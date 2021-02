Raymond James nomme Marwan Kubursi directeur général et chef des services liés aux secteurs des soins de santé et des technologies





TORONTO, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé aujourd'hui l'élargissement des fonctions de Marwan Kubursi qui s'est vu attribuer le poste de directeur général et de chef des services liés au secteur des technologies en plus de son rôle de chef des services liés au secteur des soins de santé. M. Kubursi supervisera les efforts de la firme concernant sa prestation de services-conseils et de services de mobilisation de fonds pour le compte des sociétés canadiennes des secteurs des soins de santé et des technologies.

« Les secteurs des soins de santé et des technologies sont tous deux en constante évolution en Amérique du Nord et dans les centres internationaux », a déclaré Paul Allison, président et chef de la direction de Raymond James Ltée. « Ces secteurs sont très importants pour les Canadiens et pour le monde entier. » Grâce à Marwan qui supervisera ces secteurs, nous approfondirons les relations avec nos clients et renforcerons notre capacité à tirer parti des vastes ressources transfrontalières de Raymond James.

Raymond James compte parmi ses effectifs une équipe impressionnante d'environ 45 professionnels des Services bancaires d'investissement spécialisés dans le secteur des soins de santé et de 10 analystes de recherche sur les actions analysant plus de 150 sociétés de ce même secteur. Pour ce qui est du secteur des technologies, la firme compte 70 professionnels des Services bancaires d'investissement et 10 analystes de recherche sur les actions analysant plus de 210 sociétés.

« L'engagement de Raymond James à l'égard des secteurs des soins de santé et des technologies est évident par le fait même que Raymond James compte parmi ses rangs, en Amérique du Nord et en Europe, cette brillante équipe des Services bancaires d'investissement spécialisée dans ces domaines », affirme M. Kubursi. Je prévois dans un avenir proche la nomination d'un(e) directeur(-trice) général(e) chevronné(e) pour augmenter davantage notre champ d'analyse dans le domaine des technologies. »

L'équipe des Services bancaires d'investissement de Raymond James compte plus de 350 preneurs fermes en Amérique du Nord et en Europe. Elle offre une gamme complète de services liés aux marchés des capitaux et possède une expertise solide en matière de fusions et acquisitions, d'émissions publiques, de placements privés en titres de capitaux propres et de placements par emprunt. Ses services d'expert comprennent les conseils sur les fusions, les acquisitions et les cessions, l'exécution de fusions, d'acquisitions et de cessions, l'établissement d'attestations d'équité, les évaluations et la défense liée à des courses aux procurations.

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 220 conseillers et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1.02 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 76 analystes financiers couvrant plus de 1 100 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Bureaux internationaux des Services bancaires d'investissement de Raymond James

Atlanta | Baltimore | Boston | Calgary | Chicago | Dallas | Denver | Frankfort

Greater Washington, D.C. | Houston | London | Memphis | Menlo Park | Munich | Nashville

New York | Raleigh | San Francisco | St. Petersburg | Toronto | Vancouver

