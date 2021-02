Ascenda lance Nexus, la nouvelle option de lancement rapide pour sa gamme de solutions de fidélisation SaaS





SINGAPOUR, 10 février 2021 /CNW/ - Ascenda, la société technologique qui simplifie la fidélisation, a annoncé aujourd'hui Nexus, une nouvelle option de lancement rapide pour ses solutions d'engagement des clients des banques, rendue possible grâce à une approche novatrice sans intégration.

Nexus élargit considérablement le portefeuille des banques servies par Ascenda au-delà de ses clients actuels de premier plan dans plus de 30 marchés, ouvrant ainsi la voie à une solution d'engagement de la clientèle de calibre mondial pour des milliers de banques établies et de nouvelles banques à l'échelle mondiale qui cherchent un déploiement rapide avec un minimum de complexité et de coûts.

Les capacités de fidélisation d'Ascenda peuvent maintenant être déployées en une fraction du temps d'installation typique avec Nexus. Une première dans l'industrie, la nouvelle option élimine toute intégration technique, permettant le déploiement de nouvelles propositions de récompenses attrayantes sans contraintes de ressources ou de temps. Les délais d'installation, la complexité et les coûts sont tous réduits d'un facteur de 10 par rapport aux normes actuelles de l'industrie.

Nexus prend en charge toute la gamme de propositions de points et de remises d'Ascenda, y compris la plateforme de regroupement des offres de commerçant, OffersHub. La gamme complète de récompenses offertes, allant des satisfactions quotidiennes en temps réel aux récompenses prestigieuses, est également disponible avec la nouvelle option clé en main.

« Nexus transforme la façon dont les institutions financières lancent des propositions de récompenses, exigeant un investissement initial et un délai d'exécution minimaux », a déclaré Mark Mullinix, chef de la stratégie et des partenariats à Ascenda. « Son modèle de déploiement simple et rapide permet une grande évolutivité pour la gamme de solutions d'engagement des clients d'Ascenda. »

Des démonstrations en direct sont maintenant offertes, et la technologie Nexus ainsi que les partenaires de distribution seront annoncés progressivement.

À propos d'Ascenda

Ascenda est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation novatrices, qui offrent des récompenses attrayantes aux grandes marques de services financiers et aux commerçants du monde entier.

Ascenda simplifie la fidélisation grâce à des solutions ancrées dans une conception élégante, une valeur client exceptionnelle et une mise en oeuvre rapide. Forte d'une grande expertise du marché, d'une technologie de pointe et d'un riche réseau de contenu mondial, Ascenda offre des récompenses entièrement numériques, conviviales et très attrayantes qui éliminent le compromis entre le coût et la valeur pour le client.

Pour en savoir plus sur Ascenda, veuillez visiter le www.ascendaloyalty.com.

