Lactalis Canada déploie le logo emblématique de la vache bleue des Producteurs laitiers du Canada sur les marques de yogourt Astro et Stonyfield





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) et Lactalis Canada ont le plaisir d'annoncer que Lactalis Canada commencera cette année à apposer le logo emblématique de la vache bleue sur ses yogourts commercialisés sous les marques Astro et Stonyfield. En adoptant le logo de la vache bleue sur ces marques populaires et très appréciées, l'entreprise aide les consommateurs à reconnaître les produits faits avec du lait nutritif de haute qualité et 100 % canadien, et conformément à certaines des normes les plus strictes au monde.

En tant qu'un des principaux transformateurs laitiers du pays, Lactalis Canada a commencé à adopter le logo de la vache bleue en 2018. Depuis, l'entreprise s'est engagée à le déployer sur des centaines de produits laitiers et fromagers et produits de crème sous les marques Lactantia, Beatrice, Black Diamond, Cracker Barrel et P'tit Québec. La vache bleue apparaîtra désormais sur plus de 55 nouveaux produits des marques de yogourt Astro et Stonyfield. Lactalis Canada affichera également le logo dans les publicités numériques et sur les affiches en magasin (point de vente).

« La vache bleue est largement reconnue comme un symbole du dévouement et de la fierté des producteurs laitiers à produire du lait 100 % canadien de haute qualité. Le logo symbolise aussi les normes élevées de production en ce qui a trait aux soins des animaux, à la salubrité des aliments, à la qualité du lait et à la production durable, a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. Lactalis Canada est l'un des plus importants transformateurs laitiers du Canada. Sa décision d'afficher le logo sur les yogourts Astro et Stonyfield en dit long sur la confiance des consommateurs, des transformateurs et des détaillants à l'égard de nos pratiques, et nous sommes ravis d'élargir davantage notre partenariat. »

« Nous sommes des fiers supporteurs des producteurs laitiers canadiens et du caractère durable de notre industrie en général, et nous nous réjouissons à l'idée d'étendre notre partenariat avec les Producteurs laitiers du Canada dans le cadre de l'initiative de déploiement du logo de la vache bleue sur nos marques Astro et Stonyfield, a annoncé Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Dans le cadre de notre rôle essentiel consistant à nourrir le pays, nous comprenons notre importante responsabilité d'informer les consommateurs à propos du lait et des ingrédients laitiers canadiens de haute qualité qui entrent dans la composition de nos produits laitiers sains et nutritifs. »

Inspiré par la pureté simple et naturelle du lait, le logo indique clairement aux consommateurs que le lait utilisé dans les produits laitiers qu'ils achètent a été produit avec soin par les producteurs canadiens. En quelques années depuis son lancement, il est déjà devenu l'une des marques les plus reconnues et les plus fiables au pays. Aujourd'hui, huit consommateurs canadiens sur dix connaissent le logo.

Le logo est appuyé par proActionMC, le programme d'assurance de la qualité de l'industrie par l'entremise duquel les producteurs canadiens montrent qu'ils se conforment à des normes élevées en matière de qualité du lait, de salubrité des aliments, de durabilité et de soins des animaux.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier de notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

À PROPOS DE LACTALIS CANADA

Forte d'une histoire s'étalant de 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. L'entreprise emploie directement 3 500 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels aux 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 17 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent Beatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond, Ficello, Balderson, Cracker Barrel, P'tit Québec, aMOOza!, siggi's, Stonyfield, Galbani et Président. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.lactalis.ca.

SOURCE Dairy Farmers of Canada

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 14:28 et diffusé par :