Le gouvernement du Canada accorde deux millions de dollars au Conseil des Atikamekw de Manawan et au Conseil de la Nation Atikamekw pour soutenir le Principe de Joyce

Le décès de Joyce Echaquan en septembre 2020 a douloureusement mis en évidence le racisme à l'endroit des peuples autochtones dans les systèmes de santé au Canada. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis méritent d'avoir accès à des soins de santé sécuritaires et de qualité, sans craindre d'être victimes de discrimination ou de racisme.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, a souligné le financement de deux millions de dollars accordé au Conseil de la Nation Atikamekw et au Conseil des Atikamekw de Manawan, communauté d'où Joyce était originaire, et ce, afin de faire progresser leur travail et leur plaidoyer en faveur de la mise en oeuvre du Principe de Joyce.

Le Principe de Joyce vise à garantir à tous les peuples autochtones le droit à un accès équitable aux services sociaux et de santé, ainsi que le droit de bénéficier de la meilleure santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle possible.

Grâce à ce financement, les Atikamekw, y compris les membres de la communauté de Manawan, pourront élaborer des outils et des formations et promouvoir le Principe de Joyce auprès des professionnels de la santé, ainsi que sensibiliser les Premières Nations à leurs droits lorsqu'elles ont recours au système de santé. Ces fonds serviront également à organiser des réunions avec les non-Autochtones au sujet de la lutte.

Le leadership du Conseil des Atikamekw de Manawan et du Conseil de la Nation Atikamekw ainsi que les recommandations qu'ils ont formulées pour mettre fin au racisme à l'endroit des Autochtones dans les services de santé représentent une avancée importante dans la lutte contre le racisme envers les Autochtones. Afin de continuer à marquer des progrès, le gouvernement du Canada demeure résolu à travailler avec les partenaires et les communautés autochtones, les professionnels et les organisations de la santé ainsi que les provinces et les territoires pour éliminer le racisme à l'endroit des Autochtones dans les systèmes de santé au Canada.

« Le racisme à l'endroit des Autochtones est ancré depuis bien trop longtemps dans nos systèmes de santé. À la mémoire de Joyce, ce financement destiné à soutenir les efforts et la promotion reliés à la mise en oeuvre du principe de Joyce est une étape importante en vue d'éliminer le racisme à l'endroit des Autochtones dans les systèmes de soins de santé. Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis ont le droit de recevoir des services de santé de premier ordre sans craindre la discrimination ou les mauvais traitements, quel que soit l'endroit où ils vivent. Nous devons tous continuer à dénoncer le racisme et la discrimination dont sont victimes les Autochtones partout au pays. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Cet appui du gouvernement canadien est très encourageant. Les efforts pour le Principe de Joyce qui sont menés depuis le début ne doivent pas être en vain. Le triste évènement entourant le décès de Joyce Echaquan a créé une onde de choc au Canada et il est de notre devoir à tous de nous assurer qu'un tel évènement ne se reproduise plus. Les membres des Premières Nations de partout au Canada ont le droit à un traitement équitable lorsqu'ils requièrent des soins de santé et des services sociaux. C'est l'objectif du Principe de Joyce. »

Grand-Chef Constant Awashish

Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw

« Ce soutien financier nous aidera à mettre en oeuvre le Principe de Joyce en collaboration avec les établissements énoncés dans le principe dans tous les aspects nécessaires pour la sécurisation culturelle. Nous souhaitons fort que la mémoire de Joyce soit honorée grâce à la mise en application des grandes lignes du principe ailleurs au Québec et au Canada. »

Chef Paul-Émille Ottawa

Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan

Faits en bref

Depuis le décès tragique de Joyce Echaquan , le gouvernement du Canada a convoqué deux réunions avec la famille de celle-ci et les dirigeants de sa communauté, des professionnels de la santé et des étudiants en médecine autochtones, des dirigeants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des partenaires des systèmes de santé et des experts autochtones.

Une troisième rencontre de discussion est prévue pour le printemps 2021. L'objectif de ces réunions est de discuter de mesures concrètes visant à éliminer le racisme à l'endroit des Autochtones dans les soins de santé au Canada .

Dans le cadre des nombreuses mesures visant à éliminer le racisme à l'endroit des Autochtones dans les services de santé canadiens, Services aux Autochtones Canada travaille entre autres avec des partenaires autochtones ainsi qu'avec les provinces et les territoires pour élaborer conjointement une nouvelle loi fondée sur les distinctions afin d'améliorer l'accès des Premières Nations, des Inuits et des Métis à des services de santé de haute qualité et adaptés à leur réalité culturelle.

