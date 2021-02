Programme Climat municipalités - Phase 2 - Près de 682 000 $ sont accordés pour encourager la production et la consommation de légumes locaux à Saint-Pacôme





QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 681 500 $ à la Municipalité de Saint-Pacôme pour qu'elle concrétise son projet d'agriculture verticale afin de faciliter et promouvoir la consommation de légumes locaux.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

La municipalité de Saint-Pacôme, au même titre que plusieurs municipalités situées en région éloignée, fait parfois face à des défis liés à son isolement des grands centres urbains, dont l'approvisionnement en produits agroalimentaires frais. En partenariat avec l'organisme à but non lucratif Jardins du Clocher et l'entreprise Inno-3B, elle vise à soutenir la production et la consommation locales de légumes à feuilles afin de dynamiser l'économie locale et de réduire l'impact de la production agricole et du transport des aliments sur l'environnement.

Le projet s'appuiera sur une technologie d'agriculture verticale installée dans l'église, permettant aux citoyens de Saint-Pacôme de participer à la production et à la transformation des légumes. Le Centre d'alimentation locale sera également équipé pour accueillir un marché local où seront vendus les produits frais récoltés ainsi qu'une cuisine communautaire. Ces infrastructures seront également utilisées pour offrir des formations et des événements de sensibilisation sur la transformation alimentaire, l'agriculture de proximité, l'alimentation, les changements climatiques et l'économie circulaire.

Cette initiative de la Municipalité de Saint-Pacôme fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du second appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En concevant son propre système de production de légumes, la Municipalité de Saint-Pacôme s'assure d'approvisionner en produits sains et locaux ses citoyens tout en réduisant son empreinte environnementale. Je la félicite pour cette initiative novatrice! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« La proximité du fleuve et de la Rivière-Ouelle ainsi que le caractère agroalimentaire et forestier de la région font en sorte que les citoyens de Saint-Pacôme entretiennent un lien étroit avec leur environnement. Soucieuse de cette particularité, la Municipalité s'outillera pour offrir un approvisionnement local en légumes frais, cultivés au sein même de l'église, afin de stimuler son économie et de pallier les inconvénients de son isolement. Je félicite la Municipalité et ses partenaires pour ce beau projet qui suscitera certainement la participation et la fierté de la population. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud

« L'annonce du gouvernement est une excellente nouvelle pour le projet des Jardins du Clocher et de l'entreprise Inno-3B. La Municipalité pourra ainsi devenir un modèle pour les autres régions. L'accès à des produits de proximité sera un véritable moteur pour notre économie locale. Le Kamouraska est un pôle agroalimentaire reconnu et la Municipalité est heureuse de la concrétisation de ce projet d'autonomie alimentaire repensée. »

Robert Bérubé, maire de la Municipalité de Saint-Pacôme

Faits saillants :

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet d'agriculture verticale de la Municipalité de Saint-Pacôme a obtenu une subvention de 681 500 $.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : http ://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 14:16 et diffusé par :