Plus de 50 % des producteurs laitiers canadiens ont déjà bénéficié du dernier cycle d'indemnisation

OTTAWA, ON, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé que 5 054 producteurs laitiers canadiens ont déjà reçu leurs paiements, totalisant 267,1 millions de dollars, dans le cadre de la deuxième année du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers. Ce chiffre représente environ 51 % des quelque 10 000 producteurs laitiers du pays. La ministre Bibeau a fait cette annonce lors d'un discours principal prononcé devant les Producteurs laitiers du Canada à leur assemblée générale annuelle.

Grâce à ces paiements directs, le gouvernement du Canada donne suite à son engagement d'offrir une indemnisation complète et équitable aux industries sous gestion de l'offre pour les concessions faites en matière d'accès aux marchés dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Les producteurs laitiers recevront 1,75 milliard de dollars en paiements directs sur quatre ans, dont 345 millions de dollars étaient disponibles la première année (2019-2020) et 468 millions de dollars sont actuellement disponibles pour la deuxième année du programme. En outre, un montant de 469 millions de dollars sera disponible en 2021-2022 et un montant de 468 millions de dollars, en 2022-2023. Le propriétaire d'une exploitation de 80 vaches laitières recevra une indemnisation sous forme de paiement direct d'environ 38 000 $ pour chaque année restante.

Ces montants s'ajoutent à l'aide de 250 millions de dollars prévue au titre du Programme d'investissement pour fermes laitières prévu pour compenser les effets de l'AECG. De plus, on connait maintenant avec certitude l'échéancier des paiements à venir et la forme que prendront les paiements de la somme restante du programme d'indemnisation de 2 milliards de dollars visant les producteurs laitiers.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à consulter l'industrie sur l'indemnisation complète et équitable relative à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et à dédommager les transformateurs de produits sous gestion de l'offre.

Les producteurs agricoles sous gestion de l'offre du Canada sont les piliers des collectivités rurales partout au pays et contribuent à assurer la vigueur de l'économie canadienne et du secteur agricole. Tout au long de la pandémie de COVID-19, ces agriculteurs ont constamment démontré leur engagement exceptionnel à fournir des produits de grande qualité aux Canadiens qui en dépendent.

« Le gouvernement fait tout pour s'assurer que les secteurs sous gestion de l'offre reçoivent des indemnités pleines et équitables qui leur fournissent la prévisibilité et le soutien nécessaires à leur succès pour les générations à venir. Déjà, plus de 50% des producteurs ont reçu leur deuxième versement. Le gouvernement continue de travailler sans relâche pour que les producteurs laitiers, de volailles et d'oeufs demeurent résilients et prospères. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Des lettres ont été envoyées à tous les producteurs laitiers canadiens en janvier pour leur donner des directives sur la façon de s'inscrire pour obtenir ce deuxième paiement. Les producteurs doivent s'inscrire auprès de la Commission canadienne du lait avant le 31 mars 2021 pour recevoir un paiement au titre de cette année de programme.

Il y a 10 095 fermes laitières au Canada, qui soutiennent près de 19 000 emplois directs dans les exploitations. La demande pour les produits laitiers canadiens demeure forte et a entraîné une augmentation de 9 % de la production de lait cru entre 2016 et 2019.

2019. Le Canada compte 4 750 producteurs de poulet, d'oeufs, d'oeufs d'incubation de poulet à chair et de dindon. Ces agriculteurs ont généré plus de 4,9 milliards de dollars en recettes monétaires agricoles en 2019, ce qui représente 7,4 % de toutes les recettes monétaires agricoles au Canada. Selon l'industrie, le secteur canadien de la volaille et des oeufs soutient plus de 140 000 emplois directs et indirects.

compte 4 750 producteurs de poulet, d'oeufs, d'oeufs d'incubation de poulet à chair et de dindon. Ces agriculteurs ont généré plus de 4,9 milliards de dollars en recettes monétaires agricoles en 2019, ce qui représente 7,4 % de toutes les recettes monétaires agricoles au Canada. Selon l'industrie, le secteur canadien de la volaille et des oeufs soutient plus de 140 000 emplois directs et indirects. Les détails des programmes d'indemnisation fédéraux pour les producteurs de poulet, d'oeufs, de dindon et d'oeufs d'incubation de poulet à chair, totalisant 691 millions de dollars sur dix ans, sont discutés en consultation avec les représentants de l'industrie. Ces consultations progressent bien et d'autres détails sur les programmes devraient être annoncés ce printemps.

