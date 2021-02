Métaux Russel annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020





TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) communique ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2020.

Produits d'exploitation annuels de 2,7 milliards de dollars et BAIIA ajusté de 159 millions de dollars

Liquidités de 406 millions de dollars et ratio de la dette nette et capital investi de 24 %



Trimestres terminés les Exercices terminés les

31 déc. 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 déc. 2019











Produits d'exploitation 671 $ 837 $ 615 $ 2 688 $ 3 676 $ BAIIA1 11 18 47 125 203 BAIIA ajusté1 41 18 47 159 203 Bénéfice net (perte) (9) (7) 18 25 77 Bénéfice (perte) par action (0,14) (0,11) 0,29 0,39 1,23 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 106 141 81 371 250 Dividendes payés par action ordinaire 0,38 0,38 0,38 1,52 1,52

Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens.

1 Le BAIIA ajusté et le BAIIA sont des mesures non conformes aux PCGR. Le BAIIA ajusté représente le bénéfice avant la dépréciation d'actifs à long terme, les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement. Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Le présent rapport de gestion comprend des renseignements supplémentaires à l'égard de ces mesures non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables, sous les rubriques « Mesures non conformes aux PCGR », « Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté ».

Notre bénéfice net pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 s'est élevé à 25 millions de dollars, soit 0,39 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 77 millions de dollars ou 1,23 $ par action pour 2019. Notre bénéfice net ajusté (à l'exclusion de l'incidence de la charge hors caisse au titre de la moins-value des actifs après impôt de 26 millions de dollars liés à nos activités dans le secteur de l'énergie aux États-Unis) s'est établi à 50 millions de dollars ou 0,81 $ par action pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Les produits d'exploitation pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 se sont élevés à 2,7 milliards de dollars, comparativement à 3,7 milliards de dollars en 2019. Le BAIIA ajusté s'est élevé à 159 millions de dollars, comparativement à 203 millions de dollars en 2019.

Au quatrième trimestre de 2020, les produits d'exploitation, le BAIIA ajusté et le bénéfice par action ajusté se sont établis respectivement à 671 millions de dollars, 41 millions de dollars et 0,22 $ par action. Les produits d'exploitation du trimestre ont bénéficié des nombreuses augmentations du prix de l'acier et d'une demande saisonnière plus forte dans nos activités liées aux centres de services et à la distribution de l'acier. Au cours du quatrième trimestre de 2020, divers éléments ont eu une incidence négative sur le BAIIA ajusté notamment l'augmentation nette de 3 millions de dollars des réserves à l'égard de l'évaluation des stocks relevant essentiellement de nos activités liées aux tuyaux de canalisation et au matériel tubulaire pétrolier ainsi qu'une charge de rémunération hors caisse fondée sur les actions de 4 millions de dollars en raison de la progression du cours de nos actions. Au quatrième trimestre de 2020, nous avons constaté la somme de 8 millions de dollars en subventions salariales provenant du gouvernement fédéral, comparativement à 20 millions de dollars au troisième trimestre de 2020.

M. John G. Reid, président et chef de la direction, a commenté : « La pandémie mondiale a créé un nouvel environnement de travail qui nous a incités à adapter nos activités en tant qu'industrie essentielle et à élaborer de nouveaux protocoles liés à la santé et à la sécurité pour nos employés et les différents intervenants. Je tiens à féliciter les équipes de nos centres de services et de nos activités de distribution pour leurs contributions exceptionnelles qui nous ont permis de traverser avec succès l'année 2020 et de nous en sortir encore plus forts en tant qu'entreprise. La demande a augmenté au sein de nos centres de services et activités de distribution, et les prix ont grimpé à plusieurs reprises au quatrième trimestre, ce qui constitue un bon point de départ pour 2021. »

M. Reid poursuit : « Les prix du pétrole et le nombre de plateformes de forage ont continué d'augmenter, quoique modestement, au quatrième trimestre de 2020. L'augmentation des prix de l'acier s'est récemment traduite par la hausse des prix des produits du secteur de l'énergie, alors que la chaîne d'approvisionnement continue de se rééquilibrer. Au cours du quatrième trimestre, nous avons poursuivi la mise en oeuvre de notre stratégie qui consiste à réaffecter les capitaux provenant de nos activités liées aux tuyaux de canalisation et au materiel tubulaire pétrolier, et 2021 nous offre de nouvelles occasions de mener à terme cette initiative. »

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,38 $ par action ordinaire payable le 15 mars 2021 aux actionnaires inscrits en date du 26 février 2021. Nous allons continuer à examiner avec beaucoup de circonspection notre dividende et à veiller à ce qu'il soit fondé sur un bilan et des flux de trésorerie solides.

