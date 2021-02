La Chambre salue l'annonce d'investissements historiques du gouvernement du Canada en transport collectif et insiste pour qu'ils mènent à la concrétisation de projets porteurs pour la métropole





MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille positivement l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, des investissements de 14,9 milliards de dollars dans des projets de transport collectif au cours des huit prochaines années. Dans la foulée de cette annonce, le gouvernement doit confirmer rapidement qu'il prévoit des sommes visant la réalisation de projets structurants pour la métropole, comme la gare du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau et le projet de train à grande fréquence de VIA Rail.

« Le besoin est grand en ce moment pour des investissements publics qui permettront à la fois d'accélérer la relance économique et d'améliorer notre bilan environnemental. L'annonce de sommes de près de 15 milliards de dollars pour développer des projets de transport collectif à travers le Canada au cours des prochaines années arrive donc à point. Le gouvernement du Canada envoie un signal important sur l'importance du transport collectif, qui fait face au grand défi de retrouver la confiance des usagers ainsi que sa place au coeur de leurs déplacements », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il faut agir sans tarder pour que les investissements publics aient un effet durable sur notre économie et agissent comme levier pour l'investissement privé. Plusieurs projets dans le Grand Montréal pourront avoir cet effet s'ils sont confirmés rapidement. C'est le cas de la gare du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau, dossier dans lequel le gouvernement du Canada a démontré un leadership important au cours des derniers mois, ainsi que du train à grande fréquence Québec-Windsor de VIA Rail. Nous nous attendons à ce que l'annonce d'aujourd'hui permette de donner le coup d'envoi à ces projets structurants pour la métropole très prochainement », a conclu Michel Leblanc.

