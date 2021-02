Rod Kirwan nommé vice-président, ventes et marketing, de Lantic Inc.





MONTRÉAL, TORONTO et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la «?Société?» ou «?Rogers Sugar?») (TSX : RSI) est heureuse d'annoncer la nomination de Rod Kirwan au poste de vice-président, ventes et marketing de Lantic Inc. («?Lantic?»). Détenteur d'un B.A. en économie de l'Université Laurentienne et d'un M.B.A. spécialisé en gestion de la chaîne d'approvisionnement de la Michigan State University, M. Kirwan occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président et directeur général de Ventura Foods Canada, où il était responsable de la performance globale de l'unité d'affaires canadienne et dirigeait à la fois l'équipe commerciale et l'équipe des opérations à l'échelle nationale.



Au cours de sa carrière de plus de vingt ans dans l'industrie alimentaire, il s'est bâti une réputation enviable pour son leadership progressiste en ventes et marketing au sein de sociétés comme Rich Products, CSM Bakery Solutions (Bakemark) et Technomic. Il remplace Mike Walton, qui a été nommé Chef de l'exploitation de Lantic et Président de la Corporation des Produits de l'Érable en mai 2020, et qui a déclaré : «?La vaste expertise fonctionnelle de Rod, jumelée à ses connaissances en gestion de catégories et de canaux de vente, nous aidera grandement à poursuivre notre croissance au Canada et sur les marchés internationaux. Nous nous réjouissons aussi à la perspective de mettre à profit l'expérience de Rod dans les domaines des acquisitions, des projets de transformation et de la planification des ventes et des opérations. Sa passion pour le service à la clientèle et son esprit de leadership font de lui un excellent ajout à l'équipe de la haute direction de Lantic ainsi qu'à notre entreprise.?»

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce «?Lantic?» dans l'est du Canada et sous la marque de commerce «?Rogers?» dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable, le sucre d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

M. Pierre Boucher, CPA, CMA

Président

MaisonBrison Communications

Tél. : 514-731-0000 poste 237

Site web : www.lanticrogers.com

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 15:15 et diffusé par :