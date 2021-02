/R E P R I S E -- Les ministres Chagger et Monsef annoncent les noms des bénéficiaires du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2/





Le gouvernement du Canada soutient les organismes communautaires LGBTQ2 partout au Canada

OTTAWA, ON, le 10 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, feront une annonce nationale en lien avec le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 le jeudi 11 février. Après l'annonce, la ministre Chagger et la ministre Monsef répondront aux questions des journalistes par téléconférence.

ACTIVITÉ VIRTUELLE

L'annonce sera diffusée en direct sur la page Facebook de Patrimoine canadien.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

ACTIVITÉ : annonce virtuelle et point de presse

DATE : le jeudi 11 février

HEURE : 11 h 30 (annonce virtuelle) et 12 h 10 (point de presse)

POINT DE PRESSE

Les journalistes qui souhaitent participer à la téléconférence doivent composer le 1-866-805-7923 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 613-960-7518. Le code d'accès est le 7726286#.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 08:00 et diffusé par :