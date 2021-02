CGTN : Une coopération durable : La Chine et les pays d'Europe centrale et orientale se préparent pour la vaccination, le commerce et bien plus





BEIJING, 10 février 2021 /CNW/ - Le neuvième sommet entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), initialement prévu au premier semestre de 2020, a été reporté en raison de l'éclosion de COVID-19. Cependant, la coopération entre les deux parties n'a pas pris fin pour autant.

Une fois que le volume total des échanges commerciaux entre les partenaires a atteint 103,45 milliards de dollars en 2020, la Chine et les PECO ont souligné une coopération accrue au sein de nombreux domaines comme les vaccins, le commerce et l'économie verte lors du Sommet Chine-PECO qui a eu lieu mardi par liaison vidéo.

Quels sont les objectifs communs?

La coopération mondiale dans le domaine des vaccins contre la COVID-19 est un sujet brûlant au sein de la communauté internationale, et le mécanisme Chine-PECO répondra présent au moment d'apporter sa contribution dans ce domaine.

Le président de la Chine, Xi Jinping, a déclaré dans son discours lors du sommet que des efforts communs seront déployés dans les domaines de la médecine et des soins de santé, du partage d'expériences et de la transformation des vaccins contre la COVID-19 en biens publics mondiaux.

« Jusqu'à présent, la Serbie a reçu un million de doses du vaccin d'une entreprise chinoise, et une coopération continue s'est établie entre la Hongrie et les fabricants de vaccins chinois », a déclaré Xi Jinping, ajoutant que la Chine envisagera activement une telle coopération avec d'autres PECO, au besoin.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le président chinois s'est engagé dans une « diplomatie infonuagique » intensive, notamment à titre de participant ou de président lors des réunions virtuelles, et en faisant des appels téléphoniques avec des chefs d'État étrangers et dirigeants d'organisations internationales afin d'offrir la contribution de la Chine à la recherche, au développement et à la distribution de vaccins contre la COVID-19.

La coopération commerciale continuera d'insuffler un puissant élan à la reprise économique et la croissance à l'échelle mondiale.

« Au cours des cinq prochaines années, la Chine a l'intention d'importer plus de 170 milliards de dollars de biens des PECO. De plus, elle s'efforcera de doubler les exportations agricoles des PECO vers la Chine et d'accroître de 50 % le commerce agricole bilatéral durant cette même période de cinq ans », a expliqué Xi Jinping.

Le président chinois a également souligné l'harmonisation de la coopération interrégionale avec la coopération découlant de l'initiative « Belt and Road », ainsi que l'amélioration du rôle des trains de marchandises entre la Chine et l'Europe dans le développement économique.

À l'heure actuelle, les 17 membres des PECO liés par ce cadre de collaboration ont signé des documents de coopération avec la Chine concernant la construction conjointe de l'initiative « Belt and Road ».

Parallèlement, le nombre de voyages de trains de marchandises entre la Chine et l'Europe s'élevait à 12 400 en 2020, avec des passages et des arrêts clés en Pologne, en Hongrie et en République tchèque.

L'an dernier, un nombre record de 12 400 voyages de train de marchandises ont été effectués entre la Chine et l'Europe, transportant des marchandises, en particulier de l'équipement de protection individuelle, vers le continent européen, qui a été l'un des endroits les plus durement touchés par la pandémie.

Même si 88 documents de coopération ont été produits à l'issue du sommet de mardi, il a également été souligné qu'il fallait faire davantage de progrès au sein de secteurs comme l'économie verte, l'économie numérique et les échanges culturels et entre les peuples.

Comment atteindre ces objectifs?

Il ne fait aucun doute que les tâches ci-dessus sont complexes, surtout à l'ère post-pandémique où on a déjà recensé plus de 100 millions de cas de COVID-19, où ce nombre continue d'augmenter et où de nouvelles souches du coronavirus font leur apparition.

Lors du sommet de mardi, la Chine a mis l'accent sur le dynamisme soutenu de la coopération dans la recherche de solutions entre la Chine et les PECO.

Insistant sur le fait que l'ouverture et l'inclusivité sont des éléments clés du dynamisme durable, Xi Jinping a déclaré que la Chine et les PECO ont élaboré certains principes qui reflètent leurs caractéristiques distinctives et qui ont été acceptés par toutes les parties.

« Prendre des décisions par le biais de la consultation, procurer des avantages à tous les partenaires de coopération, poursuivre un développement commun par l'ouverture et l'inclusion, et parvenir à une plus grande croissance par l'innovation sont tous des éléments importants », a affirmé le président chinois.

Les défis et les occasions vont souvent de pair en temps de crise.

Le mécanisme de coopération entre la Chine et les PECO a vu le jour en 2012 dans le contexte de la crise de la dette en Europe. Aujourd'hui, alors que le monde entier subit les conséquences d'un grave effondrement de l'économie survenu en 2020, les yeux sont de nouveau tournés vers la Chine et les PECO, et les attentes sont encore plus élevées.

