iA Groupe financier déclare ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'année 2020





Position de capital accrue et très forte croissance des ventes

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE - iA Société financière

Ratio de solvabilité de 130 % au 31 décembre 2020, en hausse de cinq points de pourcentage

BPA divulgué et BPA tiré des activités de base de 1,60 $ pour le quatrième trimestre

Bénéfice anticipé sur l'en-vigueur en hausse de +11 % sur douze mois et excellents résultats à la filiale iA Auto et habitation

Poursuite de la forte croissance des ventes, notamment à l'Assurance individuelle (+40 % sur douze mois)

Entrées nettes de fonds de 792 millions de dollars, y compris plus de 245 millions de dollars de fonds communs de placement

Incidence légèrement positive de la révision annuelle des hypothèses actuarielles et initiatives de gestion des risques, comprenant des provisions additionnelles pour la pandémie

Réintroduction des indications aux marchés pour 2021, selon la définition révisée du bénéfice tiré des activités de base

Les résultats présentés ci-après sont ceux de iA Société financière inc. (« iA Société financière » ou « la Société »), la société de gestion de portefeuille qui détient la totalité des actions ordinaires de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »). Les résultats se rapportant aux activités de iA Assurance sont présentés dans une section distincte à la page 7 du présent document.

Note : Ce communiqué comporte des données qui ne sont pas conformes aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué pour plus d'information.

QUÉBEC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2020, iA Société financière (TSX: IAG) déclare un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 171,9 millions de dollars, un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 1,60 $ et un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 (ROE) de 10,6 % pour les douze derniers mois. Pour sa part, le BPA tiré des activités de base s'élève à 1,60 $ et le ROE tiré des activités de base se situe à 11,9 % pour les douze derniers mois. Vous trouverez une analyse des résultats de l'année 2020 de la Société dans son Rapport de gestion déposé aujourd'hui sur SEDAR.

« Nos bons résultats de l'année 2020 s'expliquent par la robustesse de notre stratégie et la résilience de notre modèle d'affaires, de même que par le grand engagement de nos employés et de nos distributeurs, a commenté Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Avec notre solidité financière accrue, les protections additionnelles que nous avons mises en place pour faire face aux impacts potentiels de la pandémie et la forte lancée du côté des ventes, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance en 2021. En parallèle, nous continuerons d'être attentifs au bien-être de nos clients, de nos employés et de nos distributeurs et de soutenir les communautés, comme nous l'avons fait sans cesse depuis le début de la pandémie. »

« Malgré la pandémie et ses nombreux impacts, iA Groupe financier a connu une bonne rentabilité en 2020, a ajouté Jacques Potvin, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Nous avons renforcé nos réserves et mis en place des protections additionnelles spécifiques pour la pandémie, sans qu'il y ait d'incidences sur le profit. De plus, notre génération organique de capital, combinée avec des initiatives additionnelles de gestion des risques, a permis d'augmenter notre ratio de solvabilité de cinq points de pourcentage, à 130 %. »

« Forts de ces assises solides, nous divulguons aujourd'hui nos indications pour l'année 2021. Nous en profitons pour mettre à jour notre définition de bénéfice tiré des activités de base, de manière à mieux refléter la performance opérationnelle récurrente de notre société. Ainsi, en 2021, selon cette définition mise à jour, nous prévoyons générer un bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base entre 7,60 $ et 8,20 $ et un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base entre 12,5 % et 14,0 %, notamment grâce à la croissance organique qui demeure un moteur important de profitabilité. »







Faits saillants sur les résultats Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 177,6 $ 176,5 $ 1 % 633,5 $ 709,5 $ (11 %) Moins : dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale (en millions) 5,7 $ 5,3 $ 8 % 22,3 $ 22,1 $ 1 % Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 171,9 $ 171,2 $ -- 611,2 $ 687,4 $ (11 %) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions, dilué) 107,3 107,4 -- 107,2 107,4 -- Résultat par action ordinaire (dilué) 1,60 $ 1,59 $ 1 % 5,70 $ 6,40 $ (11 %) Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base1-2 1,60 $ 1,62 $ (1 %) 6,41 $ 6,26 $ 2 %







Faits saillants sur d'autres données financières 31 décembre 2020 30 septembre 2020 31 décembre 2019 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 10,6 % 10,9 % 12,9 % Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base1 11,9 % 12,3 % 12,6 % Ratio de solvabilité 130 % 125 % 133 % Valeur comptable par action 55,52 $ 54,50 $ 51,99 $ Actif sous gestion et sous administration (en milliards) 197,5 $ 185,8 $ 189,5 $

_____________________________ 1 Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base et le résultat par action ordinaire tiré des activités de base sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir le tableau « Conciliation du BPA divulgué avec celui tiré des activités de base » et la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » de ce communiqué. 2 Au quatrième trimestre de 2019, un ajustement a été apporté au BPA de base du troisième trimestre de 2019 à la suite d'une modification liée aux impacts des variations macroéconomiques.

Les résultats de iA Société financière pour le quatrième trimestre de 2020 sont présentés sur une base consolidée avec ceux de l'ensemble de ses filiales, qui comprend notamment iA Assurance. À moins d'indication contraire, les résultats présentés dans ce document sont comparés avec ceux de la période correspondante de l'année précédente.

Rentabilité - Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2020, iA Société financière déclare un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 1,60 $, comparativement à un résultat de 1,59 $ pour le même trimestre en 2019 (+1 %). Le résultat par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base pour le quatrième trimestre est pour sa part aussi de 1,60 $ et il est ainsi légèrement inférieur, de 1 %, à celui de 1,62 $ enregistré un an plus tôt. La conciliation du résultat par action ordinaire divulgué avec le résultat tiré des activités de base est présentée à la page 4 du présent document.

Les éléments suivants, présentés dans la section « Sources of Earnings » du cahier d'information financière de la Société, expliquent les différences entre les attentes de la direction et le bénéfice déclaré pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2020. L'information présentée ci-dessous comporte des mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Tous les chiffres sont après impôts, à moins d'indication contraire.

