Des personnalités encouragent les élèves des écoles du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys lors de conférences inspirantes





MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est heureux d'annoncer une programmation composée de 18 conférences inspirantes pour encourager et motiver ses élèves à persévérer pour réaliser leurs rêves.

DES CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS INSPIRANTS

Le CSSMB innove en proposant aux enseignantes et enseignants de ses écoles secondaires, centres de formation générale des adultes et de formation professionnelle, une série de présentations durant lesquelles des invités témoigneront de leur parcours scolaire, personnel et professionnel aux élèves.

« En cette période plus difficile, nous souhaitions proposer une activité clé en main pour motiver les élèves durant cette semaine thématique. Nous sommes emballés par les réponses des personnalités qui ont rapidement accepté de discuter de l'importance de la persévérance et nous tenons à les remercier sincèrement », déclare Chrystine Loriaux, directrice du Bureau des communications du CSSMB.

Pour l'occasion, le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à rappeler l'importance de la persévérance scolaire et a salué l'initiative du CSSMB.

Conférencières et conférenciers

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec plus 11 500 employés dédiés à la réussite de 72 000 élèves issus de près de 165 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

