Programme Climat municipalités - Phase 2 - Plus de 1 650 000 $ sont accordés pour deux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques dans la région de Lanaudière





QUÉBEC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Climat municipalités RC de Joliette et à la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, dans la région de Lanaudière, afin qu'elles mènent un projet pilote de lutte contre les changements climatiques sur leur territoire respectif.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Afin de réduire à la fois ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et les coûts de gestion des matières résiduelles sur son territoire, la MRC de Joliette conclura une entente de location avec une firme québécoise qui met en marché des camions de collecte 100 % électriques. Des données d'une grande utilité seront alors obtenues et étudiées sur une période de deux ans, dans le but de réduire et d'optimiser les coûts de collecte. Si les résultats s'avèrent probants, l'électrification des camions de collecte des matières résiduelles pourrait être appliquée à la grandeur du Québec d'ici cinq ans.

Pour sa part, le projet de la MRC participera à l'économie circulaire en améliorant la gestion des résidus domestiques encombrants, dont le taux de mise en valeur est faible actuellement, faute d'un mode de transport adéquat accessible aux citoyens. Il s'agira de rendre accessible aux citoyens un camion léger 100 % électrique qui sera aussi utilisé par la division du transport et par la brigade verte de la MRC, ainsi que par les municipalités locales à certaines occasions.

Par ailleurs, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée prévoit réaménager la rue de la Visitation, son artère principale, pour l'adapter aux changements climatiques. Afin de créer un mouvement de transition de l'automobile vers les déplacements actifs et partagés, la Municipalité aménagera des espaces végétalisés et confortables et installera des infrastructures sécuritaires réservées à la mobilité active sur un tronçon de 1,6 kilomètre. Les mesures d'aménagement prévues consistent notamment à réduire les aires de stationnement, à élargir le trottoir et à ajouter une piste multifonctionnelle, deux aires de repos, des bornes de recharge électrique, des supports à vélos ainsi que des espaces flexibles permettant notamment la tenue d'un marché public linéaire.

La réalisation de ces mesures agira directement sur les conditions physiques et matérielles favorables à l'adoption de modes de déplacement plus durables, qui contribueront à réduire les émissions de GES et à améliorer la convivialité de l'artère. De plus, la Municipalité maintiendra un dialogue avec la population tout au long du projet dans le but de favoriser son adhésion à de nouvelles habitudes de mobilité.

Ces initiatives de la MRC de Joliette et de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée font partie des projets sélectionnés dans le cadre du second appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Les municipalités locales et régionales jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En réalisant ces projets pilotes, la MRC de Joliette et la Municipalité de Saint-Charles-Borromée poursuivent leurs objectifs de développement durable tout en permettant à leur population de lutter contre les changements climatiques. Bravo pour ces initiatives inspirantes! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Je suis emballée par ces nouvelles initiatives grâce auxquelles notre belle région de Lanaudière contribuera à la lutte contre les changements climatiques et qui viendront aussi améliorer la qualité de vie des citoyens. Les projets pilotes réalisés dans la MRC de Joliette et à Saint-Charles-Borromée ont des chances de faire école au Québec grâce à l'ingéniosité des organismes qui les portent et de leurs partenaires. Je leur souhaite bon succès et les félicite pour leur leadership. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'aide financière accordée aujourd'hui nous permet de poursuivre la concrétisation de la vision que le conseil municipal s'est donnée pour la rue de la Visitation, véritable épine dorsale de notre territoire. Cette aide permet aussi d'arrimer nos actions aux besoins de nos citoyens, sachant que ces besoins ont évolué, que ce soit en raison des effets des changements climatiques, des nouvelles habitudes de mobilité urbaine ou de l'importance de soutenir la vitalité sociale et économique de la communauté. L'adaptation de la rue de la Visitation à tous ces changements marque un virage en ce sens. »

Robert Bibeau, maire de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée

« Les changements climatiques sont préoccupants depuis longtemps, voire alarmants! Il était très important pour nous de faire notre part. Par cette première québécoise, la MRC de Joliette analysera et rendra disponibles, à tous, les données complètes d'utilisation des camions électriques afin qu'on puisse calculer exactement ses coûts totaux ainsi que ses avantages environnementaux, notamment en ce qui a trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce projet novateur est pour la MRC de Joliette une excellente manière de s'impliquer afin de diminuer notre empreinte écologique. »

Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette

Faits saillants :

Climat municipalités - Phase 2 est un programme découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet pilote de la MRC de Joliette a obtenu une subvention de 660 755 $ sur un coût total de 883 565 $ et celui de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, une subvention de 980 673 $ sur un coût total de 2 095 416 $.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : http ://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

