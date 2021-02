L'exposition Train, transporteur de rêves enfin présentée à Pointe-à-Callière





Du 11 février jusqu'au 6 septembre 2021

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis l'avènement de la locomotive à vapeur au 19e siècle, le train est synonyme de développement et d'ouverture sur le monde. Il évoque l'esprit d'aventure et de découvertes ainsi que les rencontres, les départs et les retrouvailles sur le quai d'une gare. Pour certain, le train rappelle l'un des premiers jouets de l'enfance, alors que pour d'autres, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, il fait l'objet d'une véritable passion! Dès le 11 février prochain, Pointe-à-Callière vous invite enfin à vous laisser transporter dans l'univers de Train, transporteur de rêves, une exposition captivante sur le monde des trains miniatures.

Le train est sans contredit l'un de ces objets que l'homme reproduit sans cesse, sous toutes ses formes et de différentes manières. Maquettes fidèles ou simple jeu pour enfants, il existe des petits trains depuis son invention. Rapidement vers la fin du 19e siècle, les petits trains s'animent et deviennent indissociables des décors féériques des grands magasins durant les Fêtes. Cet univers du jeu ouvre sur notre identité, notre enfance et notre ouverture au monde des voyages et de la technologie. La déclinaison des modèles est sans fin et les échelles passent du très petit au très grand. On peut en prendre certains dans nos mains alors que d'autres nous invitent à monter à leur bord. L'évolution vers des modèles de grandes précisions et la transformation de petits jouets à trainer au sol, vers des réseaux ferroviaires complexes imitant parfaitement certains environnements et reproduisant l'activité des trains est aussi un prétexte pour aborder la grande histoire du train.

Le train, et l'histoire racontée dans l'exposition, représente une fenêtre sur notre histoire collective, celle du chemin de fer canadien, indissociable du développement du pays, et celle de Montréal qui a joué un rôle majeur dans le développement de cette industrie. C'est de Montréal que le premier train reliant le Canada et les États-Unis fut mis en service en 1853 et c'est aussi de Montréal qu'eut lieu le départ du premier train transcontinental canadien reliant la côte ouest. Au début du 20e siècle, l'industrie ferroviaire est considérée comme la plus progressiste de la ville. Les ateliers Angus Shops appartenant au Canadien Pacifique emploieront à eux seuls jusqu'à 12 000 personnes.

L'exposition met en valeur des centaines de trains miniatures et des objets du monde ferroviaire. Vous pourrez d'ailleurs découvrir des collectionneurs passionnés, des maquettes des trains marquants de nos grandes entreprises, des outils, des costumes, des objets de gares et plusieurs objets inusités. Grâce à des photos et vidéos d'archive touchantes, des ambiances sonores rappelant l'effervescence d'une grande gare de train, et de magnifiques petits trains qui s'animent devant vos yeux, cette exposition vous offre un regard à la fois ludique, technologique et historique sur le monde ferroviaire sous toutes ses formes, et à différentes échelles!

Les visiteurs découvriront aussi certains trains mythiques qui proposent des voyages inoubliables, la présence emblématique du train au cinéma, sa place sous le sapin, les métiers du train parfois peu connus, jusqu'aux grandes entreprises ferroviaires qui nous ont permis de découvrir le Canada d'un océan à l'autre. Cette exposition vous promet une incursion originale dans le monde des ferrovipathes!

Cette saison, montez à bord du Train, transporteur de rêves à Pointe-à-Callière et retrouvez votre coeur d'enfant!

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal avec la participation d'Exporail, le Musée ferroviaire canadien.

Visites guidées virtuelles de l'exposition

Pour les gens qui ne pourraient faire une visite physiquement au Musée où qui souhaitent en apprendre davantage, Pointe-à-Callière propose les 13 et 28 février prochains, une visite guidée virtuelle de l'exposition Train, transporteur de rêves. Pendant une heure, en français ou en anglais, les amateurs de train et d'histoire peuvent faire un tour de l'exposition accompagné par un guide du Musée qui pourra répondre à leurs questions.

