CGTN : la Chine aspire au lancement réussi de son quatorzième plan quinquennal à la veille de la fête du Printemps





Une nouvelle année est un nouveau départ. Alors que nous sommes à la veille de la fête du Printemps, également appelée Nouvel An lunaire chinois, la Chine est parée au lancement de son quatorzième plan quinquennal (2021-2025), ainsi qu'à la célébration du centenaire du Parti communiste chinois (PCC).

En prélude à la fête du Printemps, le président chinois Xi Jinping a adressé ses voeux à l'ensemble du peuple chinois mercredi, lors d'une réception à Pékin. Il a appelé à la mise en route efficace des efforts visant à stimuler le développement du pays dans le cadre du quatorzième plan quinquennal, afin que le centenaire du Parti soit célébré par de remarquables accomplissements.

Prêts pour de nouveaux défis durant les cinq années du quatorzième plan quinquennal

« Les faits ont à nouveau prouvé que le système socialiste tel qu'il existe en Chine possède une vitalité et une créativité incomparables », a affirmé M. Xi.

« Aucune difficulté ne sera insurmontable tant que l'ensemble des membres du Parti et le peuple chinois, dans toute sa diversité ethnique, se rassemblent unanimement autour du Comité central du PCC », a-t-il ajouté.

L'année 2021 est cruciale pour la Chine, alors que la nation s'apprête à atteindre, dans le délai imparti, le premier objectif de son centenaire ? achever la création d'une société de moyenne aisance à tous les égards ? et commence à oeuvrer pour réaliser son second objectif, l'édification complète d'un pays socialiste moderne.

Mettant en exergue l'objectif de promotion d'un développement de grande qualité, le président Xi a souligné l'importance de la nouvelle phase de développement du pays, de la mise en oeuvre de cette nouvelle vision de développement et de la construction d'un nouveau schéma de développement en 2021.

« Afin de répondre aux besoins sans cesse croissants du peuple en vue d'une vie meilleure, des efforts sont indispensables pour approfondir la réforme structurelle du côté de l'offre tout en considérant la réforme et l'innovation comme nos principaux moteurs », a affirmé le président chinois.

« Il est nécessaire de consolider et d'étendre les résultats positifs obtenus en matière d'endiguement de l'épidémie et de développement économique et social », a-t-il poursuivi.

Les grands accomplissements de 2020 comme solide fondement

Le président Xi a également contemplé l'année écoulée, qu'il a décrite comme « extraordinaire » lors de son discours de Nouvel An.

M. Xi a salué ce qui a été réalisé en matière de prévention de la COVID-19, de lutte contre la pauvreté, de prévention des crues, d'opérations de sauvetage et de secours, et de réforme et d'ouverture, tout en mettant en évidence les progrès dans les sphères technologiques et économiques, ainsi que l'avancée de la construction de la nouvelle route de la soie.

La Chine constitue l'une des économies les plus résilientes dans un contexte de pandémie dévastatrice et de récession économique mondiale. Le pays fut l'un des premiers à maîtriser le virus, à remettre les gens au travail, à relancer ses activités de production, à amorcer sa reprise et à retrouver la stabilité économique, ce qui n'en a pas seulement fait la première grande économie mondiale à enregistrer une croissance positive en 2020, mais a également inspiré confiance et espoir ailleurs dans le monde.

La Chine a par ailleurs annoncé l'éradication de la pauvreté absolue et de la pauvreté régionale le 23 novembre, lorsque la province du Guizhou, au sud-ouest du pays, a procédé au retrait des derniers noms de la liste des comtés frappés par la pauvreté.

En mars, lors d'un symposium consacré aux moyens requis pour s'assurer une victoire décisive dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le président Xi avait déclaré qu'extraire de la pauvreté avant fin 2020 tous les résidents des zones rurales vivant sous le seuil de pauvreté était une promesse solennelle du Comité central du PCC et que celle-ci devait être tenue sans retard.