Le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur du quatrième trimestre de 2020 s'établit à 213,2 millions de dollars avant impôts, en hausse de +11 % comparativement à 192,8 millions de dollars avant impôts au quatrième trimestre de 2019. Cette variation positive s'explique entre autres par la hausse du bénéfice anticipé sur l'en-vigueur du secteur des Affaires américaines, qui découle notamment de l'apport de l'acquisition de IAS.

Révision annuelle des hypothèses actuarielles et initiatives de gestion des risques - Comme annoncé au trimestre précédent, en plus de la révision annuelle des hypothèses actuarielles, des initiatives additionnelles de gestion des risques ont été mises en place. Celles-ci comprennent la conclusion de nouvelles ententes de réassurance, ainsi que des protections supplémentaires dans les réserves pour contrer les effets potentiels de la pandémie. L'ensemble de ces initiatives a généré un gain totalisant 0,04 $ par action en raison :

de l'impact de la révision annuelle et régulière des hypothèses actuarielles, qui a été légèrement positif, totalisant 0,06 $ par action ou 6,8 millions de dollars;

d'un gain de 0,87 $ par action, ou de 92,7 millions de dollars, en lien avec les nouvelles ententes de réassurance entrées en vigueur le 1 er octobre dernier, soit 0,80 $ par action dans le secteur de l'Assurance individuelle et 0,07 $ par action dans le secteur des Affaires américaines. Rappelons que ces ententes ont été conclues dans un environnement compétitif du côté des réassureurs et favorable à la Société; et

octobre dernier, soit 0,80 $ par action dans le secteur de l'Assurance individuelle et 0,07 $ par action dans le secteur des Affaires américaines. Rappelons que ces ententes ont été conclues dans un environnement compétitif du côté des réassureurs et favorable à la Société; et d'une charge de 0,89 $ par action ou de 95,6 millions de dollars, pour l'ajout de protections additionnelles dans les réserves actuarielles en raison de l'incertitude temporaire générée par la pandémie actuelle. Ces protections visent à réduire les pertes d'expérience qui pourraient découler, en 2021 et au cours des années suivantes, des impacts directs et indirects de la pandémie. La pertinence et le niveau de ces protections seront réévalués à la fin de 2021.

Gains (pertes) d'expérience par rapport au bénéfice anticipé - La Société a enregistré une perte nette d'expérience totalisant 0,18 $ par action (17,5 millions de dollars) au quatrième trimestre de 2020, en comparaison avec les attentes de la direction.

Cette perte s'explique notamment par les éléments suivants :

Provision employés : une provision équivalente à 0,08 $ par action a été prise afin de couvrir de nouvelles mesures supplémentaires et temporaires pour le mieux-être des employés, et découle directement de la pandémie, soit principalement l'octroi de journées de congé supplémentaires et non récurrentes, à être prises avant le 31 décembre 2021. Cette provision n'est pas considérée comme faisant partie des activités de base;

: une provision équivalente à 0,08 $ par action a été prise afin de couvrir de nouvelles mesures supplémentaires et temporaires pour le mieux-être des employés, et découle directement de la pandémie, soit principalement l'octroi de journées de congé supplémentaires et non récurrentes, à être prises avant le 31 décembre 2021. Cette provision n'est pas considérée comme faisant partie des activités de base; Commissions et bonis de vente : des commissions, bonis et frais supérieurs à ceux anticipés en raison des niveaux de ventes beaucoup plus élevés que prévu. Cette perte globale, de 0,08 $ par action, est considérée comme faisant partie des activités de base.

Ces éléments sont répartis dans les quatre secteurs d'activité canadiens et ont aussi un impact sur le drain des nouvelles affaires.

Les prochains paragraphes présentent une analyse détaillée des autres gains et pertes pour chaque secteur d'activité.

L'Assurance individuelle a inscrit un gain d'expérience de 0,10 $ par action (11,2 millions de dollars). Outre par la provision employés (-0,02 $ par action) mentionnée ci-dessus, ce résultat s'explique aussi par l'impact des marchés en lien avec le niveau d'actifs supportant les réserves en assurance individuelle (+0,02 $ par action), qui a été positif, tout comme l'a été l'impact en lien avec les polices d'assurance vie universelle (+0,07 $ par action). De plus, les revenus de commissions ont été plus importants que prévu pour la filiale PPI (+0,02 $ par action) et l'expérience de morbidité et d'autres éléments ont été plus favorables que prévu (+0,02 $ par action). Finalement, l'expérience de mortalité a été légèrement défavorable en raison de la pandémie (-0,01 $ par action.)

La Gestion de patrimoine individuel a généré une expérience inférieure aux attentes au quatrième trimestre (perte de 11,2 millions de dollars ou de -0,11 $ par action). En plus de la provision employés (-0,01 $ par action) et des commissions et bonis de vente (-0,05 $ par action) mentionnés ci-dessus, les revenus ont été inférieurs aux attentes dans les filiales de distribution en raison notamment de l'environnement de bas taux d'intérêt (-0,03 $ par action) et les dépenses directes ont été supérieures aux attentes (-0,02 $ par action). Finalement, notons que les variations macroéconomiques n'ont eu aucune incidence significative sur les résultats du secteur au quatrième trimestre.

L'Assurance collective a enregistré une perte d'expérience de 0,05 $ par action (5,4 millions de dollars) durant le trimestre. En plus de la provision employés (-0,03 $ par action) mentionnée ci-dessus, notons que, dans la division des Régimes d'employés (+0,01 $ par action), un gain a été généré en raison de l'expérience favorable en lien avec l'invalidité de longue durée. Dans la division des Services aux concessionnaires (-0,01 $ par action ), une expérience défavorable, principalement en assurance crédit, a été partiellement compensée par une expérience de crédit favorable du côté des prêts automobiles. Finalement, dans la division des Marchés spéciaux (-0,02 $ par action), les résultats ont été inférieurs aux attentes en raison de réclamations plus élevées que prévu et d'une croissance des affaires plus faible qu'anticipé, principalement en assurance voyage.

À l'Épargne et retraite collectives, une perte d'expérience de (3,2) millions de dollars (-0,03 $ par action) a été enregistrée au quatrième trimestre. En plus de la provision employés (-0,01 $ par action) mentionnée ci-dessus, un niveau moyen de ratio de frais de gestion (RFG) plus faible que prévu et des dépenses directes plus élevées qu'attendu expliquent ce résultat (-0,02 $ par action).

