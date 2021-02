Palmarès des 100 meilleurs employeurs de Montréal en 2021 - La Ville de Beaconsfield remporte le titre de Top Employeur





BEACONSFIELD, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Beaconsfield est fière d'annoncer qu'elle s'illustre au palmarès des 100 meilleurs employeurs de la région de Montréal pour une deuxième année consécutive.

Organisée par l'éditeur du Canada's Top 100 Employers, cette compétition annuelle récompense les employeurs de la région de Montréal leaders dans leurs secteurs respectifs, qui offrent des régimes de prestations de santé flexibles et des lieux de travail exceptionnels. Les évaluations sont basées sur des critères tels que l'ambiance au travail, les avantages sociaux, les vacances et congés payés, la formation continue et développement des compétences, l'engagement des employés et les politiques de conciliation travail-famille. De plus, les employeurs sont comparés à d'autres organisations similaires afin de déterminer lesquelles offrent les programmes les plus avant-gardistes.

« C'est un grand honneur d'être élu Top Employeur de Montréal, spécialement en cette année particulière où la pandémie de COVID-19 est venue mettre l'économie sur pause, chambouler le quotidien des organisations et fragiliser la santé mentale de la collectivité. Cette reconnaissance est une réalisation remarquable et témoigne d'une priorité clé de notre organisation, soit d'offrir des outils et des programmes de santé et de mieux-être aux employés afin qu'ils se sentent motivés et heureux au travail comme à la maison. Le dévouement et l'engagement au quotidien des membres du personnel sont le moteur de notre succès. Au nom de la direction et du Conseil, je tiens à les remercier chaleureusement pour leur excellent travail », a déclaré M. Patrice Boileau, directeur général.

La Ville de Beaconsfield est située dans l'ouest de l'île de Montréal. L'organisation se distingue par sa culture organisationnelle positive et se démarque comme milieu de travail grâce à ses nombreux avantages sociaux et à son cadre naturel agréable. Le nombre d'employés varie entre 150 et 200 selon les saisons. Ils sont répartis dans les services suivants : Culture et loisirs, Développement durable, Finance et trésorerie, Travaux publics, Aménagement urbain et Patrouille municipale, Ressources humaines, Greffe et Affaires publiques, et Direction générale.

