échelle du pays. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson

« L'investissement d'aujourd'hui permettra aux entreprises de technologies propres au Canada de croître et de prendre de l'ampleur pour répondre à la demande nationale et mondiale de solutions à l'ère du net zéro. Qu'il s'agit de réduire la consommation d'énergie ou de bâtir l'économie circulaire agricole, les Canadiens mènent la transition mondiale vers une économie verte - et nous sommes ici pour aider en cours de route. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

Les faits en bref

Le marché mondial des technologies propres devrait dépasser la barre des 2,5 billions de dollars d'ici 2022.

Plus de 195 000 Canadiens occupent actuellement un emploi de qualité bien rémunéré dans le secteur des technologies propres. Les entreprises de ce secteur nous aident à réduire notre empreinte environnementale et à atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques.

TDDC est une fondation fédérale indépendante qui finance les entreprises ayant le potentiel de devenir des chefs de file mondiaux dans le secteur des nouvelles technologies environnementales et de contribuer à stimuler la prospérité économique et environnementale du Canada .

. Selon les données recueillies jusqu'en mars 2020, les entreprises soutenues par TDDC avaient généré des revenus annuels de 2,7 milliards de dollars, créé plus de 14 600 emplois et commercialisé 126 nouvelles technologies.

Les technologies financées par TDDC réduisent chaque année de 19,3 mégatonnes de CO 2 les émissions de gaz à effet de serre.

les émissions de gaz à effet de serre. TDDC travaille en étroite collaboration avec la Banque de développement du Canada et Exportation et développement Canada , fournissant les références et les résultats de vérifications menées au préalable au sujet d'entreprises de technologies propres qu'elle soutient. Cette collaboration a permis d'octroyer un financement complémentaire de 535 millions de dollars depuis 2018.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez Technologies du développement durable Canada sur Twitter : @SDTC_TDDC

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 09:46 et diffusé par :