Les Affaires américaines ont pour leur part inscrit un résultat inférieur aux attentes (perte de 0,09 $ par action ou de 8,9 millions de dollars). Ce résultat s'explique notamment par une expérience de mortalité défavorable dans la division de l'Assurance individuelle (-0,04 $ par action), majoritairement attribuable à des cas de COVID-19 confirmés. Dans la division des Services aux concessionnaires, les frais en lien avec l'acquisition de IAS ont été supérieurs à ceux anticipés en raison d'une intégration accélérée (-0,02 $ par action) et les revenus ont été légèrement moindres que prévu (-0,03 $ par action), en raison notamment d'un temps de réalisation des synergies et d'un écart temporaire lié à certaines dépenses engagées au troisième trimestre.

Drain dans les secteurs de l'Assurance individuelle et des Affaires américaines - L'effet sur le revenu découlant de l'établissement des nouveaux contrats (drain) dans les deux secteurs s'établit à 5,6 millions de dollars avant impôts pour le quatrième trimestre, soit l'équivalent de 5 % des ventes. Le drain est ainsi moins favorable qu'anticipé et représente une perte de 0,05 $ par action en raison de :

la provision employés (-0,01 $ par action) et les commissions et bonis de vente (-0,03 $ par action) mentionnés ci-dessus; et

la reconnaissance de la baisse des taux d'intérêt survenue au cours du premier trimestre et divers autres éléments défavorables qui ont été partiellement compensés par l'impact favorable de l'augmentation de primes en assurance individuelle (-0,01 $ par action).

Revenu sur le capital - Le revenu sur le capital a atteint 21,2 millions de dollars avant impôts, ce qui représente un gain de 0,01 $ par action, comparativement aux attentes. Ce résultat s'explique notamment par l'expérience enregistrée à la filiale iAAH, qui a encore une fois été largement plus favorable que prévu (+0,11 $ par action), en raison principalement d'une sinistralité moins importante qu'anticipé, surtout en assurance automobile. Les autres écarts par rapport au revenu sur le capital attendu sont les suivants :

la dépréciation d'actifs, attribuable à des logiciels informatiques, a engendré une perte (-0,04 $ par action);

une provision pour défaut a été prise à l'égard d'une obligation de société dans le secteur de l'aérospatiale, en lien avec la pandémie (-0,04 $ par action);

une baisse des revenus d'investissements sur le surplus a été enregistrée, en raison principalement de la baisse des taux d'intérêt (-0,04 $ par action);

l'émission de débentures en février dernier a eu un effet positif sur les revenus (+0,02 $ par action), mais en contrepartie les frais de financement ont été supérieurs en raison de cette même émission de débentures (-0,02 $ par action); et

l'amortissement des actifs intangibles, en lien avec l'acquisition de IAS, a été inférieur aux prévisions (+0,02 $ par action).

Impôts sur le revenu - Le taux d'impôt effectif pour le quatrième trimestre est de 15,9 %. La charge d'impôts est ainsi inférieure à celle prévue, en raison essentiellement d'un ajustement d'impôts pour les années antérieures (2014 à 2019), correspondant à un gain de 0,08 $ par action et attribuable au secteur des Affaires américaines.

Le tableau ci-dessous concilie le résultat par action ordinaire divulgué avec le résultat tiré des activités de base pour le quatrième trimestre. Se référer à la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » pour une explication des ajustements.



Conciliation du BPA divulgué avec celui tiré des activités de base (Sur base diluée) Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation BPA divulgué 1,60 $ 1,59 $ 1 % 5,70 $ 6,40 $ (11 %) Ajusté relativement à :











Éléments spécifiques :







Changements d'hypothèses et mesures prises par la direction (0,04 $) (0,02 $) (0,04 $) (0,02 $) Provision non récurrente pour soutien aux employés en contexte de pandémie 0,08 $ -- 0,08 $ -- Gains et pertes inhabituels d'impôt sur le revenu (0,08 $) (0,08 $) (0,08 $) (0,12 $) Vente du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels -- -- (0,06 $) -- Dépréciation (logiciels et autres) 0,04 $ 0,07 0,15 $ 0,07 $ Augmentation de provision liée à un litige -- 0,14 -- 0,14 $ Ajustement au compte PAR -- 0,02 -- 0,02 $ Vente de iA Conseil en placement -- -- (0,08 $) -- Frais d'acquisition et d'intégration 0,05 $ -- 0,13 $ -- Ajustements du prix d'achat et du goodwill de PPI -- -- 0,22 $ 0,08 $ Gains et pertes liés aux marchés financiers (0,09 $) (0,13 $) 0,49 $ (0,38 $) Gains et pertes d'expérience en excédent d'un BPA de 0,04 $







En lien avec les titulaires de polices 0,09 $ 0,03 $ 0,18 $ 0,06 $ En lien avec le drain sur les nouvelles ventes -- --

0,01 $ --

En lien avec le revenu sur le surplus (excluant iAAH) 0,02 $ --

0,03 $ --

En lien avec la filiale iA Auto et habitation (0,07 $) --

(0,24 $) (0,01 $)

En lien avec la charge d'impôt sur le revenu -- --

(0,08 $) 0,02 $

BPA tiré des activités de base 1,60 $ 1,62 $ (1 %) 6,41 $ 6,26 $ 2 %

Croissance des affaires - La Société a enregistré une très forte croissance des affaires au cours du quatrième trimestre de 2020.

Les primes et dépôts totalisent plus de 3,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de 2020, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport au trimestre correspondant de 2019. La forte croissance provient principalement des secteurs de l'Épargne et retraite collectives, de la Gestion de patrimoine individuel et des Affaires américaines.

L'actif sous gestion et sous administration se situait à 197,5 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre, en hausse par rapport à la même date l'an dernier (+4 %). Rappelons que la croissance sur un an a été ralentie au deuxième trimestre par la vente de iA Conseil en placement. Au cours du quatrième trimestre, l'actif sous gestion et sous administration, favorisé par les entrées nettes de fonds et la croissance des marchés financiers, a augmenté de 6 %.

