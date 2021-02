Le Cégep de Chicoutimi et le Collège de Rimouski Lancent ISA et Ali





L'intelligence artificielle au service de la réussite scolaire

CHICOUTIMI, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Cégep de Chicoutimi et le Collège de Rimouski sont fiers de s'unir pour lancer ISA et Ali, deux outils innovants qui utilisent l'intelligence artificielle pour contribuer à la réussite et au soutien psychosocial de leur population étudiante.

Premières institutions d'enseignement supérieur du Québec à utiliser l'intelligence artificielle pour mieux soutenir leurs communautés étudiantes, le Cégep de Chicoutimi et le Collège de Rimouski ont étroitement travaillé avec la firme de développement technologique Optania, de Saguenay, pour développer ces deux outils qui seront prochainement mis en commun, créant ainsi une puissante plateforme d'accompagnement.

Ces outils viennent appuyer le travail des spécialistes qui oeuvrent au service des étudiantes et des étudiants et bonifier l'expérience collégiale des jeunes.

Qui est Ali le robot?

Conçu grâce au partenariat entre le Collège de Rimouski et Optania, ALI est un outil bienveillant de soutien psychosocial et de divertissement.

Téléchargeable gratuitement sur un téléphone intelligent, l'application Ali offre de l'information pratique pour mieux vivre l'adaptation aux études collégiales, des trucs, des astuces et des ressources d'aide concernant divers enjeux psychosociaux, en plus de faciliter la référence vers les équipes d'intervention. Le robot conversationnel a été lancé auprès de la communauté étudiante en novembre dernier.

« Ali ne fait pas d'intervention auprès des étudiants. Il échange, partage de l'information et propose des pistes de solution en lien avec les services d'aide disponibles au Collège. Pour nous, c'est un levier supplémentaire pour rejoindre nos jeunes, favoriser des interventions en amont et les soutenir dans ce qu'ils vivent. Cette approche est encore plus pertinente dans le contexte actuel de la pandémie, qui exige d'offrir plusieurs de nos cours à distance. Après seulement quelques semaines d'utilisation, on peut déjà témoigner que certains de nos étudiants ont utilisé Ali pour entrer en contact avec une intervenante et recevoir de l'aide » précise monsieur François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski.

Le contenu d'Ali a judicieusement été élaboré grâce à la collaboration d'une équipe clinique composée d'une psychologue, d'un travailleur psychosocial et d'une sexologue, en plus de celui d'une intervenante du Collège. « Les étudiantes et les étudiants participent activement à l'amélioration de l'application et à son raffinement. C'est une expérience technologique novatrice partagée par toute la communauté collégiale et nous en sommes très fiers! » ajoute M. Dornier.

Qui est ISA ?

Utilisée depuis le début de la session d'hiver 2021, ISA, pour Interface de Suivi Académique, utilise diverses données liées à l'étudiant, comme les résultats au niveau secondaire et l'historique scolaire, pour identifier les problématiques scolaires potentielles.

« Il est primordial, en ces temps difficiles, que le Cégep se dote d'outils performants pour accompagner nos étudiants, mentionne le directeur général du Cégep de Chicoutimi, M. André Gobeil. En utilisant toutes les informations connues sur l'étudiant, ISA est en mesure de prédire les situations possibles d'échec et d'abandon. Ainsi, les intervenants comme les enseignants et les aides pédagogiques individuels peuvent intervenir beaucoup plus rapidement auprès de ceux qui sont à risque. »

Pour développer ISA, Optania a bâti un algorithme à partir des données anonymisées des étudiants ayant fréquenté le Cégep de Chicoutimi au cours des dix dernières années. L'entreprise a ainsi été en mesure d'identifier les éléments prépondérants qui peuvent conduire à l'échec ou à l'abandon scolaire, permettant ainsi aux spécialistes du Cégep d'intervenir plus rapidement auprès des étudiants de la formation régulière et de la formation continue.

Soucieuse de faire évoluer ces outils, Optania envisage de lier encore plus étroitement ISA et Ali afin que les renseignements contenus dans l'une des applications puissent venir enrichir l'efficacité de l'autre.

Au sujet du Cégep de Chicoutimi

Le Cégep de Chicoutimi est une Institution d'enseignement supérieur qui se démarque par la richesse de ses 22 programmes de formation préuniversitaires et techniques, notamment dans le domaine de la santé, du génie et de l'administration. Le Cégep comprend notamment le Centre québécois de formation aéronautique, l'une des cinq écoles nationales du Québec, le Centre de formation continue Humanis et le Centre d'études collégiales de Forestville. Environ 2500 étudiants fréquentent l'institution qui regroupe plus de 500 employés.

Au sujet du Collège de Rimouski

Établissement d'enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Collège de Rimouski se distingue par son dynamisme et par l'excellence de la formation qui y est offerte. Fort de ses trois composantes que sont le Cégep de Rimouski, l'Institut maritime du Québec et le Centre matapédien d'études collégiales, le Collège de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre à 2600 étudiantes et étudiants au-delà de 30 programmes d'études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et dispense des services de formation continue à plus de 7000 personnes. Par leur travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite.

