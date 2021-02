dentalcorp réunit 200 M$ supplémentaires en capital





TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - dentalcorp (l'« Entreprise »), le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a réuni 200 millions de dollars supplémentaires en capital, ce qui porte à 500 millions de dollars le total des engagements en capitaux de l'Entreprise au cours des 12 derniers mois. Le capital servira à financer le programme d'acquisition de l'Entreprise et son investissement continu dans les technologies pour améliorer l'expérience du patient et le programme clinique dans son ensemble.

Jefferies Finance LLC a agi à titre d'agent administratif et mandataire avec l'appui conjoint de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Toronto-Dominion comme chefs de file teneurs de livres et arrangeurs.

À propos de dentalcorp

dentalcorp vise à recruter des cliniques dentaires de premier plan et axées sur la croissance d'un océan à l'autre, puis à conclure des partenariats avec elles. Notre proposition de valeur unique permet à nos partenaires dentistes de préserver l'autonomie de leur clinique et leur indépendance professionnelle. Elle vise en outre à les inspirer à atteindre une croissance personnelle et professionnelle ambitieuse. Nous fournissons des connaissances stratégiques et une expertise sans précédent qui placent nos partenaires à la pointe des soins buccodentaires.

SOURCE dentalcorp

Communiqué envoyé le 10 février 2021 à 10:30 et diffusé par :