Pour le secteur de l'Assurance individuelle, le fort élan s'est poursuivi au quatrième trimestre avec des ventes totales qui ont atteint 71,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse significative de 40 % par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Notons aussi la vigoureuse croissance de 19 % pour l'année, comparativement au résultat enregistré en 2019. Cet excellent résultat s'explique entre autres par les ventes du nouveau produit d'assurance vie entière avec participation lancé en juin dernier, par la performance de nos outils technologiques qui facilitent les ventes à distance des conseillers et aussi par la force et la diversité de nos réseaux de distribution.

Dans le secteur de la Gestion de patrimoine individuel, les ventes de produits garantis ont totalisé 247,3 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui équivaut à une forte hausse par rapport à la même période de 2019 (+40 %). Les ventes brutes de fonds distincts ont atteint 883,1 millions de dollars (+39 %) et les ventes nettes ont totalisé 547,2 millions de dollars, ce qui représente plus du double du résultat de 243,6 millions de dollars enregistré un an plus tôt. La Société demeure ainsi au premier rang dans l'industrie pour les ventes nettes de fonds distincts. Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont chiffrées à 759,7 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse significative (+34 %) par rapport à la même période l'an dernier. Quant aux ventes nettes, en plus d'être à nouveau positives, elles ont enregistré leur meilleur résultat depuis le premier trimestre de l'année 2013, avec des entrées nettes de 245,2 millions de dollars.

Le secteur de l'Assurance collective est composé de trois divisions. Dans la division des Régimes d'employés, les ventes ont totalisé 30,1 millions de dollars, un très fort résultat par rapport au trimestre correspondant de 2019 (+385 %), attribuable à la mise en vigueur de plusieurs nouveaux groupes durant le trimestre. Dans la division des Services aux concessionnaires, les ventes ont atteint 248,9 millions de dollars, en hausse par rapport à un an plus tôt (+3 %). Par produits, les ventes ont été de 67,4 millions de dollars (+21 %) pour l'assurance biens et risques divers, de 65,3 millions de dollars (-13 %) pour l'assurance crédit et de 116,2 millions de dollars (+6 %) pour les émissions de prêts automobiles. Finalement, dans la division des Marchés spéciaux, les ventes du quatrième trimestre totalisent 44,4 millions de dollars, comparativement à 76,3 millions de dollars un an plus tôt. La diminution des ventes s'explique en bonne partie par la baisse importante des ventes en assurance voyage dans le contexte actuel de pandémie.

Dans le secteur de l'Épargne et retraite collectives, les ventes totales du trimestre se chiffrent à 879,0 millions de dollars, un montant significativement supérieur à celui de 593,2 millions de dollars pour la même période l'an dernier (+48 %). La signature de plusieurs nouveaux groupes aux actifs considérables a contribué à ce bon résultat.

Dans le secteur des Affaires américaines, les ventes dans la division de l'Assurance individuelle se sont établies au quatrième trimestre à 31,2 millions de dollars américains (+6 %) et concluent ainsi une année en forte croissance (+28 %). Dans la division des Services aux concessionnaires, les ventes ont totalisé 245,8 millions de dollars américains, ce qui équivaut à plus du double de celles de 107,6 millions de dollars enregistrées au trimestre correspondant de 2019. Ce bon résultat s'explique par la croissance organique et par l'apport de l'acquisition de IAS.

Finalement à la filiale iA Auto et habitation, la bonne croissance des affaires s'est poursuivie, alors que les primes directes souscrites au quatrième trimestre se sont chiffrées à 86,3 millions de dollars, en hausse de 13 % par rapport à celles du même trimestre de 2019.

Situation financière - Au 31 décembre 2020, le ratio de solvabilité s'établissait à 130 %, comparativement à un ratio de 125 % au 30 septembre 2020 et à un ratio de 133 % un an plus tôt. Il se situait ainsi au-dessus de la fourchette cible de la Société (110 % à 116 %). La hausse de 5 points de pourcentage au cours du trimestre découle essentiellement des initiatives additionnelles de gestion des risques mentionnées ci-dessus et de l'apport de la génération organique de capital. Par ailleurs, le ratio d'endettement s'établissait à 24,8 % au 31 décembre 2020, comparativement à un ratio de 25,1 % au 30 septembre 2020.

Notons qu'à la fin de 2020, l'Autorité des marchés financiers du Québec a publié une mise à jour de la Ligne directrice sur les exigences de suffisance de capital ? Assurance de personnes (ESCAP), qui a pris effet le 1er janvier 2021. En conséquence, le ratio de solvabilité total de la Société est inchangé, son ratio de base diminuera graduellement de quelques points de pourcentage sur une période de cinq trimestres et il y a un impact immédiat à la baisse sur le capital qui peut être déployé. Dans tous les cas, les ratios de la Société demeurent au-dessus des exigences réglementaires et les changements apportés n'ont aucune incidence sur la capacité de la Société à générer des bénéfices. Se référer au communiqué de presse émis le 17 décembre 2020 et disponible sur ia.ca pour plus de détails.

Valeur comptable - La valeur comptable par action ordinaire atteignait 55,52 $ au 31 décembre 2020, en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 7 % sur douze mois.

Dividende - Conformément aux instructions des autorités réglementaires de ne pas hausser les dividendes aux actionnaires ordinaires dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,4850 $ par action ordinaire en circulation de iA Société financière, soit le même que celui annoncé au trimestre précédent. Ce dividende sera payable le 15 mars 2021 à tous les actionnaires inscrits le 26 février 2021.

Rachat d'actions ordinaires en circulation - Au cours du quatrième trimestre de 2020, la Société n'a racheté et annulé aucune de ses actions ordinaires en circulation puisque les rachats sont actuellement suspendus, conformément aux instructions des autorités réglementaires. Pour cette même raison, le programme de rachat d'actions qui prenait fin le 11 novembre 2020 n'a pas été renouvelé.

Réinvestissement des dividendes et achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 15 mars 2021 doivent s'assurer que le formulaire à cet effet dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 19 février 2021. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière seront achetées sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Litige - iA Assurance est impliquée dans un litige avec une tierce partie, Ituna Investment LP (Ituna), qui cherchait à utiliser les contrats d'assurance à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été conçus. La cause a été entendue par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, qui a rendu une décision favorable à iA Assurance le 15 mars 2019. La partie adverse en a appelé de cette décision, et l'appel a été entendu par la Cour d'appel de la Saskatchewan à la mi-janvier 2020. iA Assurance a toujours maintenu que la position d'Ituna était juridiquement infondée et a répondu à l'appel de la partie adverse avec la même conviction.

