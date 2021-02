La SAQ agrandit son Centre de distribution de Montréal





MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce aujourd'hui qu'elle investira 45,8 M$ pour procéder à la construction d'un agrandissement de son Centre de distribution de Montréal. Cet agrandissement de 200 000 pieds carrés et l'intégration d'un équipement de préparation de commande unitaire automatisé permettront une plus grande efficience dans ses opérations.

Cet investissement, le premier de cette envergure dans les infrastructures de l'entreprise depuis près de 20 ans, constitue une initiative phare de son actuel plan stratégique annoncé en octobre dernier.

Cette modernisation de ses installations permettra à la SAQ :

de regrouper les activités de cueillette à l'unité dans un seul et même site;

d'accroître l'offre de produits disponibles dans SAQ.COM et aux titulaires de permis en proposant près de 20 000 produits - incluant des produits d'importation privée à l'unité;

d'offrir la livraison des commandes en ligne en 24 heures;

d'augmenter la vitesse d'exécution des activités d'entrepôt et l'efficience de la SAQ, notamment par l'intégration d'un équipement de préparation de commande unitaire automatisé; et

de soutenir la croissance prévue pour l'ensemble des clientèles de la SAQ.

« Cet investissement s'inscrit dans un plan structuré de modernisation qui va nous permettre de continuer à répondre aux attentes de nos clients et à l'évolution du commerce de détail, a déclaré la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais. Il s'agit d'une importante mise à niveau de notre chaîne d'approvisionnement qui à terme nous donnera la capacité nécessaire pour transformer notre fonctionnement et l'expérience que nous voulons offrir à nos clients, incluant les titulaires de permis. »

Une fois cet agrandissement complété, la superficie totale de ses installations et entrepôts dans l'est de la métropole atteindra plus d'un million de pieds carrés.

Au cours des dernières semaines, et conformément à la Loi sur la Société des alcools du Québec, la SAQ a obtenu l'autorisation du gouvernement du Québec pour procéder à l'agrandissement de son Centre de distribution.

Stabilité du niveau des emplois

La croissance projetée des ventes pour les prochaines années permettra à la SAQ de maintenir des niveaux d'emplois stables. Le projet n'entraînera donc pas de pertes d'emplois. L'entreprise mettra en place des programmes de formation pour accompagner ses employés. Elle travaillera de concert avec les employés et les syndicats concernés par la transformation à venir.

Prochaines étapes

Dans les prochaines semaines, la SAQ lancera un processus d'appel d'offres et complétera le design du projet afin que la construction de l'agrandissement du Centre de distribution de Montréal débute au plus tard en 2022. La mise en service de l'équipement de préparation de commande est prévue pour 2024.

