/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Champagne et Wilkinson livreront leurs réflexions sur l'avenir du secteur des technologies propres au Canada/





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Francois-Philippe Champagne, participera à un événement virtuel organisé par Technologies du développement durable Canada (TDDC). Le ministre prendra part à une discussion sur l'avenir du secteur canadien des technologies propres et son rôle dans la croissance de l'économie verte. Il profitera également de l'occasion pour faire une annonce concernant ce secteur. Le ministre Champagne sera accompagné du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, et du secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), Will Amos.

TDDC est une fondation fédérale autonome qui aide les entreprises canadiennes à concevoir et à mettre en oeuvre des solutions technologiques propres et concurrentielles, afin de remédier à certains des plus importants problèmes de l'heure sur le plan environnemental dans le monde, soit les changements climatiques, la pureté de l'air, la propreté l'eau et la salubrité des sols.

Date : Le jeudi 11 février 2021 Heure : 10 h 30 (heure de l'Est) Lieu : https://hopin.com/events/investing-in-innovators-how-cleantech-entrepreneurs-are-leading-the-way-to-net-zero