Mise à jour de la définition du bénéfice tiré des activités de base - Le bénéfice tiré des activités de base est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mieux comprendre la capacité de la Société à générer des bénéfices renouvelables, en éliminant des éléments qui créent de la volatilité ou qui ne sont pas représentatifs des performances opérationnelles de la Société. Afin de mieux refléter la capacité de la Société à générer des bénéfices renouvelables, à compter de 2021, la Société apporte les trois modifications suivantes à sa définition :

La totalité des gains et pertes d'expérience seront considérés comme faisant partie des activités de base, de telle sorte que les gains et pertes d'expérience qui excèdent 0,04 $ par action ne seront plus ajustés;

L'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisées en lien avec des acquisitions sera désormais ajusté, cette charge n'étant généralement pas considérée comme représentative de la capacité de la Société à générer des profits; et

La différence entre le rendement des actifs (revenus d'intérêt sur les actifs du régime) calculé en utilisant le rendement attendu des actifs du régime et le taux d'actualisation du régime de retraite prescrit par les IFRS sera elle aussi désormais ajustée, car l'application du taux d'actualisation prescrit par les normes comptables ne tient pas compte de la performance du portefeuille d'actifs de notre régime de retraite et, de ce fait, n'est pas représentative de la capacité de la Société à générer des profits.

La définition mise à jour du bénéfice tiré des activités de base paraît dans la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS ».

Indications aux marchés pour 2021 pour iA Société financière

Bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base : fourchette cible de 7,60 $ à 8,20 $ (augmentée par rapport à 2020, en tenant compte notamment de la nouvelle définition du bénéfice tiré des activités de base);

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires ( ROE ) tiré des activités de base : fourchette cible de 12,5 % à 14,0 % (augmentée par rapport à 2020, en tenant compte notamment de la nouvelle définition de bénéfice tiré des activités de base);

) tiré des activités de base : fourchette cible de 12,5 % à 14,0 % (augmentée par rapport à 2020, en tenant compte notamment de la nouvelle définition de bénéfice tiré des activités de base); Ratio de solvabilité : fourchette cible de 110 % à 116 % (inchangée par rapport à 2020);

Génération organique de capital : fourchette cible de 275 millions de dollars à 325 millions de dollars (augmentée par rapport à 2020);

Ratio de distribution du dividende : fourchette entre 25 % et 35 %, la cible étant le point médian (inchangée par rapport à 2020);

Taux d'impôt effectif : fourchette cible de 20 % à 22 % (inchangée par rapport à 2020); et

Drain lié aux nouvelles ventes : cible annuelle de 2 % des ventes avec une fourchette trimestrielle entre -5 % et 10 % (améliorée par rapport à 2020).

Les indications aux marchés qui précèdent sont des prévisions et nous vous référons à la section « Énoncés prospectifs » à la fin de ce communiqué pour plus d'information.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE - iA Assurance

Rentabilité - iA Assurance a enregistré au quatrième trimestre de 2020 un résultat net attribué à son unique porteur d'actions ordinaires - iA Société financière - de 182,4 millions de dollars, comparativement à 174,8 millions de dollars au même trimestre en 2019. Cette augmentation s'explique notamment par les impacts positifs de variations macroéconomiques, par un taux d'impôt effectif inférieur, en raison d'une correction pour les années passées, et par les bons résultats enregistrés à la filiale iAAH.

Situation financière - Le ratio de solvabilité s'établissait à 122 % au 31 décembre 2020, comparativement à 124 % à la fin du trimestre précédent et à 126 % un an plus tôt. Ce ratio se situe ainsi au-dessus du ratio minimum requis par les autorités réglementaires et au-dessus de la fourchette cible de iA Assurance pour le ratio de solvabilité, qui est de 110 % à 116 %.

Dividende - iA Assurance a déclaré un dividende de 510,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020. Les dividendes qui étaient payables à la suite de cette déclaration ont entièrement été versés au cours du quatrième trimestre. Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé la déclaration d'un dividende de 250,0 millions de dollars au premier trimestre de 2021 à l'unique porteur des actions ordinaires de iA Assurance, iA Société financière.









iA Assurance





Faits saillants sur les résultats Quatrième trimestre Cumulatif au 31 décembre (En millions de dollars, sauf indication contraire) 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Résultat net attribué aux actionnaires 187,7 180,1 4 % 660,4 712,8 (7 %) Moins : dividendes sur actions privilégiées 5,3 5,3 -- 22,3 22,1 1 % Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 182,4 174,8 4 % 638,1 690,7 (8 %)







Faits saillants sur d'autres données financières





(En millions de dollars, sauf indication contraire) 31 décembre 2020 30 septembre 2020 31 décembre 2019 Capital total 5 887,5 6 197,5 6 410,9 Ratio de solvabilité 122 % 124 % 126 %

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements financiers non conformes aux IFRS

iA Société financière et iA Assurance (collectivement « iA Groupe financier ») publient leurs résultats et leurs états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toutefois, iA Groupe financier publie également certaines mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS (non conformes aux IFRS). Une mesure est considérée comme non conforme aux IFRS aux fins de la législation canadienne sur les valeurs mobilières lorsqu'elle est présentée autrement que selon les principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités des sociétés. Les mesures financières non conformes aux IFRS sont souvent accompagnées des mesures financières conformes aux IFRS et comparées avec ces dernières afin d'en établir la concordance. Pour certaines mesures financières non conformes aux IFRS, il n'existe toutefois aucune mesure directement comparable selon les IFRS. iA Groupe financier est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière déterminées conformément aux IFRS. iA Groupe financier incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par iA Société financière incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base, les ventes, les ventes nettes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), les équivalents de primes, les dépôts, les mesures de provenance du bénéfice (le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur, les gains et pertes sur les résultats techniques, le drain lié aux nouvelles ventes, les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital), le capital, le ratio de solvabilité, les sensibilités aux marchés boursiers et aux taux d'intérêt, les prêts émis, les sommes à recevoir et le taux de perte sur prêts autos moyen.

