Le spray désinfectant Microban 24 est approuvé par Santé Canada pour une utilisation contre le virus qui cause la COVID-19





Santé Canada a approuvé le spray désinfectant Microban 24 (DIN 02490730) comme étant efficace contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19.

Conformément aux lignes directrices de Santé Canada, le spray désinfectant Microban 24 a été testé par un laboratoire tiers et il a été démontré qu'il neutralise et débarrasse le SRAS-CoV-2 en cinq minutes. Microban 24 Sanitizing Spray est le deuxième produit de la gamme de la marque qui permet de tuer le virus lorsqu'il est utilisé comme indiqué. Le nettoyant tout usage Microban 24 a également été approuvé par Santé Canada le mois dernier.

Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon les instructions, le spray Microban 24 tue 99,9% des virus du rhume et de la grippe dans les 5 minutes1 suivant la pulvérisation. De plus, lorsqu'il est utilisé comme indiqué pour une désinfection de 24 heures, le spray désinfectant Microban 24 tue 99,9% des bactéries durant 24 heures2.

«Les Canadiens souhaitent assurer la sécurité de leur famille et de leurs proches pendant cette période, nous sommes donc ravis que Santé Canada approuve le spray désinfectant Microban 24», déclare Moses Ogbonnaya, chef de file national de P&G Canada Fabric & Home Care «car il peut fournir plus de tranquillité d'esprit, en plus d'une protection contre les bactéries jusqu'à 24 heures2.»

Alors que la COVID-19 persiste encore en 2021, il est important que les Canadiens continuent de faire leur part pour protéger leur famille et leurs proches grâce à des pratiques de nettoyage et de désinfection appropriées. Santé Canada conseille de nettoyer et de désinfecter les surfaces très touchées pour réduire le risque de propagation de la COVID-19 dans votre maison, votre lieu de travail et vos espaces publics3. Alors que la saison hivernale bat son plein pour de nombreux Canadiens, il est encore plus important de donner la priorité au nettoyage et à la désinfection pour se protéger contre les maladies bactériennes là ou les symptômes du rhume et de la grippe sont plus courants4. Le spray désinfectant et le nettoyant polyvalent Microban 24 sont des produits incontournables pour de nombreux ménages canadiens, car les consommateurs peuvent avoir confiance que leur famille est protégée contre les bactéries pendant 24 heures2 et que les produits Microban continuent de tuer 99,9% des bactéries, lorsqu'ils sont utilisés selon les directives.

«Il est important d'avoir un produit qui a subi la rigueur des tests pour montrer qu'il a la capacité de protéger», déclare Jason Tetro, chercheur de longue date en prévention et contrôle des infections et mieux connu sous le nom de The Germ Guy. «Cela donne à chaque famille la confiance dont elle a besoin afin de rester en sécurité.»

Le spray désinfectant et nettoyant polyvalent Microban 24 est disponible en deux senteurs : air frais et agrumes. L'ensemble de la gamme de produits Microban 24 est vendu chez les principaux détaillants du pays, en magasin et en ligne. Microban 24 est également vendu par P&G Professional, la division destinée aux professionnels de l'hôtellerie, du nettoyage et de la maintenance des bâtiments et du transport.

Pour en savoir plus, visitez P&G Everyday.

1 Microban 24 Santizing Spray tue les virus qui causent le rhume et la grippe, y compris le coronavirus humain, la grippe A H1N1 et le virus respiratoire syncytial. Les bactéries spécifiques que ce produit tue en tant que désinfectant sont: S. aureus, P. aeruginosa et S. enterica. 2 Les bactéries spécifiques que ce produit tue pendant 24 heures sont: S. aureus et E. aerogenes. 3 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html 4 https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/streptococcus-pyogenes.html

À propos de P&G

P&G sert les consommateurs du monde entier avec un portefeuille extensif de marques leaders de confiance et de qualité, comme notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn® Downy®, Fairy®, Febreze® , Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G comprend des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter www.pg.com pour les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques.

À propos de Procter & Gamble Professional

P&G Professional est la division professionnelle de Procter & Gamble, qui dessert les industries de l'hôtellerie, de la restauration, du nettoyage et de l'entretien des bâtiments, de la santé et de l'alimentation / pharmaceutique / grande distribution. P&G Professional propose des solutions complètes utilisant l'échelle de sa société mère, des marques de confiance et des atouts dans la compréhension du marché et des consommateurs. P&G Professional propose des marques telles que Tide® Professional, Dawn® Professional, Cascade® Professional, Mr. Clean® Professional, Febreze® Professional, Swiffer® Professional, Comet®, Spic and Span®, Bounty®, Safeguard® et sa propre marque , P&G Pro Line®. Veuillez visiter www.pgpro.com pour obtenir les dernières informations sur les solutions et services de P&G Professional.

