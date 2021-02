Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 7 M$ à la ville de Trois-Rivières pour des travaux sur ses infrastructures en eau potable





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière totalisant 7 090 450 $ a été accordée à la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Une somme de 3 687 100 $ permettra de renouveler des conduites d'eau potable et d'eaux usées sous les rues de la Madone, du Père-Barabé, Bellefeuille, Sainte-Cécile, des Commissaires, Sainte-Angèle, Toupin, Saint-Édouard ainsi que sous les boulevards du Saint-Maurice et de la Commune.

De plus, une aide de 3 403 350 $ a été octroyée pour le renouvellement et la réhabilitation de conduites d'eau potable et d'eaux usées, notamment, sous les rues Saint-Léon, Loranger, Rochefort, Sainte-Marie, du Père-Marquette, du Sanctuaire, Saint-Alphonse et Saint-Henri.

Au total, ce sont près de 5 kilomètres de conduites qui seront remplacées pour permettre une meilleure gestion de l'eau à Trois-Rivières. L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La visée de ce programme est de soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux de renouvellement de conduites d'eau potable et d'égouts.

« Derrière chaque projet que nous annonçons en infrastructures, il y a cette volonté de notre gouvernement de soutenir la relance économique des régions, tout en donnant accès aux Québécois à des services publics de qualité. Ces investissements, à Trois-Rivières comme ailleurs, contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens et favorisent le développement de nos villes et de nos municipalités. Je suis donc fière de cet appui de plus de 7 millions de dollars à la Ville de Trois-Rivières. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Depuis le début de mon mandat à titre de ministre responsable de la région et comme député de Trois-Rivières, je me fais un devoir d'être à l'écoute de mes collègues de l'administration municipale. Je tiens donc à souligner ici la collaboration de la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation de travaux qui étaient attendus et qui bénéficieront à plusieurs citoyennes et citoyens. C'est grâce à cette collaboration que nous pouvons faire avancer des projets d'infrastructure essentiels à la qualité de vie des trifluviens et trifluviennes. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Nous nous faisons un devoir d'échanger régulièrement avec la Ville de Trois-Rivières concernant ses infrastructures d'eau afin de bien cerner les besoins réels sur le terrain. Cet investissement important annoncé aujourd'hui, dont 4 millions de dollars sont destinés aux secteurs est de Trois-Rivières, qui sont situés dans le comté de Champlain, démontre bien toute l'attention que nous portons au maintien, à l'entretien et au renouvellement du réseau, au bénéfice des Trifluviens et de leur environnement. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

« La précarité des systèmes d'aqueducs et d'égouts des municipalités est indéniable et ce soutien financier du MAMH nous permet de poursuivre nos travaux liés à la réfection de notre réseau sanitaire. En renouvelant nos conduites d'eaux usées, on s'assure de protéger l'intégrité des services à la population tout en préservant nos milieux de vie sur le plan environnemental. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

