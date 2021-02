Firmenich affiche de solides résultats semestriels malgré la pandémie





Croissance soutenue du chiffre d'affaires et du Free Cash Flow, avec une rentabilité résiliente.

L'intégration de DRT, la plus importante des acquisitions de Firmenich, se poursuit.

GENÈVE, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich International SA, première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde, annonce ses résultats du premier semestre 2021, clôturés le 31 décembre 2020.

Éléments financiers

Chiffre d'affaires de 1,997 millions de CHF en hausse de +2,3% sur une base organique [1] à taux de change constants. En prenant en compte les acquisitions, le chiffre d'affaires croit de +14,0% par rapport au S1 2020 à taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires augmente de 4,9% d'une année sur l'autre.

EBITDA [2] ajusté de 367 millions de CHF en hausse de +1,6% en croissance organique par rapport au S1 2020 à taux de change constants., et en baisse de -12,4% en données publiées, due à l'impact négatif des taux de changes

Marge d'EBITDA ajusté de 18,4%. Sur une base organique, à taux de change constants, la marge d'EBITDA ajusté est stable par rapport au S1 2020. En données publiées, la marge d'EBITDA ajusté a diminué de 360 points de bases, en raison de l'impact négatif des taux de change, et des impacts de la pandémie sur nos acquisitions.

Free Cash Flow [3] de 182 millions de CHF en hausse de 20,7% par rapport au S1 2020

Taux de conversion de l'EBITDA en Free Cash Flow de 50%, soit une augmentation de +13 points de pourcentage par rapport au premier semestre 2020 (37,0%)

Éléments opérationnels

Croissance organique soutenue du chiffre d'affaires des divisions Arômes et Parfumerie & Ingrédients malgré la pandémie de Covid-19

Croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres dans les principales zones géographiques ; Chine (+15,1%), Amérique du Nord (+12,8%) et Inde (+11,4%), sur une base organique et à taux de change constants

Nous procédons à l'intégration de DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques), notre plus importante acquisition, avec l'objectif de construire la toute première plateforme d'innovation pour les ingrédients renouvelables, biodégradables et durables pour la composition des arômes et parfums. La pandémie a eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices en ce premier semestre.

Renforcement de l'équipe de direction par la nomination de profils expérimentés, et réorganisation de la direction de la division Parfumerie

Reconnaissance de notre modèle durable par l'obtention pour la troisième année consécutive de la note triple A délivrée par le CDP (Carbon Disclosure Project), et d'une note de 8,6 délivrée par Sustainalytics nous classant en tête de notre secteur et parmi le top 1% des 13,500 entreprises évaluées pour leurs performances ESG.

« Firmenich a continué à enregistrer de bons résultats sur l'ensemble de ses activités au cours du premier semestre de l'année fiscale 2021. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos 10 000 collaborateurs dans le monde, pour la résilience et la capacité d'adaptation dont ils ont fait preuve. Depuis plus de 125 ans, nos collaborateurs sont le fondement de notre succès. Ensemble, nous avons surmonté de nombreuses crises, et je suis convaincu que nous sortirons une fois de plus renforcés de cette épreuve » Patrick Firmenich, Président du conseil d'administration

« Firmenich a affiché de solides performances au cours des six derniers mois en raison d'une croissance organique soutenue, et malgré les nouveaux pics pandémiques. Dans cet environnement incertain, je suis fier de voir que Firmenich a prouvé la résilience de son modèle, notamment par une croissance à deux chiffres dans les marchés clés comme la Chine, l'Amérique du Nord et l'Inde. Grâce à l'engagement de nos collaborateurs, nous avons maintenu le meilleur niveau de services pour nos clients, en fournissant les biens alimentaires et produits essentiels pour la maison et les soins personnels. Je pense sincèrement que nous sommes bien positionnés pour saisir les opportunités qui surviendront après cette crise. » a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich

Activité S1 2021

Le chiffre d'affaires global de 1,997 million de CHF a crû, sur une base organique, de +2,3% à taux de change constants. En prenant en compte les acquisitions, le chiffre d'affaires a crû de +14,0% à taux de change constants par rapport au S1 2020. En données publiées le chiffre d'affaires a augmenté de 4,9%. L'impact du taux de change a été de -174 millions de CHF.

Sur une base organique, le chiffre d'affaires de la division Arômes a augmenté de +3,6% à taux de change constants, tiré par les catégories Boissons, Produits Sucrés et Réduction de Sucre, qui ont plus que compensé les impacts temporaires de la crise sur les catégories Services de Restauration et Produits Salés.