Conditions du marché

La pandémie mondiale a créé une volatilité extraordinaire des marchés en 2020. Les activités qui se sont gravement détériorées au deuxième trimestre ont repris graduellement au troisième trimestre et la remontée s'est accentuée vers la fin du quatrième trimestre dans les centres de services et chez les distributeurs d'acier. Nos activités ont été jugées essentielles et nous sommes demeurés ouverts tout au long de 2020. Au quatrième trimestre de 2020, l'augmentation rapide du prix des matières premières, la progression de la demande et la faiblesse des stocks dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une augmentation substantielle des prix de l'acier.

Optimisation des activités commerciales

En 2020, nous avons mis en oeuvre un certain nombre d'initiatives de traitement à valeur ajoutée dans plusieurs de nos régions. Le 30 décembre 2020, nous avons acquis Sanborn Tube Sales of Wisconsin, Inc. (« Sanborn »), un chef de file de la fabrication à valeur ajoutée, pour 13 millions de dollars américains. Sanborn exploite trois lasers à tube à partir de son installation située à Pewaukee, au Wisconsin. Ses activités seront complémentaires de nos installations existantes dans cette région. En 2020, nous avons agrandi notre installation de Trenton, en Géorgie, qui comprend maintenant une installation de stockage de barres métalliques, découpes lasers fibre, tubes et plats. La rationalisation de nos activités en Colombie-Britannique s'est terminée par la fermeture et la vente de biens immobiliers liés à nos centres de services de Kelowna et de Kitimat. La vente de ces deux installations a dégagé un produit de 10 millions de dollars et un gain sur la vente de 6 millions de dollars qui ont été comptabilisés au troisième trimestre de 2020.

Dans le secteur de l'énergie, nous avons poursuivi notre objectif visant à réduire le capital investi dans nos activités liées aux tuyaux de canalisation et au matériel tubulaire pétrolier. Au cours de l'exercice, nous avons complété la fusion de nos activités canadiennes liées aux tuyaux de canalisation et au matériel tubulaire pétrolier et nous nous sommes efforcés de faire progresser la liquidation ordonnée de nos activités liées aux tuyaux de canalisation et au matériel tubulaire pétrolier aux États-Unis. Par conséquent, nous avons réduit de 73 millions de dollars pour l'exercice nos stocks de produits de matériel tubulaire pétrolier et de tuyaux de canalisation, dont 34 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020. Dans nos magasins, nous avons rationalisé six emplacements d'Elite Supply Partners.

Améliorations des liquidités et de la structure du capital

En 2020, nous avons généré 371 millions de dollars en flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et avons terminé l'exercice avec des liquidités totales de 406 millions de dollars.

En septembre 2020, nous avons mis à jour et amélioré notre facilité de crédit afin d'offrir une souplesse d'emprunt supplémentaire et de prolonger son échéance. En octobre 2020, nous avons émis 150 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 5 ¾ % exigibles en octobre 2025. En novembre 2020, nous avons racheté 300 millions de dollars des billets non garantis de premier rang à 6 % exigibles en 2022. La combinaison de ces initiatives réduira nos frais d'intérêt et prolongera l'échéance de nos dettes. Au quatrième trimestre de 2020, nos frais d'intérêt comprenaient une somme de 1,3 million de dollars en coûts de financement reportés liés au rachat des billets non garantis de premier rang exigibles en 2022.

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le jeudi 11 février 2021, à 9 h (HE), pour parler des résultats du quatrième trimestre de 2020. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 764-8688 (Toronto et international) et le 1 888 390-0546 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416 764-8677 (Toronto et international) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le jeudi 25 février 2021. Vous devrez entrer le code 972349 suivi du carré pour accéder à la conférence.

