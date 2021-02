Québecor Sports et divertissement fait l'acquisition de l'emblématique maison de disques Audiogram





MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Québecor Sports et divertissement est fière d'annoncer aujourd'hui l'acquisition de l'emblématique maison de disques Audiogram, une des maisons de disque francophone les plus réputées, qui comprend notamment Éditorial Avenue, la plus importante maison d'édition musicale francophone au Canada. Menée par deux pionniers de l'industrie musicale québécoise, Michel Bélanger et Rosaire Archambault, Audiogram a contribué depuis sa fondation en 1984 à produire parmi les plus grandes oeuvres musicales québécoises et nous a fait découvrir des artistes qui ont marqué l'histoire de la musique.

Audiogram demeure propriété d'une entreprise québécoise

« Il était important pour Rosaire Archambault et moi de conserver la propriété québécoise de notre catalogue musical. J'ai la certitude que les artistes continueront de bénéficier d'un accompagnement exceptionnel et continueront aussi de trouver la liberté nécessaire afin de laisser exprimer leur talent », a souligné Michel Bélanger, président fondateur d'Audiogram. « Voir notre entreprise demeurer entre les mains d'un propriétaire québécois qui aura à coeur ses intérêts avec tout le respect et la sensibilité nécessaire, ainsi que de voir Philippe Archambault poursuivre l'aventure était pour moi, le scénario espéré », a-t-il rajouté.

Notre engagement envers la musique et la culture de chez nous

« C'est un honneur pour Québecor d'accueillir au sein de son équipe, Audiogram, un fleuron de la musique québécoise. Engagés envers la culture d'ici depuis des décennies, nous sommes fiers, avec cette acquisition, de continuer à soutenir le talent des artistes de chez nous. La musique est une grande source de fierté et de richesse pour le Québec et nous continuerons à tout mettre en oeuvre afin d'en assurer sa diffusion et son rayonnement », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Je tiens à souligner l'immense contribution de Michel Bélanger et Rosaire Archambault qui demeureront des collaborateurs privilégiés d'Audiogram. »

Préserver la liberté de création

« Nous allons préserver la personnalité artistique et la liberté de création qui ont fait la renommée d'Audiogram depuis sa fondation. Nous sommes déterminés à soutenir nos créateurs et nous continuerons de produire du contenu musical diversifié et de faire découvrir de nouveaux artistes », a affirmé Martin Tremblay, chef de l'exploitation de Québecor Sports et divertissement.

Cette acquisition témoigne de la confiance que Québecor Sports et divertissement a envers l'industrie de la musique au Québec. « Alors que le monde de la musique a connu un important passage vers l'économie numérique, nous souhaitons continuer à investir dans la production musicale pour assurer la pérennité de la musique québécoise », a conclu Martin Tremblay.

Philippe Archambault, qui dirige l'entreprise depuis 2015, continuera d'oeuvrer à titre de directeur général d'Audiogram, en plus de se voir ajouter les fonctions de vice-président Musique du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

Déjà propriétaire des maisons de disque Musicor et STE-4, dirigées par Anne Vivien, vice-présidente exécutive Développement Musique de Québecor, et de MP3 disques, dirigée par Mario Pelchat, Québecor Sports et divertissement est bien positionnée pour faire connaître la prochaine génération de talents.

À propos d'Audiogram

Fondée au début des années 80 par Michel Bélanger, Audiogram est la plus importante maison de disque francophone indépendante en Amérique du Nord. Avec plus de 10 millions d'albums vendus dans le monde, une filiale éditoriale, une division spectacle et un service de perception de droits voisins, Audiogram est un acteur essentiel sur le plan culturel, notamment pour avoir contribué au développement de carrière de plusieurs dizaines d'auteurs-compositeurs-interprètes canadiens, incluant de nombreux artistes phares de la culture francophone.

À propos de Québecor Sports et divertissement

Expert en production, en diffusion et en promotion d'événements culturels et sportifs, Québecor Sports et divertissement fait rayonner les talents québécois et internationaux dans son marché. Regroupant le Centre Vidéotron, Gestev, la Baie de Beauport, Les Remparts de Québec, l'Armada et Musicor Spectacles, Québecor Sports et divertissement se distingue par ses événements de qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de convergence rendues possibles grâce à la force du groupe.

