La Kia Rio reçoit un prix ALG de la meilleure valeur résiduelle

ALG, une filiale de J.D. Power, la référence dans le domaine des prévisions de valeurs résiduelles pour le secteur automobile, récompense la Kia Rio avec le prix de la meilleure valeur résiduelle du segment des sous-compactes



Les gammes de modèles ont été évaluées par le biais d'analyses méticuleuses par l'équipe d'experts automobiles d'ALG et du modèle prévisionnel propriétaire d'ALG utilisé au Canada

En 2020 et pour la sixième année, Kia a été classée au premier rang de l'étude sur la qualité initiale de J.D. Power aux États-Unis



TORONTO, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Kia Rio 2021, une sous-compacte à hayon au design inspiré des voitures européennes, a remporté le prix ALG 2021 de la meilleure valeur résiduelle pour le segment des sous-compactes. Le prix ALG de la valeur résiduelle récompense le véhicule de chaque catégorie qui, selon les prévisions, conservera le pourcentage le plus élevé du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) quatre ans après l'achat pour un véhicule courant et trois ans après l'achat pour un véhicule de luxe.

"Mériter cet honneur pour la Kia Rio est une grande distinction pour notre marque, mais il est particulièrement bénéfique pour nos clients", a déclaré Elias El-Achhab, chef de l'exploitation de Kia Canada." Ce prix donne confiance aux propriétaires de Kia Rio et témoigne de la qualité de notre conception et de notre ingénierie. C'est une nouvelle étape dont nous sommes fiers, en plus des nombreux prix et des succès commerciaux records que nous avons connus au Canada en 2020."

Selon ALG, plusieurs variables ont un impact sur la valeur résiduelle d'un véhicule loué sur plusieurs années. Parmi elles, on retrouve la valeur des véhicules identiques vendus aux enchères, l'équipement du véhicule, le prix du véhicule, les données du secteur automobile, et les facteurs macroéconomiques. Puisque tous ces éléments contribuent à une évaluation plus précise de la valeur résiduelle, ils permettent aux acheteurs d'avoir une meilleure idée du coût total de propriété.

La Kia Rio est toujours un véhicule populaire au Québec avec plus de 2 000 unités vendues annuellement sur le marché québécois au cours des cinq dernières années. La valeur résiduelle est un élément décisif pour les futurs acheteurs à prendre en compte lors de l'évaluation du coût total d'un véhicule, que l'achat soit réalisé par le biais du financement, d'une location ou d'un paiement au comptant.

Pour de plus amples renseignements, visitez kia.ca/vehicles/rio5door2021

À propos de Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète des véhicules primés de Kia offre une qualité de classe mondiale et assure la satisfaction de ses clients grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue.

Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d'un million de véhicules au Canada, y compris des modèles populaires comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger, et a ajouté récemment à sa gamme le Seltos et la K5. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

