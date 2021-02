Invitation aux médias - Le ministre François-Philippe Champagne annoncera des investissements destinés à appuyer les manufacturiers innovants de la Mauricie





SHAWINIGAN, QC, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Pour soutenir les entreprises manufacturières qui font preuve d'innovation et les préparer en vue de la relance, le gouvernement du Canada annoncera des appuis financiers dans plusieurs régions du Québec.

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'appui à Synapse Électronique et ICO Technologies.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

L'industrie manufacturière jouera un rôle significatif dans le cadre de la relance économique et, depuis plusieurs années, elle doit faire preuve d'adaptabilité et de créativité pour transformer ses façons de faire.

Date :

12 février 2021

Heure :

13 h 30

Endroit :

Le point de presse se tiendra en ligne via la plateforme Zoom.

Les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en s'inscrivant à l'adresse suivante : https://zoom.us/webinar/register/WN_6RyvaIj7Qbml7wFuufBlKg

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 08:00 et diffusé par :