L'analyse de rentabilité selon la provenance du bénéfice présente les sources de bénéfices en conformité avec la ligne directrice émise par le Bureau du surintendant des institutions financières et établie en collaboration avec l'Institut canadien des actuaires. Cette analyse a pour but de compléter la divulgation qu'exigent les IFRS et de permettre aux intervenants actuels et à venir de mieux comprendre la situation financière de iA Société financière et de se faire une opinion plus éclairée sur la qualité, la volatilité potentielle et la pérennité des bénéfices. Elle fournit une analyse de l'écart entre le revenu réel et le revenu qui aurait été déclaré si toutes les hypothèses faites au début de la période de déclaration s'étaient concrétisées pendant la période. Elle présente les mesures suivantes : le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur (qui représente la fraction du revenu net consolidé découlant des polices en vigueur au début de la période de déclaration qui devait être réalisée en fonction de la concrétisation des hypothèses de meilleure estimation); les gains et pertes sur les résultats techniques (qui représentent les gains et pertes attribuables à la différence entre les résultats réels au cours de la période de déclaration et les hypothèses de meilleure estimation faites en début de cette même période); le drain lié aux nouvelles ventes (qui représente l'effet au point de vente sur le revenu net découlant de la souscription de nouvelles polices au cours de la période); les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital (qui représente le revenu net gagné à l'égard de l'excédent de iA Société financière).

Le bénéfice (pertes) tiré des activités de base et les mesures financières qui reposent sur le bénéfice tiré des activités de base (pertes), y compris le bénéfice (pertes) par action (BPA) tiré des activités de base et le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base, sont des mesures financières non conformes aux IFRS qui sont utilisées pour mieux comprendre la capacité de la Société à générer des bénéfices renouvelables. Le bénéfice (pertes) tiré des activités de base exclut du bénéfice (pertes) divulgué l'impact des éléments suivants, qui créent de la volatilité dans les résultats de la Société en vertu des IFRS ou qui ne sont pas représentatifs de sa performance opérationnelle sous-jacente :

Définition du bénéfice tiré des activités de base avant 2021 :

a) certains éléments, y compris, sans toutefois s'y limiter, les changements d'hypothèses en fin d'année et les gains et pertes d'impôt inhabituels sur le revenu;

b) les gains et pertes découlant des variations macroéconomiques et qui sont liés aux polices d'assurance vie universelle, au niveau des actifs supportant les engagements à long terme, aux fonds de placement (ratio de frais de gestion) et au programme de couverture dynamique rattaché aux garanties des fonds distincts;

c) les gains et pertes qui excèdent 0,04 $ par action, sur base trimestrielle, pour le drain sur les nouvelles affaires en assurance individuelle, pour les résultats techniques par unité d'exploitation (Assurance individuelle, Gestion de patrimoine individuel, Assurance collective, Épargne et retraite collectives, Affaires américaines et iA Assurance auto et habitation), pour les gains et pertes d'impôt habituels sur le revenu et pour les revenus d'investissements sur le capital.

Définition du bénéfice tiré des activités de base à compter de 2021 :

a) les impacts des marchés qui diffèrent des meilleures estimations faites par la direction, y compris l'incidence des rendements générés par les marchés financiers et les changements dans les taux d'intérêt liés (i) aux frais de gestion perçus relativement à l'actif sous gestion ou sous administration (RFG), (ii) aux polices d'assurance vie universelle, (iii) au niveau d'actifs appariant les engagements à long terme, et (iv) au programme de gestion dynamique des risques rattachés aux garanties des fonds distincts;

b) les changements d'hypothèses et les mesures prises par la direction;

c) les gains ou les pertes liés à des acquisitions ou à des dispositions d'entreprises, y compris les frais d'acquisition, d'intégration et de restructuration;

d) l'amortissement d'immobilisations incorporelles à durée de vie limitée et liées à des acquisitions;

e) la charge de retraite non liée aux activités de base, qui représente la différence entre le rendement des actifs (revenus d'intérêt sur les actifs du régime) calculé en utilisant le rendement attendu des actifs du régime et le taux d'actualisation du régime de retraite prescrit par les IFRS

f) des éléments particuliers que la direction juge non représentatifs de la performance de la Société, notamment (i) des provisions ou règlements de dossiers judiciaires importants, (ii) des gains et des pertes d'impôts inhabituels sur le revenu, (iii) des charges significatives pour dépréciation liées au goodwill et à des immobilisations incorporelles, et (iv) d'autres gains et pertes inhabituels particuliers.



Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par iA Assurance incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, les ventes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), le capital et le ratio de solvabilité.

Les ventes sont des mesures non conformes aux IFRS et permettent de mesurer la capacité de iA Groupe financier à générer de nouvelles affaires. Elles sont définies comme étant les entrées de fonds des nouvelles affaires souscrites au cours de la période. Les primes nettes, qui font partie des produits présentés aux états financiers, incluent à la fois les entrées de fonds provenant des nouvelles affaires souscrites et celles des contrats en vigueur. L'actif sous gestion et sous administration est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mesurer la capacité de iA Groupe financier à générer des honoraires, en particulier en ce qui touche les fonds de placement et les fonds sous administration. Une analyse des produits par secteurs est présentée à la section « Analyse selon les résultats financiers » du rapport de gestion.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans le présent communiqué, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment : la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies (comme la présente pandémie de la COVID-19) et d'actes terroristes.

Impacts potentiels de la pandémie de la COVID-19 - Depuis le mois de mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a des effets importants et sans précédent sur la société et l'économie. L'incidence globale qu'aura la pandémie de la COVID-19 demeure incertaine et dépendra de plusieurs facteurs, dont la progression du virus, l'émergence de nouveaux variants, la durée de la pandémie, les traitements et thérapies potentiels, la disponibilité des vaccins, l'efficacité des mesures gouvernementales déployées pour ralentir la contagion et leur incidence sur l'économie. Il n'est donc présentement pas possible d'estimer avec exactitude la totalité des effets qu'aura la pandémie de la COVID-19, mais ses effets sur les affaires et les résultats financiers de la Société pourraient être significatifs. En dépit des impacts négatifs à court terme de la pandémie de la COVID-19 sur ses résultats, la Société continue d'être très solide financièrement. De plus, le protocole de continuité des affaires de la Société continue d'être observé, de manière à assurer aux clients une qualité de service similaire ou supérieure à celle qui prévalait avant la pandémie et à permettre aux employés et aux conseillers de poursuivre toutes leurs activités, tout en étant appuyés par des processus sécuritaires.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2020 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com .

