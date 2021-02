WLF réalisera le "Gala du festival de printemps de Kung Fu" en Chine, la puissance chinoise la plus "hardcore" s'épanouit à Macao





En Chine, en plus du gala annuel du Nouvel An chinois qui a lieu la veille du Nouvel An, il existe un autre "gala" du Nouvel An chinois particulièrement attendu et auquel on prête beaucoup d'attention, à savoir le "Gala du Festival de printemps du Kung Fu", comme l'appellent la majorité des fans de boxe. "Le Festival mondial de kung-fu des arts martiaux", qui a été lancé lors de la saison 2012-2013, en est maintenant à sa neuvième édition, avec plus de 180 combattants célèbres de 32 pays et régions. Plus de 180 combattants célèbres issus de 32 pays et régions ont fait preuve de leurs compétences sur le ring.

Le 23 janvier 2021, le 9ème "Gala du Festival de Printemps du Kung Fu" - "Top of Hengqin - Martial Arts Style 2021 Global Kung Fu Gala" s'est terminé au Studio City Macau. Le 13 février (le deuxième jour du Nouvel An lunaire), il sera diffusé sur Henan TV. En ce moment particulier, le succès du "Global Kung Fu Festival" ne met pas seulement en évidence la force et la responsabilité de la Chine dans la lutte contre le COVID-19, mais renforce également la détermination et la confiance du monde entier dans la lutte contre le COVID-19 grâce à l'esprit tenace et sanguinaire des participants.

Cet événement est le premier match de la coopération stratégique de cinq ans entre Henan TV Wulinfeng et l'Association culturelle des arts martiaux de la région de la Grande Baie à atterrir à Macao. Le "Capitaine chinois" Fu Gaofeng, "Lame du démon" Wei Rui, "Petit tigre" Tie Yinghua, "Condor divin" Jia Aoqi, "Guerrier majestueux" Zhang Kaiyin, "Dafei" Wang Pengfei ... Chacun des 22 combattants chinois des 14 tournois portait sa propre aura et était habillé en honneur. Le haut niveau de leurs performances était le plus luxueux des stand-ups chinois du siècle.

À l'avenir, "Wulinfeng" aura pour noyau le combat debout, formera une matrice de combat avec l'événement MMA "Wulin Cage Match" et l'événement de combat pour les jeunes "Wulin New Generation", et promouvra régulièrement l'échange et la coopération culturelle internationale en matière d'arts martiaux, faisant de "Wulinfeng" la puissance chinoise la plus hardcore dans le monde du combat international.

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 03:50 et diffusé par :