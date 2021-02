SoftServe obtient le statut d'Expert en Nouveaux canaux commerciaux grâce aux API, dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage





SoftServe, autorité numérique de premier plan, société de conseil et Partenaire Premier de Google Cloud, s'est vue attribuer le statut d'Expert en Nouveaux canaux commerciaux grâce aux API (New Business Channels Using APIs Expertise), dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage. Cette qualification d'Expert atteste de l'expérience technique de SoftServe qui lui permet de dégager de nouveaux canaux numériques et modèles d'affaires, en rendant disponibles des données et des services particulièrement précieux, sous forme d'API, aussi bien pour les partenaires que les développeurs.

« SoftServe s'engage à permettre aux écosystèmes clients, axés sur les API, qui tirent pleinement parti des solutions de Google Cloud, notamment Apigee, d'accroître la valeur commerciale de leurs actifs numériques », a déclaré Andrew Greene, vice-président associé des Partenariats et alliances cloud, chez SoftServe. « Ce statut d'Expert confirme le fait que nous disposons d'une expérience éprouvée auprès des clients, et des compétences professionnelles certifiées pour concevoir, appliquer et développer les initiatives API alimentées par Google Cloud pour les entreprises clientes à travers le monde. »

Les désignations de Partenaire Expert Google Cloud mettent en lumière la réussite des partenaires en matière de produit, de technologie, de solution, de charge de travail, et de travaux spécialisés, lesquels doivent satisfaire aux exigences de validation uniques pour chaque récompense. Le statut d'Expert en Nouveaux canaux commerciaux grâce aux API, est décerné aux partenaires ayant fait l'objet d'un examen, d'une validation et d'une vérification de la part de Google Cloud, qui attestent de leur capacité à mener la transformation numérique des entreprises en tirant parti des API en tant que décisions de plateforme d'entreprise numérique, qui enrichissent les écosystèmes des développeurs et des partenaires. SoftServe utilise Apigee de Google Cloud, plateforme de développement et de gestion des API, afin de soutenir une transition accélérée des clients en direction des activités numériques, tout en fournissant la sécurité, la limitation de débit, les quotas et les analyses dont ils ont besoin, entre autres avantages.

Keller Williams, franchise de technologies immobilières basée à Austin, au Texas, a travaillé avec SoftServe pour comprendre la véritable valeur de la monétisation des API avec Apigee, et mener une migration réussie vers Google Cloud afin de soutenir son activité axée sur l'innovation. Keller Williams a optimisé sa gestion des API grâce à Apigee, de sorte à tirer parti intelligemment de ses actifs numériques existants et générer des flux de revenus supplémentaires.

« Dès le début de notre partenariat avec SoftServe, sa compréhension globale de Google Cloud et de la plateforme Apigee s'est imposée ; et nous sommes d'autant plus ravis du travail que la société nous fournit, que nous avons franchi des étapes majeures dès le début de notre projet à ses côtés », a déclaré Andrea Barto, directrice de l'ingénierie, chez Keller Williams. « SoftServe a été en mesure de nous guider, de nous expliquer les différents systèmes et architectures qu'il nous fallait installer, et de mettre en oeuvre notre stratégie de monétisation des API, avec d'excellents résultats. Ceci a permis à Keller Williams de fournir un meilleur produit à ses partenaires commerciaux, d'accroître son chiffre d'affaires, et de renforcer l'engagement des tiers en exploitant ses données existantes. »

SoftServe aide les entreprises à concevoir et mettre en oeuvre des stratégies d'API destinées à améliorer les opérations, les produits et les systèmes déjà en place. Pour ce faire, elle connecte les applications, les données et les appareils de manière à transformer les actifs numériques existants en innovations commerciales, propices à de nouveaux flux de revenus.