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de iA Groupe financier à la date du présent document. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de iA Société financière et de iA Assurance du quatrième trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 décembre 2020, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que le cahier d'information financière (anglais seulement) des sociétés, qui sont disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR, à sedar.com .

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du quatrième trimestre de iA Groupe financier le jeudi 11 février 2021, à 14 h (HE). Pour écouter la conférence téléphonique, il suffira de composer le 416 981-9010 ou le 1 800 945-0427 (sans frais en Amérique du Nord). La conférence téléphonique sera également disponible en différé, pendant une semaine, à compter de 16 h 30 le jeudi 11 février 2021. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 800 558-5253 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 21972707. Une webdiffusion de la conférence téléphonique (en mode audio seulement) sera également disponible à partir du site Internet de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca .

Conférence destinée aux investisseurs et aux analystes

iA Groupe financier tiendra une conférence virtuelle destinée aux investisseurs et aux analystes le mercredi 10 mars 2021 à compter de 9 h (heure de l'Est). Tous les détails concernant cette conférence seront disponibles sur notre site Internet environ une semaine avant l'événement.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

États des résultats consolidés



Trimestres terminés

les 31 décembre Périodes de douze mois

terminées les 31 décembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2020 2019 2020 2019 Produits







Primes







Primes brutes 3 371 2 626 12 132 9 757 Primes cédées (291) (209) (936) (813) Primes nettes 3 080 2 417 11 196 8 944 Produits de placement







Intérêts et autres produits tirés des placements 332 363 1 439 1 364 Variation de la juste valeur des placements 642 (664) 3 229 3 278

974 (301) 4 668 4 642 Autres produits 464 428 1 775 1 679

4 518 2 544 17 639 15 265 Prestations sur contrats et charges







Prestations et règlements bruts sur contrats 1 570 1 583 5 871 5 939 Prestations et règlements cédés sur contrats (173) (150) (581) (547) Transferts nets aux fonds distincts 1 038 235 2 872 917 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 1 494 (283) 5 760 4 773 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement 9 (1) 34 27 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance (625) 68 (737) (44)

3 313 1 452 13 219 11 065 Commissions 484 434 1 788 1 654 Frais généraux 465 411 1 668 1 472 Taxes sur primes et autres taxes 35 33 129 128 Charges financières 18 17 73 59

4 315 2 347 16 877 14 378 Résultat avant impôts 203 197 762 887 Impôts sur le résultat 31 32 130 188 Résultat net 172 165 632 699 Résultat net attribué aux contrats avec participation (5) (11) (1) (10) Résultat net attribué aux actionnaires 177 176 633 709 Dividendes sur actions privilégiées émises par une filiale 5 5 22 22 Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires 172 171 611 687 Résultat par action ordinaire (en dollars)







De base 1,61 1,60 5,71 6,43 Dilué 1,60 1,59 5,70 6,40 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en millions d'unités)







De base 107 107 107 107 Dilué 107 107 107 107 Dividendes par action ordinaire (en dollars) -- -- 1,94 1,77

États de la situation financière consolidés



Au 31 décembre (en millions de dollars) 2020 2019 Actif



Placements



Trésorerie et placements à court terme 1 949 1 108 Obligations 32 099 27 508 Actions 3 286 3 024 Prêts hypothécaires et autres prêts 2 801 3 870 Instruments financiers dérivés 1 652 1 003 Avances sur contrats 881 900 Autres placements 563 429 Immeubles de placement 1 916 2 077

45 147 39 919 Autres éléments d'actif 3 261 2 193 Actif de réassurance 1 981 1 030 Immobilisations corporelles 390 394 Actif d'impôts différés 38 28 Immobilisations incorporelles 1 621 1 110 Goodwill 1 224 606 Actif total du fonds général 53 662 45 280 Actif net des fonds distincts 32 804 27 868 Actif total 86 466 73 148 Passif



Passif relatif aux contrats d'assurance 36 527 30 665 Passif relatif aux contrats d'investissement 575 630 Instruments financiers dérivés 569 455 Autres éléments de passif 7 647 6 063 Passif d'impôts différés 382 287 Débentures 1 449 1 050 Passif total du fonds général 47 149 39 150 Passif relatif à l'actif net des fonds distincts 32 804 27 868 Passif total 79 953 67 018 Capitaux propres



Capital social et surplus d'apport 1 694 1 684 Actions privilégiées émises par une filiale 525 525 Résultats non distribués et cumul des autres éléments du résultat global 4 253 3 879 Comptes des contrats avec participation 41 42

6 513 6 130 Passif et capitaux propres totaux 86 466 73 148

Résultats sectoriels

Les tableaux suivants présentent un sommaire des résultats par secteurs :



Trimestre terminé le 31 décembre 2020

Individuel Collectif

(en millions de dollars) Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total Produits













Primes nettes 422 1 131 399 863 176 89 3 080 Produits de placement 854 (74) 45 87 30 32 974 Autres produits 34 385 18 27 48 (48) 464

1 310 1 442 462 977 254 73 4 518 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 208 511 283 398 161 9 1 570 Prestations et règlements cédés sur contrats (73) -- (15) (6) (106) 27 (173) Transferts nets aux fonds distincts -- 550 -- 488 -- -- 1 038 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 1 402 (27) 13 51 68 (13) 1 494 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement -- -- 9 -- -- -- 9 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance (588) -- (5) -- (45) 13 (625) Commissions, frais généraux et autres charges 259 359 158 33 168 7 984 Charges financières 1 -- 9 -- -- 8 18

1 209 1 393 452 964 246 51 4 315 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 101 49 10 13 8 22 203 Répartition des autres activités 19 4 (1) 2 (2) (22) -- Résultat avant impôts 120 53 9 15 6 -- 203 Impôts sur le résultat 24 16 -- 4 (13) -- 31 Résultat net attribué aux actionnaires 101 37 9 11 19 -- 177





