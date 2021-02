Pandémie de COVID-19 - Le ministère de l'Éducation fait le point sur le premier bulletin





QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de dresser un portrait de la situation des apprentissages réalisés par les élèves en période de pandémie, le ministère de l'Éducation a procédé à l'analyse d'un échantillon représentatif de résultats du premier bulletin. Cette analyse confirme que la hausse du taux d'échec depuis le début de l'année scolaire n'est pas aussi importante que celle qui était appréhendée, les taux demeurant relativement stables par rapport à ceux de l'année précédente.

La collecte d'informations effectuée auprès du réseau scolaire a permis au Ministère de récolter les taux de réussite en langue d'enseignement et en mathématique (raisonnement) pour les élèves de troisième et sixième année du primaire, de même que pour l'ensemble des niveaux du secondaire. Les taux de réussite en sciences (théorie) et en histoire pour la quatrième secondaire ont également été compilés et analysés. Au total, 198 écoles publiques et 16 écoles du réseau privé ont participé à la collecte de données. Les résultats obtenus ont été comparés avec le bulletin de l'année scolaire 2019-2020 remis en février 2020 pour permettre de déterminer si les circonstances exceptionnelles d'apprentissage avaient eu un effet sur la réussite des élèves.

Dans le but de mieux soutenir la persévérance scolaire chez les élèves dans la conjoncture actuelle, le gouvernement a procédé à un nouvel ajustement du Régime pédagogique pour l'année scolaire 2020-2021. Il faut savoir que la dernière étape compte habituellement pour 60 %. Exceptionnellement, cette année, pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, la première étape comptera pour 35 % de la note finale, alors que la seconde sera pondérée à hauteur de 65 %. Cela devrait permettre aux élèves qui auraient éprouvé des difficultés plus importantes durant les premiers mois de l'année scolaire d'augmenter leurs chances de réussir leur année scolaire et de poursuivre leur cheminement vers le niveau supérieur.

Le Ministère a également lancé une stratégie d'entraide éducative et de bien-être à l'école pour favoriser la réussite scolaire, notamment par la mise en place d'un programme de tutorat, et a précisé les apprentissages prioritaires en contexte de pandémie.

Faits saillants

Au primaire, les résultats du premier bulletin 2020-2021 sont similaires à ceux obtenus l'an dernier, tant en langue d'enseignement (français/anglais) qu'en mathématique.

En 1 re secondaire, une hausse du taux de réussite est observée en mathématique (+3,1 %) entre les années scolaires 2019- 2020 et 2020-2021.

secondaire, une hausse du taux de réussite est observée en mathématique (+3,1 %) entre les années scolaires 2019- 2020-2021. En 3 e secondaire, une baisse du taux de réussite est observée en mathématique (-3,0 %) et en 4 e secondaire (-4,2 %) entre les années scolaires 2019- 2020 et 2020-2021.

secondaire, une baisse du taux de réussite est observée en mathématique (-3,0 %) et en 4 secondaire (-4,2 %) entre les années scolaires 2019- 2020-2021. La 3 e secondaire est l'année démontrant les plus hauts taux d'échec en écriture et en mathématique, tant l'an dernier que cette année.

secondaire est l'année démontrant les plus hauts taux d'échec en écriture et en mathématique, tant l'an dernier que cette année. Les résultats de 3 e , 4 e et 5 e secondaire ne démontrent pas d'écarts significatifs par rapport aux autres niveaux, confirmant possiblement que l'apprentissage en alternance n'entraîne pas une hausse du taux d'échec.

, 4 et 5 secondaire ne démontrent pas d'écarts significatifs par rapport aux autres niveaux, confirmant possiblement que l'apprentissage en alternance n'entraîne pas une hausse du taux d'échec. Contrairement aux autres niveaux, les élèves de la 1 re secondaire ont amélioré leur taux de réussite cette année en écriture et en mathématique par rapport à l'année dernière.

secondaire ont amélioré leur taux de réussite cette année en écriture et en mathématique par rapport à l'année dernière. L'écriture en 4e secondaire, la mathématique en 2e et 5e secondaire ainsi que l'histoire en 4e secondaire sont les matières qui sont restées les plus stables (variation du taux de réussite de moins de 1 % par rapport à l'année dernière).

Informations complémentaires

L'échantillon de la collecte d'informations se détaille comme suit :

108 sont des écoles primaires, 9 sont des écoles primaires-secondaires et 97 sont des écoles secondaires;



des 214 établissements d'enseignement sondés, 181 utilisent le français comme langue d'enseignement, représentant un effectif total d'environ 84 000 élèves.

En ce qui concerne les écoles publiques :

68 sont situées dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);



71 possèdent un indice de milieu socio-économique (IMSE) défavorisé (8-10), 76 ont reçu la cote moyenne (4-7), alors que 51 sont favorisées (1-3).

Lien connexe

Consulter le rapport sur le site Web du Ministère : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Rapport-bulletins-covid.pdf

