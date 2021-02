Ekata annonce une croissance significative en 2020 et une expansion mondiale rapide





Ekata, le leader mondial de la vérification des identités numériques, a fait le point aujourd'hui sur une année 2020 remarquablement prospère en dépit de la pandémie mondiale de COVID-19. La société a considérablement augmenté sa base de clientèle et ses revenus mondiaux, pris de l'ampleur dans le secteur des services financiers et des paiements, élargi son portefeuille de produits et généré une croissance significative en Europe et en Asie-Pacifique grâce à ses bureaux mondiaux et à son infrastructure de données.

« 2020 a été pour nous une année record, et nous avons surpassé toutes les entreprises du classement S&P 500 sauf onze en termes de croissance des revenus et de bénéfices. C'est ce qu'illustre le mieux notre taux de rétention des revenus clients nets qui s'est élevé à 117 %, et notre croissance de 33 % des revenus », a déclaré le PDG Rob Eleveld. « Les douze premières semaines de la pandémie ont créé plus de croissance dans les affaires en ligne que les cinq années précédentes combinées, et la demande mondiale pour les solutions de vérification des identités numériques de niveau entreprise n'a jamais été aussi élevée. Dans le domaine de la vérification des identités, nous observons des opportunités continues en termes de croissance à long terme de la clientèle et d'innovation produits, notamment concernant les paiements, les services financiers et le commerce électronique. »

Ekata a profité de l'adoption rapide et accélérée du commerce électronique par les consommateurs contraints de rester chez eux durant la pandémie, ce qui a directement entraîné une augmentation de la demande parmi les fournisseurs mondiaux de commerce électronique pour les solutions d'intégration des clients et de prévention de la fraude. En outre, un environnement réglementaire en évolution rapide dans le secteur des services financiers et des paiements a conduit à une demande accrue pour les solutions de vérification des identités, en particulier dans les cas d'utilisation où une autorisation préalable des cartes de crédit est nécessaire en Europe.

Ces facteurs et d'autres ont contribué à la performance exceptionnelle d'Ekata en 2020. Quelques chiffres clés :

La société a ajouté plus de 300 nouveaux clients à sa clientèle mondiale croissante, qui comprend désormais: Postmates et quatre autres places de marché de premier plan et à forte croissance spécialisées dans les biens de grande consommation Cinq des plus grands e-détaillants au monde et 8 des 10 premiers aux États-Unis Les cinq plus grandes entreprises de voyages/d'hôtellerie au monde

La société a également enregistré une dynamique accrue dans le secteur des services financiers en 2020. La société compte désormais parmi ses clients : Checkout.com, qui a contribué à hauteur de 42 % à la croissance mondiale de l'activité de paiement d'Ekata Cinq des leaders de la crypto-monnaie Les cinq premiers fournisseurs d'offres « buy now, pay later » (achetez maintenant et payez plus tard), dont Klarna

L'Identity Network d'Ekata a reçu plus de 16 milliards d'éléments d'identité par le biais de plus de 6,2 milliards de requêtes mensuelles distribuées à l'échelle mondiale, et ce chiffre est en augmentation.

Les volumes de transactions en 2020 ont augmenté de 170 % dans la région EMOA et de 151 % dans la région APAC par rapport à 2019, comme en témoignent les appels envoyés à l'Ekata Identity Engine.

Croissance significative du portefeuille produits, de l'infrastructure et du personnel de l'entreprise, avec notamment : L'introduction de trois nouveaux produits destinés aux marchés mondiaux : Transaction Risk API 2.0, Account Opening API, et Address Risk API 4.0 L'ouverture d'un bureau pour la région Asie-Pacifique et le lancement du troisième centre de données de la société à Singapour, pour soutenir sa croissance rapide dans la région et livrer des API à n'importe quel client, partout dans le monde, en moins de 50 millisecondes. Une augmentation de 55 % du personnel mondial pour soutenir la croissance explosive des besoins mondiaux de mise sur le marché et des clients d'Ekata.



La vérification des identités numériques est essentielle pour offrir des expériences plus inclusives et sans friction tout en garantissant la confidentialité, le contrôle et la sécurité des clients. Selon les dires de Steven D'Alfonso, directeur de recherche chez IDC Financial Insights : « La pandémie COVID-19 accélère les investissements dans les offres et les services avancés d'identité ainsi que la demande pour ces produits, au fur et à mesure que les services en ligne et bancaires mobiles se développent. » Après une année 2020 prospère, Ekata est bien équipée pour répondre aux demandes croissantes et aux innovations des institutions financières, des sociétés de paiement et des fournisseurs de commerce électronique d'envergure mondiale.

À propos d'Ekata

Ekata fournit des solutions globales de vérification des identités, grâce à des API et à une solution SaaS qui confèrent aux entreprises du monde entier la possibilité de relier toute transaction numérique avec la personne qui la gère. La suite de produits d'Ekata est alimentée par l'Ekata Identity Engine, notre moteur exclusif de vérification des identités, qui utilise les ensembles de données uniques d'Ekata Identity Graph et d'Ekata Identity Network et qui fournit des données de vérification des identités assurant des résultats cohérents à travers le monde, dans des temps record par rapport au reste de l'industrie. C'est ce qui permet aux entreprises du monde entier comme AliPay, Microsoft, Stripe et Airbnb de lutter contre la fraude, de réduire les faux refus et de prendre des décisions précises sur les risques concernant leurs clients en quelques fractions de seconde.

Ekata est une marque déposée d'Ekata, Inc. Tous les autres noms commerciaux, marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