De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse www.russelmetals.com.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. La société propose dans ses activités de centres de services une vaste gamme de produits de métaux offerts dans un large éventail de tailles, de formes et de spécifications, y compris les produits d'acier laminés à chaud et finis à froid, les produits tubulaires et les tuyaux, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur de l'énergie. Ces activités distribuent des tubes, des brides de fixation, des soupapes, des raccords, du matériel tubulaire pétrolier et des tuyaux de canalisation dans nos magasins et nos activités liées aux tuyaux de canalisation et au matériel tubulaire pétrolier. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel; le caractère cyclique de l'industrie des métaux; les budgets d'immobilisations dans le secteur de l'énergie; les changements climatiques; les réclamations de clients à l'égard des produits; une concurrence importante; les sources d'approvisionnement de métaux; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; les charges au titre de la moins-value des actifs; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les acquisitions futures; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les lois sur les émissions de carbone; les lois et les règlements en matière de santé et sécurité au travail; et les risques relatifs à nos actions ordinaires.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits précédemment, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à info@russelmetals.com, ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE)

Trimestres terminés les Exercices terminés les

31 décembre 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf les données sur les actions) 2020

2019

2020

2019

Produits d'exploitation 670,6 $ 837,4 $ 2 688,3 $ 3 675,9 $ Coût matériel 531,2

715,4

2 169,6

3 035,9

Dépenses d'employé 60,3

70,3

231,3

295,9

Autres charges d'exploitation 52,6

49,4

189,0

197,8

Dépréciation du goodwill et des actifs non courants 30,1

-

33,8

-

Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts (3,6)

2,3

64,6

146,3

Intérêts débiteurs 9,0

9,9

36,7

40,9

Bénéfices (perte) avant impôts sur les bénéfices (12,6)

(7,6)

27,9

105,4

Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (3,8)

(1,0)

3,4

28,8

Bénéfice (perte) net pour la période (8,8) $ (6,6) $ 24,5 $ 76,6 $ Bénéfice (perte) de base par action ordinaire (0,14) $ (0,11) $ 0,39 $ 1,23 $ Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire (0,14) $ (0,11) $ 0,39 $ 1,23 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (PERTE)

Trimestres terminés les Exercices terminés les

31 décembre 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2020

2019

2020

2019

Bénéfice (perte) net pour la période (8,8) $ (6,6) $ 24,5 $ 76,6 $ Autres éléments du résultat étendu (perte)







Éléments pouvant être reclassés dans l'état des résultats







Pertes non réalisés sur les devises étrangères à la







conversion des états financiers des établissements étrangers (25,2)

(10,6)

(10,4)

(27,8)

Éléments qui ne peuvent pas être reclassés







dans l'état des résultats







Gains (pertes) actuariels sur obligation relatives aux







pensions et autres obligations similaires 2,8

1,9

(2,0)

(0,1)

Autre élément du résultat étendu (perte) (22,4)

(8,7)

(12,4)

(27,9)

Total du résultat étendu (perte) (31,2) $ (15,3) $ 12,1 $ 48,7 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

31 décembre

31 décembre

(en millions de dollars canadiens) 2020

2019

ACTIF







Actif à court terme







Encaisse et quasi-espèces 26,3 $ 16,0 $ Débiteurs 344,0

458,1

Stocks 716,4

883,6

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif 13,6

18,1

Impôts à recouvrer 19,8

18,9



1 120,1

1 394,7











Immobilisations corporelles 269,5

288,9

Actif au titre du droit d'utilisation 81,4

90,1

Actifs d'impôts reportés 5,9

4,8

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 5,1

5,4

Actifs financiers et autres 4,7

4,0

Écart d'acquisition et actifs incorporels 109,6

137,0



1 596,3 $ 1 924,9 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme







Emprunts bancaires - $ 62,1 $ Créditeurs et charges à payer 294,6

326,4

Obligations locatives à court terme 16,9

17,1

Impôts à payer 3,7

0,3



315,2

405,9











Dette à long terme 293,7

444,8

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 13,0

10,4

Passifs d'impôts reportés 9,5

13,2

Obligations locatives à long terme 88,8

94,4

Provisions et autres passifs non courants 11,4

11,6



731,6

980,3

Capitaux propres







Actions ordinaires 546,2

543,7

Bénéfices non répartis 212,5

284,5

Surplus d'apports 15,7

15,7

Cumul des autres éléments du résultat étendu 90,3

100,7

Total des capitaux propres 864,7

944,6

Total du passif et des capitaux propres 1 596,3 $ 1 924,9 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Trimestres terminés les Exercices terminés les

31 décembre 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2020

2019

2020

2019

Activités d'exploitation







Bénéfice (perte) net pour la période (8,8) $ (6,6) $ 24,5 $ 76,6 $ Amortissement 14,6

