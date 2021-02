ATW Tech conclut une entente visant l'offre de ses solutions d'opérateur canadien non-dominant et de sa solution Option.vote avec Star Académie diffusée sur TVA





MONTRÉAL, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW), est fière d'officialiser que sa division VoxTel permettra aux téléspectateurs de Star Académie de voter pour sauver leur candidat préféré lors des variétés du dimanche soir, produites par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu. C'est un rendez-vous à ne pas manquer : grande première de Star Académie ce dimanche, 14 février à 19h à TVA.



« Nous nous félicitons d'accompagner les producteurs d'émissions québécoises populaires depuis maintenant plusieurs années et par ce biais de contribuer à la réalisation d'émissions interactives pour le plus grand plaisir des téléspectateurs », a déclaré Michel Guay, Président fondateur et chef de la direction d'ATW Tech.

VoxTel offre ses solutions de votation à différentes émissions télévisées depuis près de 10 ans qui contribuent à leur attractivité et la fidélisation du public. Le statut d'opérateur non-dominant de VoxTel permet à la compagnie d'offrir en partenariat avec les principaux opérateurs canadiens une solution de facturation fiable et reconnue accessible au plus grand nombre. La réussite de ce modèle nous conforte dans notre vision de proposer une synergie de nos services permettant toujours plus d'interactions inclusives pour toutes les parties prenantes.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies financières (« fintech »), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que VoxTel, Option.vote, Bloomed et Séméon. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public. Séméon est une plateforme d'analyse de texte ultra précise et flexible pour les commentaires des clients. Séméon utilise une combinaison unique d'apprentissage artificiel et de Traitement Automatique des Langues (NLP) pour découvrir des tendances significatives dans les commentaires de ses clients sur tous les canaux.

SOURCE :

ATW TECH

Michel Guay

Président, fondateur et chef de la direction

Tél. : 844.298.5932, poste 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com