La croissance organique du chiffre d'affaires de la division Parfumerie & Ingrédients s'établit à +1,6% à taux de change constants, tirée principalement par les catégories Parfumerie de Grande Consommation et Ingrédients. Notre plateforme de parfumerie milieu de gamme en Amérique du Nord a enregistré une croissance organique forte à deux chiffres. La Parfumerie Fine continue d'être affectée par les fermetures de magasins et les restrictions de voyage, mais nous avons constaté une amélioration encourageante au dernier trimestre 2020.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté a atteint 367 millions de CHF, soit une croissance organique de +1,6% à taux de change constants et une baisse de -12,4% en donnée publiée. L'impact du taux de change a été de -72 millions de CHF.

La marge d'EBITDA s'établit à 18,4 %, soit une baisse de -3,6 points de pourcentage par rapport aux 22% de l'année précédente. La moitié de cette baisse s'explique par les taux de change, et l'autre moitié par l'impact de la pandémie sur nos acquisitions. Sur une base organique et à taux de change constants, la marge d'EBITDA ajustée est restée constante par rapport à l'année précédente.

Cash Flow

Le Free Cash Flow a augmenté de +20,7 % d'une année sur l'autre pour atteindre 182 millions de CHF, grâce à une gestion fine du fonds de roulement, ce qui souligne la prudence dont nous avons fait preuve pendant la crise. En conséquence, le taux de conversion de l'EBITDA en Free Cash Flow a atteint 50%, soit une augmentation de +13 points de pourcentage par rapport au premier semestre 2020.

Intégration de DRT

Au cours du dernier exercice, nous avons achevé l'acquisition de DRT, un leader dans le domaine des ingrédients renouvelables d'origine naturelle. Cette acquisition permettra à Firmenich de construire la toute première plateforme d'innovation pour les ingrédients renouvelables, biodégradables et durables pour la composition des arômes et parfums. Alors que nous procédons à l'intégration de DRT, le chiffre d'affaires et les bénéfices ont été sensiblement affectés par la pandémie au cours du premier semestre, en raison de la baisse de l'activité et de la demande des acteurs industriels, ainsi que celle du marché de la parfumerie fine. Malgré ce démarrage en douceur, nous restons entièrement confiants dans la pertinence stratégique de l'acquisition ainsi que de la qualité des actifs et de l'équipe. Nos clients apprécient notamment l'accès unique et privilégié aux ingrédients renouvelables, ce qui renforce notre conviction dans l'avantage compétitif à long terme procuré par DRT.

RSE

Nous avons continué à renforcer notre leadership sur les questions de Responsabilité Sociale et Environnementale. La gestion responsable et durable de nos activités est un pilier essentiel de notre culture d'entreprise. Nous sommes fiers des objectifs atteints, et des récompenses qui sont venues souligner nos efforts en faveur de la cause sociale et de la lutte contre le changement climatique. Parmi ces récompenses, nous tenons à souligner que nous sommes l'une des deux seules entreprises au monde à avoir obtenu pour la troisième année consécutive la note triple "A" du CDP pour le changement climatique, la sécurité de l'eau et les forêts. Enfin, nous sommes fiers d'avoir reçu la note de 8,6 délivrée par Sustainalytics pour nos performances ESG, nous classant en tête de notre secteur et parmi le top 1% des entreprises notées à travers le monde.

Diffusion

Ces informations sont fournies par Firmenich International SA qui est tenue de rendre ces informations publiques en vertu du règlement européen 596/2014 relatif aux Abus de Marché et de la réglementation suisse FMIA. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire des personnes dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous, à 7h00 CET le 11 février 2021. Plus d'informations pour les investisseurs sur https://investors.firmenich.com.

À propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de RSE, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de CHF à fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com

[1] La croissance organique à taux de change constant reflète la croissance interne réelle de l'entreprise après avoir éliminé l'impact des acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois et des fluctuations des taux de change. Cela permet une comparaison à périmètre constant avec l'année précédente, permettant une meilleure compréhension des facteurs qui ont contribué à l'évolution du chiffre d'affaires d'une année à l'autre.

[2] L'EBITDA se défini comme le bénéfice avant intérêts, impôts, taxes, dépréciations et amortissements. L'EBITDA ajusté est l'EBITDA publié, il est net des éléments exceptionnels qui ont un impact significatif sur la compréhension des sous-jacents de l'activité. Les éléments exceptionnels comprennent les coûts de restructuration, les gains et pertes sur les actifs non courants, les coûts liés aux acquisitions, et l'impact de la réduction des pensions.

[3] Le Free Cash Flow est égal au flux de trésorerie généré par l'activité d'exploitation moins les investissements nets. Il représente la capacité du groupe à générer des liquidités pour payer des dividendes, rembourser les apporteurs de capitaux ou procéder à des acquisitions, le cas échéant.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 février 2021 à 01:00 et diffusé par :