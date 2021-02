La Patient Safety Movement Foundation annonce les lauréats de ses Prix humanitaires 2020





La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), organisation mondiale à but non lucratif, dont la vocation consiste à réduire à zéro le nombre de décès évitables de patients d'ici 2030, a annoncé les lauréats de ses Prix humanitaires 2020, lors d'une cérémonie virtuelle qui a eu lieu le 8 février 2021. Les lauréats sont Steve Burrows, Vonda Vaden Bates, Marty Hatlie et Barb Pelletreau. Tous les ans, les Prix humanitaires récompensent plusieurs leaders ayant accompli des avancées importantes au cours de l'année, en termes de sensibilisation ou de lutte contre les décès évitables de patients.

« Pour atteindre notre objectif de zéro décès évitable de patient, d'ici 2030, il est indispensable d'unir les individus et d'améliorer collectivement la sécurité des patients à travers le monde », a souligné David B. Mayer, docteur en médecine et PDG de la Patient Safety Movement Foundation. « Nous sommes heureux d'honorer chacune de ces personnalités pour leurs efforts remarquables visant à sensibiliser le public sur cette question importante, et à améliorer l'expérience pour tous les patients. »

Les lauréats des Prix humanitaires ont été récompensés dans trois catégories cette année : le prix Judie Burrows, le prix Michael Seres, et le prix Steven Moreau. Le prix Judie Burrows a été créé pour récompenser un individu dont le récit autour des préjudices ou décès évitables a engendré un impact significatif dans la sphère publique au cours de l'année passée. Le prix Michael Seres a été créé en hommage à celui qui pendant toute sa vie a défendu la sécurité des patients ; Michael Seres est décédé en mai 2020. Ce prix récompense une personne ayant contribué à des avancées en matière d'engagement des individus et des familles, ainsi que de sensibilisation et d'engagement du public autour de la sécurité des patients. Le prix Steven Moreau est décerné à un directeur ou une directrice d'hôpital qui redouble d'efforts pour améliorer la sécurité des patients au sein de son établissement. Les lauréats de cette année sont :

Steve Burrows, auteur et réalisateur du documentaire très applaudi intitulé « Bleed Out » (Saigner), a été récompensé d'un prix Judie Burrows pour l'impact engendré par son film sur HBO, à travers l'approfondissement des questions qui entourent la sécurité des patients dans le domaine public. Son documentaire raconte l'histoire de sa mère, Judie Burrows, victime d'une erreur médicale évitable pendant une opération chirurgicale partielle de la hanche, erreur qui lui a laissé des séquelles à vie. Depuis la sortie de « Bleed Out » en décembre 2018, plus de 10 millions de spectateurs ont visionné le film sur HBO. Avant la sortie du film, Steve Burrows, son épouse Margo et leur famille pensaient être les seuls dans cette situation, mais en l'espace de seulement 24 heures après la diffusion du film, ils ont reçu plusieurs milliers de messages sur Facebook, de la part d'inconnus qui reconnaissaient leur propre histoire dans celle de Judie Burrows.

Vonda Vaden Bates promeut avec passion la sensibilisation et l'engagement du public autour du problème des décès évitables en milieu hospitalier, depuis qu'elle a perdu son époux, Charles « Yogiraj » Bates II, à la suite d'un thromboembolisme veineux qui aurait pu être évité, en 2012. Elle a joué un rôle majeur dans la conceptualisation et le succès de la campagne #uniteforsafecare, un effort collaboratif réunissant la Patient Safety Movement Foundation, l'American Society of Anesthesiologists (ASA), The Leapfrog Group, et l'International Society for Quality in Health Care (ISQua), dans le but d'attirer l'attention sur des améliorations à l'échelle du système, susceptibles de permettre de meilleurs résultats à la fois pour les travailleurs de santé et la sécurité des patients. Mme Bates a été récompensée d'un prix Michael Seres, pour ses efforts en direction d'une meilleure sensibilisation du public, et sa contribution à la réussite de la campagne #uniteforsafecare et des événements organisés par la PSMF en septembre 2020.

Marty Hatlie s'est vu décerner le prix Michael Seres. M. Hatlie oeuvre de longue date pour la sécurité des patients, depuis qu'il a exercé les fonctions de directeur exécutif de la National Patient Safety Foundation. Pour autant, ce Prix humanitaire récompense son travail exemplaire au cours des 12 derniers mois. M. Hatlie a été l'un des coprésidents de la Marche pour la sécurité des patients, qui est devenue la campagne #uniteforsafecare. Il a consacré l'essentiel des années 2019 et 2020 au lancement de cette initiative.

Barb Pelletreau, vice-présidente principale de la Sécurité des patients, chez CommonSpirit Health (ex-Dignity Health), a reçu le prix Steven Moreau. Mme Pelletreau a été reconnue pour son travail de direction à la tête d'un réseau hospitalier désormais composé de plus de 150 établissements, au sein desquels elle mène des efforts d'amélioration de la sécurité des patients, avec transparence et sincérité. Sous sa direction, Dignity Health est devenu un hôpital PSMF 5 étoiles, suite à ses engagements pris l'an dernier, en conformité avec les Solutions applicables pour la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS), formulées par la Patient Safety Movement Foundation, et fondées sur des éléments de preuve ; réaffirmant ainsi son engagement et son implication à l'appui de l'objectif zéro décès évitable.

La Patient Safety Movement Foundation a lancé ses Prix humanitaires en 2013, pour récompenser des personnalités dont les efforts contribuent à améliorer la sécurité des patients. Pour en savoir plus sur les récompenses et les lauréats précédents, rendez-vous sur : https://patientsafetymovement.org.

Pour visionner la remise des prix, rendez-vous sur https://patient.sm/Humanitarian-Awards.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation : Chaque année, plus de 200 000 personnes trouvent la mort dans les hôpitaux américains, de manière injustifiée. À l'échelle mondiale, ce sont 4,8 millions de vies qui sont ainsi perdues. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif, dont le but est de mettre fin aux décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La PSMF réunit de manière inédite les patients et leurs défenseurs, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, le gouvernement, les employeurs et les payeurs du privé, dans le but d'oeuvrer pour la même cause. Que ce soit dans le cadre de ses Solutions applicables pour la sécurité des patients, de son Engagement pour les données ouvertes dans le secteur, de son Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, ou à travers d'autres actions, la PSMF continuera de se battre jusqu'à atteindre son objectif de zéro décès évitable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patientsafetymovement.org, et suivez la PSMF sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.

