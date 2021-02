Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - le 10 février 2021

Paula Alaras, de North York, a franchi une étape menant à l'attribution de son lot de 10 000 $ remporté au jeu INSTANT THE BIG SPIN (jeu no 3104). Comme Mme Alaras travaille chez un détaillant de loterie d'OLG, le lot est visé par la définition de...

Dans le cadre de sa visite virtuelle d'une journée dans la région de l'Atlantique, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, rencontrera des intervenants de diverses industries et...