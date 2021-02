Comment échapper un candidat en 10 jours (ouvrables)





Selon une étude de Robert Half, près de quatre entreprises sur dix font languir leurs postulants

72 % des professionnels perdent intérêt pour un emploi s'ils n'ont pas de nouvelles dans les deux semaines suivant l'entrevue initiale

TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - La recherche d'emploi est déjà suffisamment ardue dans le contexte actuel, mais une nouvelle étude effectuée par l'entreprise mondiale de recrutement Robert Half vient révéler un nouvel obstacle à surmonter pour les candidats : celui de ne recevoir qu'une rétroaction négligeable - ou de se faire embobiner - de la part des employeurs.

Près de quatre gestionnaires principaux sur dix (39 %) interrogés ont indiqué que leur entreprise prend plus de temps à embaucher dans le contexte actuel, même si elle a accès à un plus grand bassin de talents. Lorsqu'on leur a demandé de révéler comment ils maintiennent l'intérêt des candidats pendant le processus d'embauche, les réponses les plus courantes comprenaient la planification de multiples rondes d'entrevue, la réalisation de tests de compétences et la prescription de formations préparatoires en ligne.

Les candidats n'ont pas une patience infinie

Dans un sondage parallèle, 72 % des professionnels ont déclaré qu'ils perdent intérêt pour un emploi s'ils ne reçoivent pas de réponse de l'employeur dans les deux semaines (ou dix jours ouvrables) suivant l'entrevue initiale. Ce pourcentage grimpe à 87 % s'il n'y a pas un suivi quelconque dans les trois semaines.

« Lorsque les employeurs étirent inutilement le processus d'embauche, cela peut être extrêmement frustrant pour les chercheurs d'emploi et certains décrochent pour chercher d'autres occasions, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada. Les recruteurs doivent agir rapidement et faire preuve de transparence et de réactivité à l'égard des candidats - dès la première communication jusqu'à ce qu'une décision d'embauche soit prise dans un délai raisonnable - s'ils souhaitent attirer les meilleurs talents. »

Les travailleurs ont eux aussi révélé ce qu'ils feraient s'ils avaient l'impression que les recruteurs les font languir :

Ignorer l'employeur et s'extraire du processus : 48 %

Faire une croix définitive sur l'entreprise et refuser de l'envisager pour des occasions futures : 44 %

Inscrire un commentaire négatif de façon anonyme sur les sites d'évaluation : 24 %

Exprimer leur frustration par l'entremise de leurs comptes sur les réseaux sociaux : 16 %

« Les entreprises dont les pratiques d'embauche sont longues et pénibles s'exposent à des conséquences négatives, incluant des plaintes en ligne pouvant nuire à leur crédibilité, a ajouté M. King. En créant une expérience de recrutement positive, les organisations évitent de perdre des candidats qualifiés tout en renforçant leur réputation d'employeur de choix. »