15,3

60,6

56,7

Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (3,8)

(1,0)

3,4

28,8

Intérêts débiteurs 9,0

9,9

36,7

40,9

Dépréciation du goodwill et des actifs non courants 30,1

-

33,8

-

Rémunération sous forme d'actions (0,2)

(0,1)

(6,5)

(0,5)

Différence entre les charges de retraite et le financement -

0,1

0,3

0,3

Accroissement de la dette, amortissement et autre 0,3

(0,2)

0,3

(0,9)

Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle 1,5

0,3

2,5

1,2

Intérêts payés, y compris les intérêts sur









les obligations locatives (11,8)

(4,1)

(36,4)

(31,6)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant









les variations hors caisse du fonds de roulement 30,9

13,6

119,2

171,5

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement









Débiteurs (7,6)

62,2

114,8

121,1

Stocks 67,6

122,6

169,0

202,5

Créditeurs et charge à payer 27,2

(49,2)

(31,3)

(175,7)

Autres (2,1)

(2,9)

4,6

(3,8)

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 85,1

132,7

257,1

144,1

Impôt payé, net (9,9)

(5,2)

(5,3)

(65,9)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 106,1

141,1

371,0

249,7

Activités de financement











Diminution des emprunts bancaires -

(73,1)

(62,1)

(66,3)

Émission d'actions ordinaires 2,0

-

2,2

1,3

Dividendes sur les actions ordinaires (23,6)

(23,7)

(94,5)

(94,5)

Émission d'une dette à long terme 146,4

-

146,4

-

Remboursement de la dette à long terme (300,0)

-

(300,0)

-

Frais de financement reportés (0,1)

-

(1,2)

-

Obligations locatives (3,8)

(4,3)

(17,9)

(17,2)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (179,1)

(101,1)

(327,1)

(176,7)

Activités d'investissement







Achat d'immobilisations corporelles (6,1)

(11,2)

(24,9)

(34,8)

Produit sur la vente d'immobilisations corporelles 9,5

0,5

14,4

1,4

Acquisition d'entreprise (16,8)

(139,4)

(16,8)

(139,4)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (13,4)

(150,1)

(27,3)

(172,8)

Incidence des taux de change sur l'encaisse







et les quasi-espèces (8,8)

(2,5)

(6,3)

(8,5)

Augmentation (diminution) de l'encaisse et







des quasi-espèces (95,2)

(112,6)

10,3

(108,3)

Encaisse et quasi-espèces au début 121,5

128,6

16,0

124,3

Encaisse et quasi-espèces à la fin 26,3 $ 16,0 $ 26,3 $ 16,0 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES







Cumul des



Actions ordinaires Bénéfices non répartis Surplus d'apport autres éléments

(en millions de dollars canadiens) du résultat

étendu Total Solde au 1er janvier 2020 543,7 $ 284,5 $ 15,7 $ 100,7 $ 944,6 $ Paiement des dividendes -

(94,5)

-

-

(94,5)

Revenue nets pour l'année -

24,5

-

-

24,5

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

(12,4)

(12,4)

Rémunération à base d'actions reconnue -

-

0,3

-

0,3

Options d'achat d'actions exercées 2,5

-

(0,3)

-

2,2

Transfert des pertes actuarielles nettes sur









plans de retraite à prestations définies -

(2,0)

-

2,0

-

Solde au 31 décembre 2020 546,2 $ 212,5 $ 15,7 $ 90,3 $ 864,7 $































Cumul des



Actions ordinaires Bénéfices non répartis Surplus d'apport autres éléments

(en millions de dollars canadiens) du résultat

étendu Total Solde au 1er janvier 2019 542,1 $ 318,6 $ 15,7 $ 128,5 $ 1 004,9 $ Paiement des dividendes -

(94,5)

-

-

(94,5)

Changement de méthode comptable -

(16,1)

-

-

(16,1)

Revenue nets pour l'année -

76,6

-

-

76,6

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

(27,9)

(27,9)

Rémunération à base d'actions reconnue -

-

0,3

-

0,3

Options d'achat d'actions exercées 1,6

-

(0,3)

-

1,3

Transfert des pertes actuarielles nettes sur



















plans de retraite à prestations définies -

(0,1)

-

0,1

-

Solde au 31 décembre 2019 543,7 $ 284,5 $ 15,7 $ 100,7 $ 944,6 $

SOURCE Russel Metals Inc.

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 17:01 et diffusé par :