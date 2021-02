Le gouvernement prolonge et augmente l'indemnisation versée au secteur audiovisuel pour couvrir les arrêts de production liés à la COVID-19





Industrie audiovisuelle : le gouvernement du Canada annonce la prolongation et l'augmentation de l'indemnisation liée à la COVID-19 jusqu'au 31 mars 2022

GATINEAU, QC, le 10 févr. 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a confirmé aujourd'hui qu'un montant de 50 millions de dollars s'ajoute au financement initial du Fonds d'indemnisation à court terme pour productions audiovisuelles canadiennes (FICT). Le Fonds avait été lancé l'automne dernier pour maintenir l'activité de production au sein de l'industrie audiovisuelle pendant la pandémie de COVID-19.

Le FICT passe donc à 100 millions de dollars, ce qui permettra à un plus grand nombre de productions de bénéficier des avantages de ce programme durant la période la plus active de l'année. Téléfilm Canada, qui administre le programme, peut ainsi indemniser une société de production dont un tournage a été abandonné ou interrompu à la suite d'un diagnostic confirmé de COVID-19 sur le plateau ou d'une éclosion au sein de l'équipe.

Depuis le lancement du FICT en octobre dernier, 160 productions ont demandé une couverture évaluée, au total, à plus de 106 millions de dollars. L'ensemble de ces projets représentent plusieurs milliers d'emplois et plus d'un demi-milliard de dollars d'activités de production. À ce jour, près de 50 productions ont pu finir leur tournage grâce au FICT.



« Notre cinéma, notre télévision et nos productions sont reconnus partout dans le monde. Il était donc essentiel pour notre gouvernement de poursuivre son soutien à l'industrie audiovisuelle canadienne et aux travailleurs. La pandémie de COVID-19 continue de ralentir le développement de cette industrie. Si nous voulons préserver les emplois et maintenir le dynamisme du secteur, nous avons un devoir d'agir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le Fonds d'indemnisation à court terme est essentiel pour garantir que nos créateurs talentueux continuent à faire ce qu'ils font le mieux : porter les histoires canadiennes sur les écrans du monde entier, grands et petits. Je remercie l'honorable Steven Guilbeault et le gouvernement du Canada de leur soutien continu. »



- Christa Dickenson, directrice générale, Téléfilm Canada

Les faits en bref

Le FICT est une mesure temporaire, administrée par Téléfilm Canada, qui vise à combler le vide laissé par le manque de couverture d'assurance pour les interruptions de tournages et les abandons de productions causés par la COVID-19 dans le secteur de la production audiovisuelle. Vous pouvez consulter le site Internet de Téléfilm Canada pour vous familiariser avec les conditions d'admissibilité du FICT.

