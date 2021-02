Invitation aux médias : Marc-Boris St-Maurice, fondateur du Bloc Pot, lance un recours pour declarer le couvre-feu inconstitutionnel





MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ -

Quand : Jeudi 11 février 2021, 10 :00am

Les représentants des médias sont invités à assister à notre conférence de presse virtuelle sur Zoom pour en apprendre plus sur le recours qui à été déposé mercredi matin le 10 février 2021 au Palais de justice de Montréal.

Il est de notre avis que le Gouvernement du Québec a outrepassé la loi habilitante en décrétant le couvre-feu, en plus de limiter de façon injustifiée le droit à la liberté garantis par nos chartes et la Constitution.

Notre recours vise à rectifier cette situation et surtout demander au tribunal d'invalider le couvre-feu autant pour le cas actuel que pour la pérennité du droit public au Québec, et au Canada entier par extension, s'il y a d'autres pandémies ou situations d'urgences sanitaires.

Ce recours se veut réfléchi et rigoureux, reposant sur les principes de droit public élucidés suite aux discussions avec plusieurs experts en droit constitutionnel, notamment; le professeur retraité Alan Young de l'Université de Toronto, le professeur Stéphane Beaulac de l'Université de Montréal, Me Bijon Roy de la firme Champ & Ass. et le professeur Max Silverman de l'Université Concordia. Les services de Me Felipe Morales ont été retenus pour présenter et défendre le dossier devant la Cour supérieure.

Une campagne de financement a aussi été mise sur pied pour solliciter la participation de tous les Québécois.es et Canadien.nes qui appuient le besoin urgent de faire entendre cette cause et d'aborder adéquatement ces questions. Notre objectif est de 100 000$, ce qui permettra de faire cheminer notre dossier jusqu'à la Cour suprême du Canada, si nécessaire. Pour ce faire, une page « go fund me » à été mise sur pied.

