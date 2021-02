Programme Climat municipalités - Phase 2 - Près de 1 M$ serviront à verdir l'île de Hull à Gatineau





QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 997 500 $ à la Ville de Gatineau pour qu'elle poursuive le développement d'une forêt urbaine riche, diversifiée et en santé sur son territoire. L'aide accordée permettra de verdir environ 1 000 sites sur lesquels seront plantés 2 550 m2 de massifs arbustifs dans le secteur de l'île de Hull, afin de réduire un nombre important d'îlots de chaleur nocifs pour la santé de la population.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Soulignons que le manque d'arbres contribue à la création d'îlots de chaleur, qui sont un réel problème de santé publique pour les personnes vulnérables de l'île de Hull. Soucieux de trouver une solution d'adaptation durable pour ce milieu, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), en partenariat avec la Ville de Gatineau, avait réalisé en 2018 une étude de faisabilité pour le verdissement de l'île. Cette étude avait permis d'identifier plusieurs sites propices à la plantation d'arbres, d'arbustes et de plantes grimpantes sur les terrains municipaux de l'île de Hull en priorisant trois secteurs d'intervention.

En collaboration avec le CREDDO, la Ville de Gatineau pourra expérimenter des solutions techniques de verdissement, dans un premier temps, sur un secteur de l'île de Hull. La démarche consistera à planifier et à réaliser les plantations en plus de sensibiliser et d'informer les citoyens sur le projet.

Pour la Ville, il s'agit de tester une nouvelle approche du verdissement urbain qui considère les changements climatiques et les inégalités environnementales dans la planification et la réalisation du verdissement. L'expérience acquise permettra à la Ville de reproduire la démarche dans d'autres secteurs.

Cette initiative prometteuse de la Ville de Gatineau fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du second appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En créant ces espaces de fraîcheur sur l'île de Hull, la Ville de Gatineau poursuit ses objectifs de développement durable tout en permettant à sa population d'être mieux outillée face aux impacts des changements climatiques. Bravo pour cette initiative porteuse de la Ville et de tous ses partenaires! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« La Ville de Gatineau sait que les arbres et les parcs en milieu urbain ont le potentiel d'augmenter le bien-être et la santé psychologique des gens. Avec le verdissement de l'île de Hull, elle en fera une démonstration éloquente, j'en suis sûr. Voilà une excellente façon d'augmenter la qualité de vie dans cette ville dynamique qui a pris résolument le virage du développement durable! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Comme ville, nous avons une responsabilité en matière d'aménagement, et les changements climatiques nous imposent des actions concrètes. Le projet du CREDDO, avec lequel la Ville de Gatineau s'est associée, vient répondre en grande partie à ces préoccupations. Je souhaite remercier le gouvernement du Québec pour son appui à ce projet de verdissement de notre centre-ville. C'est assurément un soutien qui viendra améliorer la qualité de vie des résidents du secteur. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau

Faits saillants :

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet de la Ville de Gatineau a obtenu une subvention de 997 500 $ sur un coût total de 1 330 000 $.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 14:25 et diffusé par :