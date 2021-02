Le Palais des congrès de Montréal lance un programme d'accompagnement pour faciliter la transformation événementielle





MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier d'annoncer la mise sur pied d'un tout nouveau programme de formation propulsé par Yulism afin d'aider les organisateurs d'événements à se réinventer. Cet accompagnement permettra de soutenir les participants dans le pivot de leur modèle d'affaires qui sera nécessaire pour faire face aux récents bouleversements de l'industrie.

Au-delà d'adapter son événement, le transformer

La COVID-19 et les mesures sanitaires visant à assurer la sécurité de tous ont eu d'importantes répercussions sur le secteur événementiel. Alors que bon nombre de rassemblements ont été annulés, d'autres se sont tournés vers des formules 100 % virtuelles ou hybrides. Bien que cette réactivité soit admirable, les organisateurs doivent aujourd'hui prendre un pas de recul, se recentrer sur leurs objectifs et saisir l'occasion de se réinventer de manière plus systémique que simplement technologique.

Le programme permettra ainsi aux planificateurs, non pas d'adapter leurs événements à la nouvelle réalité post-COVID-19, mais bien de les transformer. Les 10 heures d'accompagnement individuel et les 10 heures de formation réparties sur une durée de 6 semaines seront offertes dans une approche dynamique et interactive et couvriront différents volets?:

La promesse de l'événement et les stratégies pour en optimiser l'impact

Le modèle d'affaires et les nouvelles solutions de financement

Le parcours d'expérience, centré sur l'humain

La production et la livraison de son événement

À la recherche de candidats pour une première cohorte

L'initiative s'adresse principalement aux professionnels, gestionnaires et responsables en planification et organisation d'événements, qu'ils soient associatifs ou d'entreprises. Le programme est également pertinent pour les personnes oeuvrant en marketing, en communications ou en ressources humaines et dont les responsabilités incluent l'organisation d'événements.

La période de candidature pour la première cohorte d'une dizaine de participants s'échelonnera jusqu'au 19 mars 2021.

Les personnes intéressées peuvent remplir un bref formulaire de mise en candidature en ligne : https://congresmtl.com/transformation-evenementielle/

La formation sera offerte virtuellement, en français et les membres seront choisis par un comité de sélection du Palais des congrès.

L'expertise de Yulism pour aider l'industrie à se réinventer

Le rigoureux programme de formation a été conçu et sera animé par Yulism, dont l'expertise réside dans l'idéation et la réalisation de projets et d'événements favorisant les collisions humaines d'exception. Depuis sa fondation en 2011, Yulism a facilité la cocréation et l'émergence d'idées lors de rassemblements majeurs tels que C2 Montréal, le StartupFest, Expo Entrepreneurs et le Coopérathon.

Alors que les défis de l'industrie événementielle nécessitent plus que jamais de faire appel à l'innovation, le Palais des congrès de Montréal bénéficiera de la vaste expérience de Yulism en la matière pour accompagner les planificateurs d'événements dans leur transformation.

Citations

«?Avec le lancement de cet innovant programme d'accompagnement et de formation, le Palais des congrès de Montréal apporte une aide concrète à l'industrie événementielle, qui est forcée de se réinventer. Plus qu'un centre de congrès, le Palais est un centre de solutions et l'accompagnement personnalisé qui sera offert nous permet de réaffirmer cet engagement.?»

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

«?Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe du Palais de congrès de Montréal afin de contribuer à rendre les événements plus résilients à l'avenir. Visiblement, ce n'est plus seulement une question de plateforme technologique, mais davantage un enjeu de stratégie, de modèle d'affaires et d'expérience participants. En unissant les forces du Palais et de Yulism, nous comptons stimuler le partage d'expérience entre les organisateurs d'événements et ainsi appuyer concrètement la relance des événements d'affaires.?»

- Stéphane Martel, fondateur et président-directeur général de Yulism

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Nouveau leader des événements hybrides, il offre, par le biais de son service Palais Média Propulsion, plusieurs studios hautement technologiques. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires déterminés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients.

Le Palais est au coeur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie «?meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde?». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