Trimestre terminé le 31 décembre 2019

Individuel Collectif

(en millions de dollars) Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total Produits













Primes nettes 410 810 410 574 131 82 2 417 Produits de placement (276) (81) 20 7 (10) 39 (301) Autres produits 29 376 13 24 47 (61) 428

163 1 105 443 605 168 60 2 544 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 207 497 279 453 117 30 1 583 Prestations et règlements cédés sur contrats (74) -- (16) (7) (72) 19 (150) Transferts nets aux fonds distincts -- 245 -- (10) -- -- 235 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance (339) (35) 4 133 (19) (27) (283) Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement -- -- (1) -- -- -- (1) Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance 49 -- (3) (6) 2 26 68 Commissions, frais généraux et autres charges 242 341 161 30 122 (18) 878 Charges financières 5 1 8 -- -- 3 17

90 1 049 432 593 150 33 2 347 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 73 56 11 12 18 27 197 Répartition des autres activités 19 1 1 1 5 (27) -- Résultat avant impôts 92 57 12 13 23 -- 197 Impôts sur le résultat 6 14 3 4 5 -- 32 Résultat net attribué aux actionnaires 97 43 9 9 18 -- 176





Période de douze mois terminée le 31 décembre 2020

Individuel Collectif

(en millions de dollars) Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total Produits













Primes nettes 1 625 3 916 1 603 3 018 694 340 11 196 Produits de placement 3 592 149 194 387 192 154 4 668 Autres produits 118 1 501 72 105 176 (197) 1 775

5 335 5 566 1 869 3 510 1 062 297 17 639 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 813 1 887 1 146 1 397 589 39 5 871 Prestations et règlements cédés sur contrats (251) -- (63) (26) (351) 110 (581) Transferts nets aux fonds distincts -- 1 779 -- 1 093 -- -- 2 872 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 4 168 392 62 889 265 (16) 5 760 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement -- -- 34 -- -- -- 34 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance (664) -- 2 3 (94) 16 (737) Commissions, frais généraux et autres charges 928 1 355 579 115 597 11 3 585 Charges financières 12 2 33 -- 1 25 73

5 006 5 415 1 793 3 471 1 007 185 16 877 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 329 151 76 39 55 112 762 Répartition des autres activités 88 15 1 5 3 (112) -- Résultat avant impôts 417 166 77 44 58 -- 762 Impôts sur le résultat 67 42 15 9 (3) -- 130 Résultat net 350 124 62 35 61 -- 632 Résultat net attribué aux contrats avec participation (1) -- -- -- -- -- (1) Résultat net attribué aux actionnaires 351 124 62 35 61 -- 633





Période de douze mois terminée le 31 décembre 2019

Individuel Collectif

(en millions de dollars) Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total Produits













Primes nettes 1 587 2 911 1 638 2 001 493 314 8 944 Produits de placement 3 767 57 172 332 162 152 4 642 Autres produits 120 1 463 55 97 103 (159) 1 679

5 474 4 431 1 865 2 430 758 307 15 265 Charges













Prestations et règlements bruts sur contrats 831 2 018 1 134 1 379 468 109 5 939 Prestations et règlements cédés sur contrats (255) -- (59) (28) (288) 83 (547) Transferts nets aux fonds distincts -- 674 -- 243 -- -- 917 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'assurance 3 658 197 44 690 224 (40) 4 773 Augmentation (diminution) du passif relatif aux contrats d'investissement -- -- 27 -- -- -- 27 Diminution (augmentation) de l'actif de réassurance 9 -- (3) (2) (87) 39 (44) Commissions, frais généraux et autres charges 860 1 307 611 107 384 (15) 3 254 Charges financières 21 2 26 -- 1 9 59

5 124 4 198 1 780 2 389 702 185 14 378 Résultat avant impôts et répartition des autres activités 350 233 85 41 56 122 887 Répartition des autres activités 92 3 6 3 18 (122) -- Résultat avant impôts 442 236 91 44 74 -- 887 Impôts sur le résultat 75 61 24 12 16 -- 188 Résultat net 367 175 67 32 58 -- 699 Résultat net attribué aux contrats avec participation (10) -- -- -- -- -- (10) Résultat net attribué aux actionnaires 377 175 67 32 58 -- 709





Actif et passif sectoriels

Les tableaux suivants présentent un sommaire de l'actif et du passif par secteurs :



Au 31 décembre 2020

Individuel Collectif

(en millions de dollars) Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total Actif













Placements 25 922 2 145 1 969 4 949 1 347 8 815 45 147 Actif net des fonds distincts -- 19 240 -- 13 564 -- -- 32 804 Actif de réassurance (36) -- 222 130 1 805 (140) 1 981 Autres 109 1 096 -- -- 74 5 255 6 534 Actif total 25 995 22 481 2 191 18 643 3 226 13 930 86 466 Passif













Passif relatif aux contrats d'assurance et

passif relatif aux contrats d'investissement 25 661 2 246 2 272 5 030 2 003 (110) 37 102 Passif relatif à l'actif net des fonds distincts -- 19 240 -- 13 564 -- -- 32 804 Autres 441 47 3 8 -- 9 548 10 047 Passif total 26 102 21 533 2 275 18 602 2 003 9 438 79 953



Au 31 décembre 2019

Individuel Collectif

(en millions de dollars) Assurance Gestion de

patrimoine Assurance Épargne et

retraite Affaires

américaines Autres Total Actif













Placements 23 113 1 880 1 881 3 998 1 058 7 989 39 919 Actif net des fonds distincts -- 16 392 -- 11 476 -- -- 27 868 Actif de réassurance (702) -- 233 132 1 491 (124) 1 030 Autres 121 866 -- -- 38 3 306 4 331 Actif total 22 532 19 138 2 114 15 606 2 587 11 171 73 148 Passif













Passif relatif aux contrats d'assurance et

passif relatif aux contrats d'investissement 21 470 1 839 2 199 4 142 1 744 (99) 31 295 Passif relatif à l'actif net des fonds distincts -- 16 392 -- 11 476 -- -- 27 868 Autres 342 37 5 5 -- 7 466 7 855 Passif total 21 812 18 268 2 204 15 623 1 744 7 367 67 018

SOURCE iA Groupe financier

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 08:57 et diffusé par :